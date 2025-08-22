| دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن إتمام عملية بيع أصلها العقاري التعليمي التي تمتلكه مقابل 453 مليون درهم إماراتي.

وقد حققت عملية البيع هذه عائداً نقدياً مضاعفاً غير ممول بواقع 1.7 مرة عن الاستثمار الأساسي، ومعدل عائد داخلي قدره 10%، لتصل قيمة صافي العائد النقدي من الصفقة إلى 294 مليون درهم، مما يؤكد قوة استراتيجية أمانات الاستثمارية.

يتمثل الأصل المباع في عقار مدرسة نورث لندن كوليجات، التي استحوذت عليها أمانات مقابل 360 مليون درهم في يونيو عام 2018. وقدمت أمانات لاحقاً تمويلاً لأعمال توسعة المدرسة بقيمة 33 مليون درهم، ليصل إجمالي استثمارها في هذا الأصل إلى 393 مليون درهم.

ويندرج هذا التخارج الناجح في إطار استراتيجية أمانات المتمثلة في "الاختيار، النمو، وتحقيق الربح"، والتي تركز على اختيار أصول ذات إمكانات عالية والاستثمار فيها لتعزيز نموها وتوسيع نطاقها، وتسييلها لتحقيق ربح في التوقيت المناسب، مع استخدام العائدات لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وجمع رأس المال اللازم للاستثمار في أصول جذابة مماثلة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات:"إن بيع أصلنا العقاري التعليمي واللذي لا يندرج تحت انشطة الشركة الرئيسية بقيمة تقييم جاذبة، يُعد دليلاً على قدرة أمانات على إختيار وتنمية استثماراتنا عالية الجودة والتخارج الاستراتيجي منها. تُوسّع هذه الصفقة من خياراتنا الاستراتيجية وتُجسّد تركيزنا المستمر على تعظيم القيمة وتحقيق عوائد مُميزة للمساهمين. ومضيّاً قدماً، نؤكد التزامنا بمواصلة تنمية أعمالنا الرائدة في مجالي التعليم والرعاية الصحية، وفي الوقت نفسه العمل على اغتنام فرص التسييل التي تسهم في تحقيق مزيد من القيمة للمساهمين."

ومن جانبه قال السيد جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:

"يسرنا الإعلان عن إتمام عملية التخارج من استثمارنا في أحد الأصول العقارية التعليمية بتحقيق عائدات مالية جذابة تتجاوز استثمارنا الأساسي في العقار. ويؤكد هذا النجاح على قوة نموذج أمانات الاستثماري، بدءاً من الانضباط في الدخول وتطوير المحفظة وصولاً إلى التسييل القائم على تعظيم القيمة..

واختتم ايارلاند: "تُعزز عائدات هذه الصفقة، البالغة 453 مليون درهم إماراتي، ميزانيتنا العمومية، وتوفر المرونة اللازمة لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين، وتوجيه رأس المال نحو الاستثمار في فرص جديدة تتوافق مع أولوياتنا الاستراتيجية. ونواصل التركيز على تنمية أصولنا عالية الأداء وتوسيع كفائتها، لنضمن تحقيق قيمة مجزية ومستدامة لمساهمينا."

نبذة عن شركة أمانات القابضة:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة وتعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وتشمل منصة الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية شركة المسار الشامل للتعليم التي تنطوي تحت مظلتها كل من جامعة ميدلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة تنمية الانسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.