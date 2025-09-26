تجاوُز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد عن 4 أضعاف، وسط طلب قوي يزيد عن 2 مليار دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين

"أرادَ" ترفع قيمة صكوكها المدرجة في ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار عبر ثلاثة إصدارات، مرسخةً حضورها القوي في أسواق الدين في دولة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة- رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك بقيمة 450 مليون دولار أميركي من شركة "أرادَ للتطوير العقاري ذ.م.م" ("أرادَ")، شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إصدار هذه الصكوك ضمن برنامج صكوك "أرادَ 2 المحدودة" البالغة قيمته مليار دولار، وتُستحقّ في عام 2030. وشهد الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب قيمة الطرح بما يزيد عن أربعة أضعاف، مع تسجيل طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 2 مليار دولار، وتم تسعير الطرح بمعدل عائد استثمار بلغ 7.150%، ما يعكس قوة الإقبال وثقة المستثمرين.

ويُرسّخ هذا الإدراج سجل "أرادَ" المتميز في أسواق المال وأدوات الدين، حيث ترتفع القيمة الإجمالية لإصداراتها من الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 1.5 مليار دولار موزعة على ثلاثة إصدارات.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في "أرادَ"، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وبهذه المناسبة، صرّح صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في أرادَ بقوله: "يسعدنا العودة إلى ناسداك دبي مجدداً لإدراج صفقة صكوكنا الثالثة، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في أرادَ. ومنذ إصدارنا الأخير، فقد توسعنا في سوقين جديدين وواصلنا تحقيق نتائج قياسية في عمليات الإطلاق والمبيعات والتسليم. وقد عزز هذا الأداء القوي الطلب العالمي الكبير على برنامج الصكوك الخاص بنا، كما أنه يرسخ مكانتنا باعتبارنا أحد أسرع المطورين الرئيسيين نمواً على مستوى المنطقة بأكملها".

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يعكس إدراج الصكوك الجديد لشركة أرادَ للتطوير العقاري عمق وتنوّع بورصة ناسداك دبي، ويُؤكد الإقبال الواسع الثقة التي يوليها المستثمرون للجهة المُصدِرة، كما يُعزز هذا الإدراج الفرص المتاحة لقاعدة المستثمرين العالمية. وبصفتنا البورصة الدولية الأبرز في المنطقة، نواصل التزامنا بربط الجهات المُصدرة برؤوس الأموال العالمية، ودعم مسيرة النمو التي تقودها الشركات الإماراتية الرائدة، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتمويل الإسلامي."

ويدعم هذا الإدراج خطط التوسع الاستراتيجية لشركة "أرادَ"، بحيث ستغتنم الشركة فرص النمو الواعدة المتاحة في أسواق دولة الإمارات وخارجها.

وبهذا الإدراج، ترتفع القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك في ناسداك دبي إلى 100.6 مليار دولار، بينما تتخطى القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 141.6 مليار دولار.

نبذة عن شركة أرادَ للتطوير العقاري

تأسست شركة "أرادَ" في عام 2017 برؤية تستهدف تطوير مجتمعات عصرية لتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أكثر صحة وسعادة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسسها اثنان من أبرز رجال الأعمال الخليجيين؛ سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال.

وتغطي أنشطة "أرادَ" مجالات التطوير العقاري والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية واللياقة والرفاهية الصحية والضيافة، حيث أطلقت حتى اليوم عشرة مشاريع رائدة على مستوى المجتمعات المتكاملة في دولة الإمارات. كما توسّعت الشركة إلى الأسواق الدولية عبر دخولها قطاع الوحدات السكنية في كل من أستراليا والمملكة المتحدة.

وتُدير "أرادَ" كذلك محفظة متنوعة من العلامات التجارية والتجارب المعيشية، تضم صالات رياضية كبرى، وأصولاً في قطاعات الأغذية والمشروبات والتجزئة، إلى جانب مبادرات اجتماعية ووجهات سياحية جاذبة.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

