الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة سدرة المالية وشركة الجهات الأربعة عن توقيع مذكرة تفاهم مشترك، تُمثّل إطاراً استثمارياً بقيمة تتجاوز 450 مليون ريال سعودي، وذلك لدعم تطوير مشروع "حي الأزياء"؛ الوجهة الحضرية النوعية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الرياض مركزاً إقليمياً وعالمياً للأزياء والصناعات الإبداعية، من خلال نموذج استثماري متكامل يمزج بين التطوير العقاري والاقتصاد الإبداعي.

يُقدّم "حي الأزياء" نموذجاً حضرياً متعدد الاستخدامات يجمع تحت سقف واحد: فندقاً راقياً، ومساحات مكتبية متخصصة، ووحدات سكنية حديثة، ومنافذ تجزئة مختارة لأبرز العلامات التجارية، إلى جانب قاعة فعاليات وعروض متخصصة. وقد صُمّم المشروع ليكون وجهةً متكاملة تجمع بين الأعمال والضيافة والثقافة ونمط الحياة العصري، بما يُسهم في استقطاب المواهب والاستثمارات والعلامات التجارية المحلية والدولية، ودعم منظومة الأزياء والصناعات الإبداعية في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن مشروع "حي الأزياء" جاء في أعقاب مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة الأزياء مع شركة الجهات الأربعة في وقت سابق، إذ أكدت الهيئة أن هذا المشروع يُشكّل منظومة شاملة تدعم سلسلة القيمة لقطاع الأزياء، وتُسهم في رفع مكانة الرياض كمحور عالمي للاقتصاد الثقافي والإبداعي.

وتعقيباً على هذه المذكرة، قال المهندس محمد آل زرعة، الرئيس التنفيذي لشركة الجهات الأربعة: "يحمل مشروع حي الأزياء رؤية طموحة لإنشاء وجهة نوعية متكاملة تمزج بين الأعمال والثقافة والإبداع، وتُهيئ بيئةً خصبة تستقطب المواهب والاستثمارات والشركات المتخصصة. ونؤمن بأن هذا المشروع سيُشكّل إضافة نوعية حقيقية للمشهد الاقتصادي والثقافي في الرياض، من خلال دوره المحوري في استقطاب المبادرات والأعمال المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي، وتعزيز تنافسية المدينة على الصعيد العالمي".

من جهته قال الدكتور محمد كريم أوزير، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة سدرة المالية: "يُمثّل مشروع حي الأزياء فرصةً استثمارية واعدة في أحد أسرع القطاعات نمواً بالمملكة العربية السعودية. ونشهد اليوم تحولاً متسارعاً في منظومة الاستثمار الثقافي عموماً، وقطاع الأزياء خصوصاً، مما يفتح آفاقاً رحبة لخلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار المبكر في مشاريع نوعية تمتلك مقومات نمو راسخة. ويتوافق هذا المشروع تماماً مع توجهنا الاستراتيجي في تنويع الأصول المدارة، والاستثمار في قطاعات واعدة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأكد الأستاذ بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء على أن حي الأزياء لا يُمثّل مجرد مشروع عمراني، بل هو منظومة متكاملة ترفد سلسلة قيمة قطاع الأزياء، وتُشكّل نقطة التقاء للإبداع والاستثمار وريادة الأعمال، وتُعزز في الوقت ذاته مكانة الرياض مركزاً عالمياً للاقتصاد الثقافي.

ومن المتوقع أن يُسهم "حي الأزياء" في إحداث أثر اقتصادي وثقافي بالغ على مستوى المملكة والمنطقة؛ إذ سيُوفّر بيئة داعمة للابتكار والإنتاج الإبداعي، ويستقطب العلامات التجارية الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن خلق فرص استثمارية وتشغيلية مستدامة تُعجّل من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومزدهر.

نبذة تعريفية عن شركة الجهات الأربعة:

شركة الجهات الأربعة، هي شركة تطوير عقاري سعودية، تأسست عام 2014 برؤية مستقبلية واضحة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري في المملكة. وتتحقق هذه الطموحات من خلال تنفيذ مشاريع عقارية متكاملة، تشمل بناء مجمّعات سكنية ومكتبية وتجارية عصرية.

وتتجسد فلسفة الشركة في تحقيق توازن متناغم بين الابتكار والأصالة الثقافية؛ لبناء مساحات حيوية تمتد جذورها إلى التراث، وفي الوقت نفسه تلبي متطلبات أسلوب الحياة العصري، بما يضمن جودة وملاءمة عالية للمجتمعات التي تخدمها.

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لينكد إن: @4DSaudi | انستقرام: @4DSaudi | الموقع الإلكتروني: Saudi4D.com

نبذة تعريفية عن شركة سدرة المالية:

سدرة المالية شركة متخصصة في إدارة الأصول وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتمحور خدماتها حول الأصول الخاصة بشقّيها الرئيسيين: الاستثمار العقاري والتمويل الخاص. تمتلك الشركة تراخيص تشغيل من ثلاث جهات تنظيمية مرموقة، هي: هيئة السوق المالية السعودية، وسلطة دبي للخدمات المالية، والسلطة النقدية في سنغافورة، مما يعكس حضورها المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.

في مجال الاستثمار العقاري، تعتمد الشركة على أربع استراتيجيات استثمارية مدروسة تتدرج من الاستراتيجية المتحفظة والمتحفظة جزئيًا، مروراً باستراتيجية القيمة المضافة، وصولًا إلى استراتيجية الفرص الاستثمارية؛ مما يُتيح لها استيعاب مختلف تفضيلات المخاطرة وأهداف عملائها. أما على صعيد التمويل الخاص، فتُقدّم الشركة حلولًا تمويلية مخصصة تستهدف صناديق استثمارية مدرّة للدخل، من خلال معاملات مرتكزة على سلسلة التوريد. وتُكمل هذه المنظومة خدماتٌ استشارية متكاملة، تشمل التوجيه المؤسسي والاستثماري، وتُصاغ وفق متطلبات كل عميل على حدة لضمان تقديم الحلول الأنسب لأهدافه الاستراتيجية والمالية.

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