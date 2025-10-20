دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة "كادو" المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة للهدايا وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن نجاحها في إتمام الجولة التمويلية التمهيدية بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي. يشكل هذا الإنجاز خطوة مهمة في إطار جهود المنصة لإعادة صياغة مفهوم اقتصاد الهدايا على المستوى العالمي. وقد شارك في هذه الجولة برنامج "سنابل 500"، وهي مبادرة تهدف إلى تمويل وتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب شركة عائلية ألمانية، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من أصحاب الثروات والمستثمرين الناشئين.

يشار إلى أن "كادو"، التي أسستها ليلى المرعشي، قد باشرت عملياتها في دبي كشركة ناشئة مملوكة لثلاثة أفراد، ثم ما لبثت أن حققت نمواً ملفتاً لتصبح واحدة من الشركات الرائدة إقليمياً وتزاول عملياتها حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة. تعمل المنصة على إعادة تعريف تجربة الهدايا عبر تبني نهج رقمي مبتكر، حيث تمزج بمهارة بين الإبداع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتوفير حلول متطورة تجعل هدايا الشركات أكثر ذكاءً وسهولة وتأثيراً.

قالت ليلى المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "كادو"، "عندما أسستُ كادو، كنت أسعى إلى إضفاء طابع عصري على مفهوم الإهداء والارتقاء به إلى آفاق أرقى من خلال دمج الابتكار مع البُعد الحقيقي لمعنى الإهداء بهدف تحويل هذه اللفتة الجميلة إلى تجربة بسيطة وشخصية بامتياز. لقد كان توسعنا في المملكة العربية السعودية جزءاً محفزاً ومُلهمًا من رحلتنا، إذ إننا نعمل على إنشاء منظومةً تجمع الحرفيين والموردين والشركات تحت مظلة الالتزام بالتميز والإبداع. ونحن نرى في هذا الإنجاز فرصة قيمة تتيح لنا مواصلة النمو في المنطقة وخارجها، وتصور مستقبل يكون فيه فن الإهداء أكثر ذكاءً وأعمق تعبيراً.

تضم محفظة عملاء "كادو" أكثر من 500 شريكٍ دائم، من بينهم "جوليوس باير"، و"كارتييه"، و"نتفليكس"، و"فان كليف آند آربلز"، و"غوتشي"، و"بوشرون"، وفنادق أكور، ومجموعة جميرا، و"نت-أ-بورتر"، و"رالف لورين"، و"لينكدإن"، و"تيك توك"، و"إكزيكوجيت"، و"أميريكان إكسبريس".

سيُسهم التمويل الجديد في تسريع وتيرة توسّع "كادو" في المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير منظومة مجتمعية متكاملة تربط الحرفيين والفنانين بالموردين والمستثمرين. إضافة إلى ذلك، سيدعم هذا التمويل نمو الشركة على المستوى الدولي، بدءاً من إطلاق عملياتها في نيويورك.

وعلقت أمل دخان، المسؤول المشرف على برنامج "سنابل 500" قائلة، "إن "كادو" تعيد تصور مفهوم الهدايا العصري في عالمنا المتصل. فهي تمزج بين الإبداع والتكنولوجيا مع التركيز على البعد الثقافي، مما يتيح لها ابتكار فئة عالمية جديدة قائمة على التفاعل والتواصل الإنساني."

في أعقاب ظهورها في برنامج "شارك تانك" بدولة الإمارات العربية المتحدة وإطلاق عملياتها في نيويورك، تُرسّخ كادو مكانتها كأول منصة عالمية رائدة في مجال الهدايا تبرز من الشرق الأوسط، تجمع بين الحرفية المحلية والابتكار العالمي.

حول "كادو"

"كادو" هي منصة مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هدايا الشركات. تسعى "كادو" لإحداث تحول جذري في طريقة تواصل العالم عبر الهدايا. تمزج المنصة، التي تأسست في دبي، بين الإبداع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتوفير تجارب مميزة وفعّالة تستهدف كبرى العلامات التجارية العالمية.

تزاول "كادو" عملياتها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة، وتتعاون مع أكثر من 500 عميل، بما في ذلك "نتفليكس" و"جوليوس باير"، و"كارتييه"، و"غوتشي"، و"لينكدإن"، و"أميريكان إكسبريس" لتصميم وإنتاج وتقديم هدايا تُسهم في بناء علاقات دائمة.

في أعقاب عرضها في برنامج "شارك تانك" بدولة الإمارات العربية المتحدة وافتتاح مكتبها في نيويورك، تواصل "كادو" رحلة توسعها عالمياً بهدف دمج الحرفية والابتكار ورواية القصص الثقافية في منظومة هدايا متكاملة.

-انتهى-

#بياناتشركات