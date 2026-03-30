دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن صندوق الإمارات للنمو (EGF)، المنصة الوطنية الرائدة لاستثمارات النمو في دولة الإمارات، عن ضخ استثمار استراتيجي بقيمة 45 مليون درهم كحصة أقلية في "كارني ستور"، العلامة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج المنتجات البروتينية الفاخرة في الدولة. يجمع الاستثمار بين الخبرة في التوريد والإنتاج الحصري والبيع بالتجزئة عبر القنوات الرقمية للارتقاء بمعايير الغذاء في جميع أنحاء الدولة. يمثل هذا الاستثمار، وهو الأول للصندوق في قطاع الغذاء، محطة محورية تعكس التزام الصندوق ببناء شركات إماراتية ريادية ذات قدرة تنافسية عالية، تساهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة.

منذ تأسيسها عام 2018، برزت "كارني ستور" كإحدى العلامات المؤثرة في سوق اللحوم والمنتجات البروتينية عالية الجودة في دولة الإمارات، بالجمع بين خبرات الجزارة التقليدية ونهج رقمي حديث يركز على المستهلك. هذا ويهدف استثمار صندوق الإمارات للنمو إلى دعم توسع الشركة على المستوى الصناعي، وتمكينها من دخول فئات ومنتجات جديدة، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، بما يدعم توسعها الإقليمي ويكرّس مكانتها كنموذج للتميز في قطاع الأغذية الفاخرة الإماراتي.

في هذا الصدد، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو:“يعكس استثمار الصندوق في "كارني ستور" التزامنا بدعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية، من خلال رأس مال استراتيجي وشراكة فاعلة. نواصل استثماراتنا بشكلٍ نشط، تماشياً مع التزامنا بالدعم طويل الأمد للشركات في الإمارات، من خلال العمل جنباً إلى جنب معها لتنفيذ طموحاتها للنمو. وإلى جانب الاستثمار في رأس مال النمو، نعمل مع المؤسسين على تعزيز استراتيجيات الدخول إلى الأسواق، وترسيخ الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية. لذا فإن "كارني ستور" تمثل نموذجاً للريادة والجودة التي نبحث عنها في الشركات الوطنية القادرة على التحول إلى روافد وطنية عملاقة ومستدامة في قطاعاتها."

من جانبه، قال فكري "فيكس" بطرس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ"كارني ستور":"شراكتنا مع صندوق الإمارات للنمو ما هي إلا خطوة طبيعية في مسيرتنا. إذ نتشارك الرؤية ذاتها في بناء شركات وطنية قوية تقوم على أسس متينة ورؤية طويلة الأمد. فمنذ اليوم الأول، ركّزنا على الارتقاء بمعايير اللحوم والمنتجات البروتينية عالية الجودة، ودعم مجتمع الغذاء المتنامي في دولة الإمارات. ومعاً، نتطلع إلى مواصلة البناء، والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، وإعادة صياغة تجربة الحصول على اللحوم، من هنا، من سوقنا المحلية."

وأضاف دانيال “دان” ونيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ “كارني ستور”:"يمنحنا دعم صندوق الإمارات للنمو القدرة على التوسع بنهج مدروس، من خلال تنمية عملياتنا وتطوير منتجات جديدة، مع الحفاظ على جودة رفيعة ومستوى خدمة يثق به عملاؤنا. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة تؤكد أن العلامات الإماراتية قادرة على الريادة عالمياً، لا مجرد المشاركة."

بصفتِه مستثمراً استراتيجياً بحصة أقلية، سيعمل صندوق الإمارات للنمو (EGF) على دعم توسّع "كارني ستور" وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، من خلال شراكة فاعلة مع مؤسسيها أصحاب الرؤية الطموحة، تتركز على ترسيخ الحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وبناء منصة مؤسسية تدعم نموها المستقبلي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية الشركة المميّزة وروحها الريادية. وتأتي هذه الشراكة ضمن التزام الصندوق بتمكين الشركات الإماراتية ذات الأسس القوية لتعميق أثرها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، بما يرسّخ مقومات الأمن الغذائي للدولة على المدى الطويل.

نبذة عن صندوق الإمارات للنمو (EGF)

صندوق الإمارات للنمو (EGF) منصة وطنية رائدة لاستثمار النمو بقيمة مليار درهم، مدعومة من مصرف الإمارات للتنمية. يهدف الصندوق إلى تسريع نمو وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية على التوسع والمنافسة عالمياً، من خلال توفير رأس مال ثابت وشراكات استراتيجية فاعلة. يركّز الصندوق على الاستثمار في الشركات في مراحل النمو ضمن القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما في ذلك الأمن الغذائي، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة، مع الالتزام ببناء جيل قادم من "الشركات الوطنية الرائدة"، وسدّ فجوة التمويل للشركات التي تجاوزت مرحلة رأس المال المبكر وتحتاج إلى دعم مؤسسي للوصول إلى كامل إمكاناتها، بما يتماشى مع مستهدفات "مشروع 300 مليار".

نبذة عن "كارني ستور"

تأسست "كارني ستور" في الإمارات عام 2018، وهي شركة رائدة عبر الإنترنت في مجال بيع اللحوم وتدخينها. تعيد الشركة تعريف طرق توريد اللحوم عالية الجودة وتوزيعها والاستمتاع بها في جميع أنحاء الدولة. ومنذ انطلاقتها، جمعت العلامة التجارية المحلية بين الحرفية التقليدية، القائمة على فلسفة الاستفادة الكاملة من الذبيحة، ونهج يركز على المستهلك ويضعه في صميم اهتماماته، إلى جانب التزامها برقمنة عالم الجزارة عبر مجموعة واسعة ومتكاملة من البروتينات تشمل اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن والأطعمة المدخنة المميزة. وبفضل سلاسل توريدها الدقيقة ومعاييرها الصارمة وخدمتها المتميزة، تحظى "كارني ستور" بثقة الأسر وشركات الضيافة الرائدة على حدّ سواء، وتواصل الارتقاء بتوقعات المنطقة فيما يتعلق بالجودة والشفافية والابتكار في فنون الطهي.

