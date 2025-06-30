سيقوم المركز الجديد بتجميع وإعادة تصدير دراجات باجاج النارية إلى الأسواق الأسرع نمواً

أسهمت جافزا بتسهيل نحو 48% من حجم حركة تجارة السيارات في دبي خلال عام 2024

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أوتو ورلد إنترناشونال ش.م.ح." الموزّع الإقليمي الرائد لشركة "باجاج أوتو الهندية المحدودة"، عن استثمار 45 مليون درهم إماراتي في إنشاء مركز توزيع وخدمات لوجستية جديد في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وستساهم هذه المنشأة الجديدة في تعزيز قدرة "أوتو ورلد إنترناشيونال" على خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا والشرق الأوسط من خلال الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والمتميزة بأسعارها المعقولة وكفاءتها في استهلاك الوقود.

تمتد المنشأة الجديدة على مساحة 162,000 قدم مربع، وستضم مصنعًا لتجميع دراجات باجاج النارية والدراجات ثلاثية العجلات، بالإضافة إلى مساحة لتخزين وتوزيع قطع الغيار والإطارات ومواد التشحيم. ومن المتوقع اكتمال هذا المركز بحلول عام 2026، حيث سيدعم إطلاق خطوط إنتاج جديدة من خلال شراكات مع مصنّعين عالميين تُعزّز حضور الشركة.

يشهد سوق الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات نمواً متسارعاً، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، مدفوعاً بتطور احتياجات التنقل نتيجة التوسع الحضري السريع، وانتشار التجارة الإلكترونية، وارتفاع الطلب على حلول التوصيل المباشر. وتشير تقديرات محللي القطاع إلى أن سوق الدراجات النارية ذات العجلتين في أفريقيا سيحقق نمواً سنوياً بنسبة تقارب 5%، مدفوعًا بزيادة الطلب على المركبات الاقتصادية وذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.

وبهذه المناسبة، قال فيشال كومار لاخاني، مدير في "أوتو ورلد": "يُمثل هذا المرفق خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجيتنا للنمو. لقد مكّنتنا شبكة الربط الواسعة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال في جافزا من خدمة الأسواق سريعة النموّ في أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2008. وبهذا الاستثمار، نُعزّز التزامنا تجاه المنطقة وعلامة باجاج التجارية."

وقال عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُؤكد توسع شركة "أوتو ورلد" على قوة منظومة التجارة والخدمات اللوجستية المتكاملة في جافزا، والتي تضم اليوم 940 شركة من 88 دولة، وساهمت خلال العام الماضي وحده في دعم قطاع تجارة السيارات بقيمة تقارب 102 مليار درهم إماراتي. ونفخر بدعم شركائنا الذين تجمعنا بهم علاقة راسخة وممتدة مثل "أوتو ورلد" والذين يساهمون في ربط شركات التصنيع العالمية بالأسواق ذات الإمكانات العالية من خلال دبي."

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يدعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتنامية في دبي. كما يعزز الدور الرائد لدولة الإمارات، باعتبارها مركزًا تجاريًا محوريًا يربط المصنّعين بالأسواق العالمية.

تمّ توقيع اتفاقية الاستثمار رسمياً بحضور عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي؛ وعبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي؛ وكومار موتيرام لاخاني، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو ورلد"؛ ومونيش لاخاني، المدير العام للشركة؛ وفيشال لاخاني، مدير في "أوتو ورلد".

وتعمل شركة "أوتو ورلد" انطلاقًا من جافزا منذ أكثر من 16 عامًا، مستفيدة من بنيتها التحتية متعددة الأنماط وعالمية المستوى لتوزيع دراجات باجاج النارية في أكثر من 25 دولة. وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية "دي بي ورلد" الأوسع نطاقًا لتطوير قطاع تجارة السيارات في المنطقة، بما في ذلك خطتها لبناء أكبر سوق سيارات على مستوى العالم في دبي، والذي من المتوقع أن يضاعف مبيعاتها السنوية الحالية البالغة 6.8 مليار درهم إماراتي.

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 10,800 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتشمل مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تعتبر "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وبناء تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم.

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