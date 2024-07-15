يشمل المستثمرون قادة في مجال المناخ، وخبراء في تخزين الكربون الجيولوجي، ومطوري التكنولوجيا

تم تجربة تقنية "44.01" بنجاح في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة

إمكانية تعدين ثاني أكسيد الكربون في كل قارة؛ ما يجعل تقنية "44.01" حلاً آمنًا ودائمًا وقابلًا للتطوير لعزل الكربون

تُعلن "44.01" عن استكمال جولة تمويل من السلسلة "أ" بقيمة 37 مليون دولار. وقد قادت جولة التمويل شركة إكوينور ڤينتشرز بالتعاون مع شروق بارتنرز في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى شركة أير ليكويد ڤينتشر كابيتال، وألومناي ڤينتشرز وصندوق أمازون للتعهدات المناخية، وكلايمت للاستثمارات، والشركة العُمانية لتطوير الابتكار، وبلانيت أيه ڤينتشرز، وصندوق ساليكا أوريكس، وسيمنز للخدمات المالية، وشركة سوميتومو، وعدد من المستثمرين الآخرين. كما أعاد المستثمرون الحاليون تأكيد التزامهم بتكنولوجيا "44.01" من خلال المشاركة في الجولة، بما فيهم بريكثرو إينيرجي ڤينتشرز.

يعكس جمع التبرعات الثقة في إمكانات تقنية "44.01" للتعدين وقدرتها على التخلص من ثاني أكسيد الكربون بأمان وبشكل دائم وعلى نطاق واسع. سيمكّن هذا التمويل الشركة من مواصلة تحسين تقنيتها، وتطوير مشاريع تجارية واسعة النطاق، وتوسيع انتشارها على المستوى الدولي.

وقال طلال حسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "44.01": "نؤمن بأن التعدين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في حماية المناخ ومعالجته. نحن ممتنون لمستثمرينا على التزامهم بهذه المهمة وعلى ثقتهم في تقنيتنا. يجلب مستثمرونا ثروة من الخبرات والتجارب الدولية التي ستساعدنا على تسريع وتيرة التنمية لدينا، وتمكيننا من تعدين ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".

تظهر الصخور المافية وفوق المافية، القادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى معادن بشكل طبيعي، على سطح الأرض في كل قارة؛ مما يجعل تقنية "44.01" للتعدين حلاً عالميًا حقيقيًا لمعالجة المناخ. ويمكن بناء مشاريع التعدين بسرعة وبشكل وحدات، مما يوفر بديلًا فعالًا من حيث التكلفة لتخزين الكربون الجيولوجي التقليدي.

وصرّح لارس كليفير، رئيس شركة إكوينور ڤينتشرز: "تفخر شركة إكوينور ڤينتشرس بالإعلان عن استثمارها في "44.01"، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا تعدين ثاني أكسيد الكربون. يمثل هذا الاستثمار خطوة إضافية في التزام إكوينور باختبار واستكشاف الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ. نحن متحمسون لدعم "44.01" في رحلتهم لفتح آفاق جديدة في مجال تعدين ثاني أكسيد الكربون، ونتطلع للعمل معًا لتطوير هذه التقنية والتحقق من إمكاناتها."

كما علّق محمود عدي، الشريك المؤسس لشركة شروق بارتنرز، على الاستثمار قائلاً: "يسعدنا أن نقوم بقيادة أول استثمار لنا في تكنولوجيا المناخ مع شركة "44.01"، الرائدة في مجال الحلول المبتكرة لعزل الكربون على مستوى العالم. تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا حيويًا في تعزيز مبادرات تكنولوجيا المناخ، مع قيادة البلاد التي تمهد الطريق لذلك، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المهمة. نؤمن بالإمكانات التحويلية لتقنية "44.01" للتعدين، التي توفر حلاً آمنًا ودائمًا وقابلًا للتطوير للتخلص من ثاني أكسيد الكربون. يتماشى هذا الاستثمار مع رؤيتنا لتعزيز التقنيات الرائدة التي تعالج التحديات العالمية الحاسمة وتسعى نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا."

وصرّح جامي موليجان، رئيس قسم تحييد الكربون في أمازون: "تظل أمازون ملتزمة بجهود إزالة الكربون ودعم المبادرات التي تهدف إلى تقليل الكربون في غلافنا الجوي. تعتبر تقنية تمعدن الكربون، مثل تلك التي طورتها "44.01"، واعدة جدًا ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير مجال إزالة الكربون على نطاق واسع. يكمل هذا الاستثمار جهود أمازون الحالية للحد من الكربون، والتي تشمل الاستثمارات في السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والوقود منخفض الكربون، والهيدروجين. نحن متحمسون لدعم نمو "44.01"، وهي شركة رائدة في مجال عزل الكربون بطريقة فعالة ودائمة."

وقالت سيندي بوغ، المديرة العامة للمشاريع في شركة كلايمت إنڤستمنت: "يسعدنا أن نعلن عن استثمارنا في "44.01". نعتقد أن تقنية تمعدن الكربون المبتكرة لدى "44.01" يمكن أن تساهم بكفاءة في إزالة الكربون من الصناعات حول العالم. إن شركة كلايمت إنڤستمنت في وضع ممتاز للمساعدة في تسويق هذه التقنية وتوسيع نطاقها، بفضل شبكة شركائنا الفريدة وخبرتنا الكبيرة في التقاط الكربون وتخزينه. نحن نتطلع للعمل بشكل وثيق مع فريق "44.01"."

وقال متحدثٌ باسم الشركة العُمانية لتطوير الابتكار: "يسرنا الاستثمار في هذه الشركة العمانية الناشئة والرائدة. نعتقد أن تقنية "44.01" يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دعم سلطنة عُمان للوصول إلى هدف صافي الصفر، فضلًا عن جذب الاستثمار وفتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد."

تم تجربة تقنية "44.01" بنجاح في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، وفازت بجائزة إيرثشوت في عام 2022 ضمن فئة "معالجة المناخ". كما أُعلن مؤخرًا عن مشروعها "حجر" كواحد من المشاريع النهائية المرشحة لجائزة إكسبرايز، ضمن أفضل 20 شركة لإزالة الكربون.

عن "44.01"

شركة "44.01" تزيل ثاني أكسيد الكربون بتحويله إلى صخور، وذلك باستخدام تقنيتها المبتكرة التي تُسرّع العملية الطبيعية لتعدين ثاني أكسيد الكربون، مما يسمح بإزالة ثاني أكسيد الكربون الملتقط بشكل دائم في أقل من اثني عشر شهرًا. تقوم "44.01" باستخلاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء أو من العمليات الصناعية التي يصعب تقليل انبعاثاتها، مما يساعد على إزالة الكربون من الصناعات الحيوية وإعادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى مستويات مستدامة. هذه العملية آمنة، دائمة، وقابلة للتطوير.

نبذة عن شركة شروق بازتنرز

تأسست في عام 2017، شروق بارتنرز هي الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تستثمر صناديق رأس المال الجريء والائتمان الخاصة في أكثر الشركات الناشئة في مراحل البذرة والمراحل المبكرة. وقد بنت الشركة خبرات عميقة في القطاع في مجالات التقنية المالية، والمنصات، و البرمجيات، والألعاب والويب3.0. وقد استثمرت شروق بارتنرز في مبتكرين رائدين في السوق بما في ذلك Pure Harvest Smart Farms، Nymcard، تمارة، Sarwa، لين للتكنولوجيا، مزن وليندو. شروق بارتنرز هي شركة إقليمية متعددة الأقسام، ولها حضور في أبوظبي، دبي، الرياض، مصر وكوريا.

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كبير مسئولي التسويق

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