دبي، الإمارات العربية المتحدة، منحت "مِراس"، التابعة لــ "دبي القابضة للعقارات"، عقداً جديداً بقيمة 440 مليون درهم إلى "جي سي سي للمقاولات" لقيادة أعمال تطوير مشروع "سيتي ووك نورث لاين". ويأتي هذا العقد في إطار التوسّع المستمر لمنطقة "سيتي ووك" النابضة بالحياة، ويتضمن إنشاء ثلاثة مبانٍ سكنية فاخرة من المتوقع الانتهاء منها في الربع الثالث من 2027.

وستشرف "جي سي سي للمقاولات" على أعمال بناء "نورث لاين"1، وهو مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق يضم 114 وحدة سكنية فاخرة مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم؛ وكذلك مجمع "نورث لاين 2" الذي يضم 190 وحدة سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وموزعة على مبنيين سكنيين كل منهما بثمانية طوابق.

يشكّل مشروع "سيتي ووك نورث لاين" إضافةً مهمةً إلى منطقة "سيتي ووك"، والتي أصبحت وجهةً رائدة للحياة العصرية في دبي لاحتضانها مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والترفيه والعقارات السكنية، ومنها مشروع "نورث لاين" الذي يجمع بين التصميم المبتكر واللمسات الجمالية العصرية.

يضم "سيتي ووك نورث لاين" شرفات خاصة، ومسابح من طراز "إنفينيتي"، وصالات رياضية حديثة، ومساحات مشتركة أنيقة؛ وبذلك يوفر لقاطنيه ملاذاً عصرياً هادئاً. وتم تصميم المباني الثلاثة في المشروع لتوفر تجارب معيشة عالية الجودة، حيث تمتاز بتصاميمها الانسيابية البسيطة المستوحاة من المعالم المجاورة بما فيها "ذا جرين بلانيت"، و"سنترال بارك"، والعديد من مناطق التسوق والترفيه في "سيتي ووك". أما التصميم الداخلي للوحدات السكنية، فتغلب عليه اللمسات العصرية، ووفرة الإضاءة الطبيعية، والتجهيزات الفاخرة؛ مما يؤكد التزام المشروع بأعلى معايير الأناقة والرقي.

بهذه المناسبة قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للعقارات: "يشكّل مشروع ’سيتي ووك نورث لاين‘ محطة مهمة في مسار التطوير المتواصل لواحدة من أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي. فقد تم تصميم المباني السكنية الثلاثة في المشروع لتجسد روح وأسلوب هذا الحي الفريد، إلى جانب التزامها بأعلى معايير التصميم والجماليات المعاصرة. ويؤكد تعاوننا مع شركة ’جي سي سي للمقاولات‘ على التزامنا الراسخ ببناء منازل عالية الجودة لعملائنا، وتعزيز المشهد العمراني في دبي."

من جانبه، قال بيبين تشاندران، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "جي سي سي للمقاولات": "يسرنا التعاون مع ’مِراس‘ كشريك لأعمال بناء مشروع ’سيتي ووك نورث لاين‘. يساهم هذا المشروع في تعزيز المشهد السكني في دبي ويجسّد التزامنا المشترك بتقديم مشاريع عالية الجودة. وتلعب ’مِراس‘ و ’دبي القابضة للعقارات‘ دوراً محورياً في ذلك بفضل رؤيتهما الطموحة وخبرتهما الراسخة التي تدعم هذا المسار المهم للنمو الاقتصادي."

يقع "سيتي ووك نورث لاين" بين شارع جميرا وشارع الشيخ زايد، وبذلك يتيح لقاطنيه سهولة الوصول إلى عدد من أبرز معالم المدينة بما في ذلك كوكاكولا أرينا، ودبي مول، وشاطئ جميرا، وغيرها.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي واحدة من شركات التطوير العقاري المتكاملة الرائدة في المنطقة، وجزء من محفظة "دبي القابضة" المتنوعة. ومن خلال خبرتها في التطوير العقاري التي تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، تجمع "دبي القابضة للعقارات" بين إرث وخبرة وابتكار شركات "نخيل" و"مِراس" و"دبي للعقارات"، لتساهم في تشكيل المشهد الحضري والساحلي في دبي من خلال معالم أيقونية بارزة ترسخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمارات العقارية.

تضم محفظة "دبي القابضة للعقارات" أكثر من 1.2 مليون ساكن في أكثر المواقع رواجاً في دبي. وتحقق قيمة مضافة من خلال التخطيط العمراني والتطوير وبيع الأراضي الاستراتيجية وإدارة الأصول، وذلك بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 لدعم النمو المستدام وطويل الأمد.

تقدم شركة "نخيل" معالم مبتكرة خلابة على الواجهة البحرية ومجمّعات سكنية مخطط لها بعناية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"نخلة جبل علي" المرتقبة والمصممة لتلبية الاحتياجات الحضرية والسكانية المستقبلية في دبي. كما تضم "نخيل" محفظة "ميدان" المرموقة، بما في ذلك "مدينة محمد بن راشد"، و"الحي الأول".

تبتكر شركة "مِراس" وجهات فريدة من نوعها تجمع بين الابتكار المعماري والإبداع وأسلوب الحياة، بما في ذلك "بولغري ريزيدنسز"، و"بلوواترز"، و"سنترال بارك في سيتي ووك"، و"بورت دو لا مير"، و"ذا إيكرز"، و"تشيري وودز"، و"فيلا أمالفي".

وتتخصص "دبي للعقارات" في تطوير مجمّعات مصممة خصيصاً للعائلات، وتولي أهمية كبيرة لتوفير سهولة الوصول والمرافق ذات المستوى العالمي وتشمل مشاريعها البارزة "جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)"، والخليج التجاري، ودبي لاند.

تتميز مشاريع محفظة الشركة بتصاميمها الجاذبة وامتلاكها أسساً قوية تضمن ريادتها الدائمة في السوق، حيث تجمع بين الجودة والبنية التحتية المستدامة والمرافق التي تركز على المجتمع لخلق قيمة طويلة الأمد للسكان والشركاء والمستثمرين على حدٍ سواء.

لمحة حول "دبي القابضة"

"دبي القابضة" هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 280 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

لمزيد من المعلومات:

بيرسون

dubaiholding@bursonglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات