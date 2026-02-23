دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري في دبي، ضمن المشروع الحائز على شهادتي غينيس للأرقام القياسية بقدرة انتاجية تصل الى 44,000 طن تبريد على أن تنطلق أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التوسعية للمؤسسة، والتي تسعى من خلالها إلى مواكبة النمو العمراني المتسارع في إمارة دبي وما يصاحبه من طلب متزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة، إلى جانب التزامها بتعزيز بنيتها التحتية وتوسيع نطاق خدماتها في المواقع الحيوية في دبي.

وتعد المحطة الجديدة امتداداً لمشروع الخليج التجاري الرائد الذي تنفذِّه "إمباور"، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين على التوالي؛ الأولى عن "أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق" بقدرة موصلة بلغت (276,545) طن تبريد، والثانية عن "أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم"حيث تقدم خدماتها لـ 201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية و الفندقية والخدماتية وغيرها.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "يأتي توقيع عقد تصميم المحطة الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري امتداداً لاستراتيجية "إمباور" التوسعية الرامية إلى مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، والاستجابة للطلب المتزايد على حلول تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة. ويعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بدعم خطط دبي الطموحة في مجال الاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد صديقة للبيئة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية. ويشكّل مشروع الخليج التجاري أحد النماذج الرائدة عالمياً في تبريد المناطق، وقد رسّخ مكانته بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، سواء من حيث القدرة التبريدية أو نطاق التغطية، وهو ما يؤكد قدرة "إمباور" على تنفيذ مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف: "يجسد المشروع انسجام أعمالنا مع خطة دبي الحضرية 2040 ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مدن مستدامة ومرنة تعتمد حلولاً ذكية في إدارة الطاقة والمياه. وستواصل "إمباور" توسيع نطاق خدماتها في المواقع الحيوية في الإمارة، وتوظيف أحدث التقنيات في محطاتها وعمليتها لترسيخ ريادة دبي العالمية في قطاع تبريد المناطق، ودعم مسيرتها نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الموارد."

ويُذكر أن مشروع تبريد مناطق الخليج التجاري الذي تنفذه "إمباور" تبلغ قدرته القصوى 451,540 طن تبريد ويضم 9 محطات تبريد مناطق، 4 منها في الخدمة حالياً و2 قيد التصميم وشبكة أنابيب بطول 52.4 كيلومتر، و325 مبنى، وهو من أكبر مشاريع تبريد المناطق عالمياً، حيث توفر "إمباور" خدماتها لـ 201 مبنى منها حالياً، موزعة في الخليج التجاري وعلى شارع الشيخ زايد وقناة دبي المائية.

