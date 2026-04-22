الدوحة، قطر: أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026. حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 439 مليون ريال قطري، مقارنة بصافي ربح قدره 433 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2025.

المؤشرات المالية الرئيسية للربع الأول من عام 2026:

• صافي الربح: 439 مليون ريال قطري.

• بلغ إجمالي المصروفات 766 مليون ريال قطري.

وتعليقًا على النتائج المالية، صرّح المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً " على الرغم من التحديات الجيوسياسية التي واجهتها شركة ناقلات خلال الربع الأول من عام 2026، فقد حافظت الشركة على أدائها التشغيلي من خلال اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لترشيد المصاريف والحد من الآثار السلبية عبر مختلف قطاعات أعمالها، لا سيما في مرافق الحوض الجاف التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التشغيل. كما واصلت الشركة العمل على مدار الساعة لضمان تحقيق مستويات عالية من الموثوقية لأسطولها، وترسيخ ثقافة السلامة، إلى جانب التزامها الواضح بالتركيز على تقديم خدمة عملاء متميزة في جميع الأوقات والظروف".

أحرزت شركة ناقلات تقدمًا في برنامج توسعة أسطولها، محققةً إنجازات عملية في جدول بناء السفن بأحواض بناء السفن الرائدة في كوريا الجنوبية. وتعزز هذه التطورات مكانة ناقلات كشريك موثوق في خدمات النقل البحري والشحن.

وقد شاركت شركة ناقلات أيضًا في المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال (LNG2026) الذي عُقد في الدوحة في فبراير الماضي، حيث تفاعلت الشركة مع رواد القطاع والأطراف المعنية، لمناقشة التطورات التي تشكّل مستقبل نقل الغاز الطبيعي المسال والطاقة. وقد شارك الرئيس التنفيذي، المهندس عبدالله السليطي في جلسة محورية تناولت المشهد المتحول لسوق شحن الغاز الطبيعي المسال، مسلطًا الضوء على نهج شركة ناقلات المنضبط في الامتثال للقواعد التنظيمية والتميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة على المدى البعيد، كما ساهمت شركة ناقلات في جلسات النقاش التقنية المختلفة مسلطة الضوء على انجازاتها التقنية لدعم بيئة مستدامة وإمكانية إثراء النقاش حول الدروس المستفادة للمشاريع التي تمت.

وتماشيًا مع التزام شركة ناقلات بتطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، سوف تعقد الشركة اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026 في تمام الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة. وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده.

لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع عبر الهاتف، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com

عن شركة ناقلات

شركة ناقلات هي شركة مساهمة عامة قطرية أدرجت في البداية في بورصة قطر عام 2005، بصفتها شركة شحن وخدمات بحرية. وتوفر ناقلات حلقة نقل أساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر. ويُعد أسطولها من سفن شحن الغاز الطبيعي المسال واحدًا من أكبر الأساطيل في العالم، إذ يضم 69 سفينة للغاز الطبيعي المسال. كما تمتلك ناقلات وتدير وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة FSRU وناقلتين كبيرتين للغاز البترولي المسال LPG.

تقوم ناقلات بتشغيل مرافق إصلاح السفن والتصنيع الصناعي والتصنيع البحري في حوض رحمة بن جابر الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية، وذلك من خلال شركة أحواض قطر للحلول التقنية التابعة لها، ومشروعها الاستراتيجي المشترك في الشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدّم شركة ناقلات مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري داخل المياه الإقليمية لدولة قطر.

