دبي، الإمارات العربية المتحدة، صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بنصاب 85%، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الثاني من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع).

وانعقدت الجمعية العمومية السنوية لـ" إمباور" اليوم الخميس (26 مارس 2026) في كمبينسكي ذا بوليفارد دبي، برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة. وشهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال، كما جرت المصادقة على تقرير أداء المؤسسة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2025.

وأظهرت النتائج المالية لإمباور التي تم إدراجها في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أداءاً قياسياً خلال العام 2025 بتسجيلها إيرادات قياسية بلغت 3.42 مليار درهم وهي الأعلى منذ إدراج المؤسسة، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح بعد الضريبة 1.004 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 1.65 مليار درهم. وسيجري توزيع الأرباح الموافق عليها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في المؤسسة.

خلال عام 2025، وزعت "إمباور" أرباح نقدية بقيمة 875 مليون درهم على دفعتين متساويتين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر. ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع 875 مليون درهم كأرباح سنوية على المساهمين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور": " تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في رفع المستوى الخدماتي والاقتصادي للإمارة، حققت "إمباور" إيرادات قياسية بقيمة 3.42 مليار درهم وسجلت صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.004 مليار درهم عن عام 2025، في حين ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 1.65 مليار درهم ، بما يعكس قدرتنا على الحفاظ على هوامش ربح قوية من خلال الكفاءة التشغيلية. وتأتي هذه الأرباح ترجمةً لجهود التطوير التي تقوم بها المؤسسة في سبيل توسيع مساحة خدماتها وتعزيز كفاءتها عبر أنحاء إمارة دبي. "

وأضاف معاليه: "يعكس الأداء القوي والمستقر لـ "إمباور" متانة نموذج أعمالها وفعالية استراتيجياتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على توليد قيمة مستدامة للمساهمين. وتواصل المؤسسة ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة تبريد المناطق في دبي، من خلال توسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية. كما تركز "إمباور" على تطوير بنيتها التحتية التشغيلية وتبني أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الكفاءة تدعم النمو المستدام للمؤسسة وتعزز دورها في مسيرة التنمية الحضرية والعمرانية في الإمارة."

وأكد معاليه ثقة المساهمين باستراتيجيات "إمباور" وخططها المستقبلية، مجدداً التزام الشركة بالمخططات التنموية المدروسة، وتطوير خططها لتقديم أداء مستقر يضمن النجاح المستدام على المدى الطويل.

من جانبه، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "تستلهم المؤسسة توسّعها وتطوّرها من مبادئ التقدّم المستمر في دبي، تماشياً مع مسيرة التطوير في الإمارة. وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهدت دبي طفرة عمرانية فتحت أبواباً واسعة للاستثمار وتنمية الأعمال. وقد دفع ذلك إلى ارتفاع الطلب على خدمات تبريد المناطق والطاقة، ما خلق فرصاً استثمارية جديدة في قطاع المرافق، تجاوبت معها "إمباور" عبر مشاريعها التوسعية وتطوير حلول خدمية لتأمين خدمات موثوقة وعالية الكفاءة. وحققت المؤسسة نجاحاً فائقاً في تأدية هذا الدور، نراه اليوم ينعكس في سنة ربحية جديدة للمؤسسة تُسهم في فتح آفاقٍ استثمارية وتنموية للمستقبل."

