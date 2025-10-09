سعيد الطاير: نجحت "إمباور" في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعومةً بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق

أحمد بن شعفار: واصلنا تحقيق مستويات نمو قوية مدفوعة بزيادة الطلب على خدمات تبريد المناطق في مختلف القطاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، بنصاب 88.3% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الأول من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم (بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأس مال الشركة المدفوع).

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025، في فندق كمبينسكي سنترال أفينيو بدبي، بحضور سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة "إمباور". وخلال الاجتماع، وافق مساهمو الشركة على مختلف بنود جدول الأعمال، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لدورة (2025-2028)، والذي يضم معالي سعيد محمد الطاير وأميت كوشال، وعصام كاظم، وفاطمة بالرهيف وحسين لوتاه، وماجد الجوكر، وناصر لوتاه.

نتائج استثنائية

وأظهرت النتائج لـ "إمباور" للنصف الأول من 2025 في شهر أغسطس أداءً مميزاً بتسجيلها إيرادات بلغت 1,453 مليون درهم فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 403 مليون درهم. وسيجري توزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في الشركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور": " نسير بثبات في مسيرة التنمية المستدامة التي أرست دعائمها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في ترسيخ أسس اقتصاد مستدام ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة. ويأتي تصديق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم، وبنسبة 43.75% من رأس المال المدفوع، ليجسد نجاح "إمباور" المتواصل في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعومةً بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق."

وأضاف معاليه: "تمضي "إمباور" بخطى واثقة نحو تعزيز ريادتها العالمية كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، من خلال خطط توسعية استباقية مدروسة تلبي الطلب المتزايد على خدماتها، وترتقي بجودة ما تقدمه لمتعامليها. كما تواصل الشركة تطوير بنيتها التحتية عبر إنشاء محطات من الجيل التالي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة والحفاظ على بيئة مستدامة، بما يرسخ دورها في حماية الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية، وتوفير عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، بما يتماشى مع أجندة دبي للاستدامة وأهدافها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

ومن جانبه، قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "يؤكد النمو القوي والمستمر لإمباور على متانة نموذج أعمالنا وكفاءتنا التشغيلية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق من مختلف القطاعات. وسنمضي قدماً في تنفيذ خططنا التوسعية وتعزيز استثماراتنا في التقنيات الحديثة التي تضمن تقديم خدمات موثوقة وعالية الكفاءة وبأقل تكلفة، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق العوائد المجزية للمساهمين، ودعم الأجندة الوطنية للاستدامة والابتكار".

وأضاف: "نجحت المؤسسة خلال العام الماضي في مواكبة النمو الاقتصادي المتزايد الذي تشهده إمارة دبي لتحقيق أهدافها والمضي قدماً في خططها الاستراتيجية، بالتواؤم مع النمو المتصاعد في أسواق العقارات السكنية والتجارية، وحيوية قطاعي السياحة والسفر، وازدهار قطاع الترفيه. وقد انعكس ذلك على توسع محفظة مشاريعنا المتنوعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من جميع القطاعات. ونتطلع قدماً إلى مواصلة هذا النمو المستدام خلال الأعوام المقبلة، بما يعزز مكانة المؤسسة وريادتها في قطاع تبريد المناطق على مستوى العالم."

