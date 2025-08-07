دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ ساهم مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز"، أول عقار بالتملك الحر من شركة أميرة للتطوير العقاري، والذي تم إطلاقه في النصف الأول من عام 2025، في دفع السوق العقارية في دبي لتسجيل نمو بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 431 مليار درهم مقارنة بـ345 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وسجّل السوق فعليًا 125,538 صفقة، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 26%، ويُعزى ذلك إلى الشعبية التي تحظى بها مشاريع مثل "بوندز أفينيو ريزيدنسز" في جزر دبي – إحدى الوجهات الجديدة الأكثر جذبًا للمستثمرين ومشتري العقارات.

وقد تعززت هذه النتائج بالأرقام الفصلية، وذلك استمرارًا لزخم التداولات العقارية الذي بلغ 893 مليار درهم في عام 2024. وعلى الرغم من التحديات المتوقعة، فإن مطوري المشاريع الناشئين مثل شركة أميرة للتطوير العقاري واثقون من أن السوق ستحافظ على مسار نموها، مما يخلق فرصًا لإطلاق مشاريع جديدة، لا سيما في المناطق التي يُتوقع أن تكون مراكز رئيسية لسوق العقارات المستقبلية في المدينة.

وقد دخلت شركة أميرة للتطوير العقاري، وهي جهة جديدة في سوق دبي العقارية، السوق في وقت سابق من هذا العام من خلال مشروعها الرئيسي "بوندز أفينيو ريزيدنسز" في جزر دبي. ويعيد المشروع تعريف مفهوم المعيشة الساحلية بأسعار معقولة، حيث يستهدف فئة متنامية من الباحثين عن الرفاهية، والعائلات، والمستثمرين العصريين. ويتكون المشروع من مجموعة مختارة من الشقق، والبنتهاوس، والمنازل التاون هاوس المصممة بعناية لتلبية احتياجات المقيم العصري.

وقال محمد يوسف جعفراني، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للتطوير العقاري: "تُعد دبي ملاذًا لمشتري المنازل. وتُعزى جاذبيتها إلى عوامل مثل السياسات الصديقة للمستثمرين، وسهولة التملك، والبنية التحتية المتينة، ومستوى المعيشة العالي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمجتمع العالمي. وقد أثبت السوق مرونته مرارًا وتكرارًا، وكان آخرها النمو الفصلي رغم المخاوف من تباطؤ محتمل. ويوفر هذا النظام البيئي المستدام أرضًا خصبة للمطورين لإطلاق مشاريع جديدة بثقة، وللمستثمرين لتحقيق عوائد متعددة من خلال ارتفاع العوائد."

تُعد جزر دبي وجهة نمط حياة جديدة مرموقة في طور التكوين، وستكون ممرًا لمشهد الإسكان الفاخر في الإمارة. ومن المتوقع، وفقًا لتقرير شركة هينلي آند بارتنرز حول هجرة الثروات الخاصة، أن ينتقل نحو 9,800 مليونير عالمي للعيش في دبي في عام 2025، ومع تزايد اهتمام الأفراد ذوي الثروات العالية بالمعيشة على الواجهة البحرية، يعمل المطورون على إطلاق مشاريع بارزة تعزز من قطاع الإسكان الفاخر. ويُعد مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" من شركة أميرة للتطوير العقاري أحدث الإضافات إلى هذا القطاع، ويوفر عوائد مجزية، ونمط حياة محسّن، وسهولة في تملّك العقار. كما أن موقعه في جزر دبي يوفر قربًا من الخليج العربي لعيش تجربة ساحلية متميزة، بالإضافة إلى قربه من بعض المعالم التاريخية في دبي التي تعكس التراث العريق للمدينة.

ويمثل النمو الفصلي مؤشرًا رئيسيًا على مرونة سوق العقارات. حيث تم تسجيل تداولات بقيمة 142.7 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 184 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني – وهو ما يُعد بداية فصل الصيف الذي يشهد عادة تباطؤًا. وعلى عكس التراجع المتوقع في هذه الفترة، سجلت منصة دي إكس بي إنتراكت تداولات بقيمة 65 مليار درهم في يوليو 2025، وهو من بين أعلى النتائج الشهرية خلال العام حتى تاريخه. وقد ساهم في ذلك مطورون مخضرمون وجدد أطلقوا مشاريع عبر دبي، بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال، وزيادة عدد السكان في المدينة. وقد لاقى مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز"، الذي تم إطلاقه في أواخر الربع الأول، اهتمامًا كبيرًا من المشترين، مما يؤكد الجاذبية الدائمة لدبي بصرف النظر عن التراجع الموسمي.

حول شركة أميرة للتطوير العقاري

شركة أميرة للتطوير العقاري هي شركة عقارية مقرها في دبي، تسعى إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة الحضري من خلال الرقي المعماري، والاستدامة، والتصميم المدروس. تأسست الشركة على يد السيد محمد يوسف جعفراني، وهو رائد أعمال متمرس في القطاع العقاري يمتلك خبرة تزيد عن 15 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم رؤيتها على إنشاء مجتمعات ملهمة ومستدامة.

بدافع الابتكار والتميز في التصميم، تبني شركة أميرة للتطوير العقاري ما هو أكثر من مجرد مساكن — فهي تصنع أعمالًا فنية صالحة للمعيشة. كل مشروع يعكس الفخامة الراقية، والمسؤولية البيئية، والقيمة طويلة الأجل. ومن خلال فريق يضم نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين والمخططين، تضمن الشركة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع البيئة المحلية.

الاستدامة هي محور جوهري في نهج شركة أميرة، حيث تركز مشاريعها على كفاءة الطاقة، وإمكانية المشي، والرفاهية. ومن خلال التركيز على الأناقة، والوظيفية، والتكامل المجتمعي، تسهم الشركة في صياغة الفصل القادم من تطور العقارات في دبي.

ومع إطلاق مشروعها الأول "بوندز أفينيو" في جزر دبي، تقدم أميرة معيارًا جديدًا للمعيشة على الواجهة البحرية، يجمع بين الابتكار في أسلوب الحياة والرؤية المعمارية اللافتة. ويمثل هذا بداية مسيرة شركة أميرة للتطوير العقاري لتصبح قوة مؤثرة ودائمة في قطاع العقارات الفاخرة في دولة الإمارات.

حول إقامة بوندز أفينيو

يُعد مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" أول تطوير عقاري لشركة أميرة للتطوير العقاري، ويضع معيارًا جريئًا للمعيشة الراقية في جزر دبي الشهيرة. وقد تم تصميم المشروع كتجسيد نحتي للجمال والوظيفة، ويضم مجموعة من الشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس وثلاثية (تريبيليكس) مكونة من ثلاث غرف نوم، وبنتهاوس حصرية مكونة من أربع غرف نوم.

تعكس الهندسة المعمارية للمشروع فلسفة التصميم الانسيابي والخالي من الزوايا – ما يعزز من المساحات، والإضاءة الطبيعية، والإطلالات البحرية غير المحجوبة. وقد تم تخطيط كل وحدة سكنية بعناية لتجمع بين الجاذبية الجمالية والراحة العصرية، مدعومة بتصاميم ذكية وتشطيبات فاخرة.

تشمل المرافق في مشروع "بوندز أفينيو ريزيدنسز" مسابح إنفينيتي، ومناطق عافية، ومنصات يوغا، وحدائق منسقة، وملاعب بادل، ومناطق مخصصة للأطفال، تم تصميمها جميعًا لتعزيز نمط حياة متكامل وموجه للعائلات. ويرتبط المجتمع بسلاسة ببقية أنحاء دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي، ومحطة مترو سوق الذهب.

ويقع المشروع في بيئة ساحلية مخططة تمتد على أكثر من 21 كيلومترًا من الشواطئ، وتوفر مزيجًا من الهدوء والعروض الحضرية النابضة بالحياة. ومن خلال خطة سداد بنسبة 60/40 وتسليم خلال الربع الأول من عام 2027، فإنه يلبي تطلعات المستثمرين ومالكي المنازل الباحثين عن قيمة طويلة الأجل، وروعة معمارية، وأناقة على الواجهة البحرية، في واحدة من أكثر المواقع الواعدة في دبي.

