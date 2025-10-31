خطوة استراتيجية تندرج ضمن نهج الإدارة النشطة لمحفظة الشركة وضمان عدم تجاوز استثماراتها في أي قطاع نسبة 20 %

الصفقة توفر سيولة إضافية لإعادة توظيفها في قطاعات النمو ذات الإمكانات العالية

ستسهم في تقليص الحصة الاستثمارية للشركة في قطاع العقارات والإنشاءات بغرض تعزيز توازن محفظتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن بيع كامل حصتها البالغة 42.54% في شركة مدن القابضة، المنصة الرائدة في تطوير المشاريع العقارية والبنية التحتية، إلى شركة العماد القابضة ش.م.ع، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي. وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية مدروسة في إطار برنامج الإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية للشركة العالمية القابضة، والذي يهدف إلى الحفاظ على التوازن في توزيع الاستثمارات عبر القطاعات والمناطق الجغرافية وتعزيز مستويات السيولة.

ويأتي بيع حصة الشركة تماشياً مع إطار عمل توزيع الاستثمارات عبر القطاعات لدى الشركة، والذي يهدف إلى ضمان عدم تجاوز استثماراتها في أي قطاع نسبة 20%. وتسعى الشركة إلى موازنة استثماراتها في قطاعي العقارات والإنشاءات بهدف إعادة توجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات إمكانات نمو عالية في قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والأغذية والزراعة، والخدمات المالية، والقطاعات المرتبطة بها، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع وتحقيق النمو المستدام.

ومنذ استحواذ الشركة العالمية القابضة على حصتها البالغة 42.54% في مدن القابضة في أغسطس 2023، شهدت مدن نمواً متسارعاً مرسخةً مكانتها الريادية في السوق. وخلال السنة المالية 2024، سجّلت الشركة إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم، واستمر هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع تحقيق مبيعات قياسية في قطاع العقارات، ومحفظة إيرادات مستقبلية قوية تعكس مرونة منصة مدن وآفاق نموها الواعدة. وبناءً عليه، تُنفّذ الشركة العالمية القابضة عملية التخارج في التوقيت المناسب لتعزيز السيولة والمضي في تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتنويع.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تعكس هذه الخطوة نهجنا المنضبط في توزيع رأس المال، والتزامنا بالحفاظ على محفظة استثمارية متوازنة ومتنوّعة. وفي حين ما زلنا نرى مقوّمات قوية وجاذبة في القطاع العقاري، فإن استراتيجيتنا تقوم على توزيع الاستثمارات بما يضمن تجنّب التخصيص المكثف للاستثمارات في قطاع بعينه. ومن خلال رأس المال الناتج عن التخارج من شركة مدن القابضة، سنعزز مستويات السيولة لتسريع الاستثمار في قطاعات نمو أخرى ذات إمكانات عالية، حيث نرى فرصاً واعدة لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا."

ستواصل الشركة العالمية القابضة تقييم الفرص الواعدة عبر مختلف القطاعات، مستندةً إلى سجلها القوي في إنشاء وتوسيع المنصات الاستثمارية التي تساهم في الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

