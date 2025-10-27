الرياض: أعلنت شركة جي آي بي كابيتال عن إغلاق ناجح لأربع صفقات إقليمية بارزة، بقيمة 4.25 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات في المصرفية الاستثمارية ومنظمي أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفصيلا، قامت شركة جي آي بي كابيتال بدور المدير الرئيسي المشترك ومتعهد إصدار في الإصدار السيادي المزدوج لمملكة البحرين بقيمة 2.5 مليارات دولار أمريكي، والذي تضمن صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، لمدة 8 سنوات وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 12 عامًا ، حيث يُعد هذا الإصدار ثاني طرح سيادي للبحرين في عام 2025، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه 8.5 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس إقبال المستثمرين العالميين وثقتهم في الجدارة الائتمانية للمملكة.

وفي سلطنة عمان، شاركت جي آي بي كابيتال كمدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في إصدار بنك مسقط لسندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. وقد حُظي هذا الإصدار، وهو الأول من نوعه في السلطنة لهذا العام، بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو 2.3 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأسس المالية القوية للبنك ومكانته الرائدة في السوق العُماني.

كما أدت جي آي بي كابيتال دور المدير الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب لصالح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في إصدارها لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب أربعة أضعاف حجم الإصدار، إذ بلغت أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمؤسسة وولايتها التنموية.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شاركت جي آي بي كابيتال كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب في إصدار شركة ماجد الفطيم لصكوك أولية لمدة 10 سنوات. وقد استقطب الإصدار طلبات اكتتاب بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، ليُسجّل عودة ماجد الفطيم إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ مايو 2023، حيث تعزز هذه العودة مجالات عمل الشركة التي تختص بإدارة مراكز التسوق، وتجارة التجزئة، والترفيه، والمجتمعات المتكاملة، في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

من جهته، علّق الأستاذ أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة جي آي بي كابيتال على هذه الإنجازات قائلًا: "تعكس هذه الصفقات الناجحة خبرة جي آي بي كابيتال العميقة في الأسواق ومنصتها القوية للتوزيع والتزامها بدعم الجهات المُصدِرة الإقليمية الرائدة في الوصول إلى المستثمرين العالميين. ونحن فخورون بمساهمتنا في هذه الإصدارات المميزة التي تُسهم في تعزيز عمق وتطور أسواق رأس المال في المنطقة."

يذكر أن جي آي بي كابيتال تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين، وإدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية. وتتميز منتجاتها وخدماتها بالتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.

