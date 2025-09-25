تركز الاتفاقية على مواءمة المعايير ودمج المنصات وتسريع نشر تقنيات التنقل الذاتي الآمن في دولة الإمارات وآسيا الوسطى وأفريقيا وأسواق عالمية أخرى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "داينامك ماب بلاتفورم أمريكا الشمالية"، وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تابعة لـ"داينامك ماب بلاتفورم"، المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TSE:336A:TYO, DMP) ومقرها اليابان، والرائدة في مجال الخرائط عالية الدقة والبيانات الجيومكانية، وذلك لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الخرائط عالية الدقة وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتنقل الذاتي، وذلك على هامش مؤتمر دبي العالمي للتنقل الذاتي القيادة 2025.

حدّدت مذكرة التفاهم ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون:

منصات رسم الخرائط والبيانات عالية الدقة: دمج الخرائط عالية الدقة وطبقات التموضع وتنسيقات البيانات، مع تطوير معايير عالمية للتنقل الذاتي على مستوى العالم.

برامج تجريبية للقيادة الذاتية: إطلاق منصات اختبار في [دولة الإمارات وآسيا الوسطى وأفريقيا وعدد من الأسواق الدولية الأخرى].

تبادل التكنولوجيا والابتكار: إجراء أبحاث مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية ودمج أجهزة الاستشعار والتحديثات الفورية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في مجالات السلامة والأطر التنظيمية وعمليات الاعتماد.

بهذه المناسبة، قال الدكتور فان زهو، نائب الرئيس الأول للتنقل الذاتي في "سبيس 42": "تمثّل الخرائط عالية الدقة الركيزة الأساسية لقيادة ذاتية آمنة وقابلة للتطوير، إذ تتيح للمركبات البقاء في مسارها وتمكّنها من الاستجابة الفورية. وانطلاقاً من استراتيجية سبيس 42 الطموحة الرامية لتحقيق الريادة عالمياً في الذكاء الجيومكاني ومنصات وخدمات الذكاء الاصطناعي، يأتي تعاوننا مع "داينامك ماب بلاتفورم" بهدف تأسيس معايير دولية في هذا المجال وتعزيز قابلية تشغيل البيانات عبر الحدود وتسريع إطلاق برامج تجريبية في أسواق استراتيجية. يجمع هذا التعاون بين خبرة سبيس 42 في الذكاء الاصطناعي الجيومكاني وكفاءة "داينامك ماب بلاتفورم" في رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد لتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق على مستوى العالم."

ومن جانبه، قال كريس ثيبودو، الرئيس والمدير التنفيذي لـ"داينامك ماب بلاتفورم" في أمريكا الشمالية: "تلتزم "داينامك ماب بلاتفورم" بتمكين حلول أكثر أماناً وذكاءً واستدامة في مجالات التنقل الذاتي والمدن الذكية. ومن خلال تعاوننا مع سبيس 42، نجمع بين خبراتنا الراسخة في رسم الخرائط وبين منصات الذكاء الاصطناعي في سبيس 42 لبناء أساس متين للتطبيقات الواقعية. ويعكس هذا التعاون مهمتنا في إنشاء منصة عالمية حقيقية تشكّل بنية تحتية رقمية أساسية لمستقبل القطاع."

ركيزة أساسية للتنقّل الذاتي

تشكل الخرائط عالية الدقة عنصراً محورياً في أنظمة الإدراك الخاصة بالمركبات على مستوى المسار، تُمكّنها من تحديد موقعها بدقة عالية والتنقل بأمان في الطرق المعقدة. وتجمع مذكرة التفاهم بين الخرائط ثلاثية الأبعاد التي تطورها "داينامك ماب بلاتفورم" وقدرات سبيس 42 المتقدمة في الذكاء الاصطناعي الجيومكاني، لتأسيس منصة مشتركة للنقل الذاتي من الجيل التالي. ومن خلال هذا التعاون، تعزز سبيس 42 قدرتها على توسيع نطاق حلولها عالمياً مع ترسيخ قدراتها السيادية داخل دولة الإمارات.

دعم الابتكار في دولة الإمارات

تُعد سبيس 42 من أبرز المحركات الرئيسية لابتكار تقنيات التنقل الذاتي في دولة الإمارات. فمنذ عام 2021، سجّلت خدمة "تكساي" (TXAI) التابعة لها أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة ونحو 20 ألف رحلة للركاب في أبوظبي، ضمن أسطول يغطي جزر السعديات وياس والماريه والريم، إضافة إلى مطار أبوظبي الدولي. وإلى جانب خدمات سيارات الأجرة الذاتية، تعمل سبيس 42 على تطوير حلول التنقل الذكي التي تشمل الخرائط عالية الدقة والتوائم الرقمية وإدارة الأساطيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بدعم من استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في البنية التحتية والمؤسسات والحوكمة، تواصل مبادرات سبيس 42 للتنقل الذاتي ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتنقل الذاتي، وتجعل منها نموذجاً عالمياً يحتذى في نشر حلول التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل آمن وعلى نطاق واسع.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.space42.ai، إكس: Space42ai

نبذة عن "داينامك ماب بلاتفورم":

تُعد "داينامك ماب بلاتفورم" Dynamic Map Platform (TSE: 336A:TYO, DMP) من الشركات الرائدة في مجال القياس الجيومكاني ورسم الخرائط، حيث توفر خرائط عالية الدقة وبرمجيات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة. وتتمثل رسالتها في بناء بنية تحتية عالمية عالية الدقة قائمة على المواقع، لتكون أساساً لمجتمع رقمي وتمهد الطريق لمستقبل جديد في مجالات القيادة الذاتية وغيرها من القطاعات.

وبصفتها منصة بيانات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تعكس العالم الواقعي في الفضاء الرقمي، تدعم المنصة الابتكار في مختلف الصناعات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.dmp-maps.com

