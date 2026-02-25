أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت "جي 42"، المجموعة التكنولوجية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، و "بوبليسيس سابينت" (Publicis Sapient)، الشركة التكنولوجية العالمية المتخصصة في توفير منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك يجمع بين قدرات "جي 42" في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي والبنية التحتية السحابية، ومنصات الذكاء الاصطناعي المؤسسي والخبرات القطاعية لدى "بوبليسيس سابينت".

ومع انتقال المؤسسات والشركات والجهات الحكومية من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة نشره وتطبيقه، سيعمل المشروع المشترك على تلبية الحاجة السوقية الجوهرية التي تتمثل في تحويل قدرات الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس. ومن خلال هذا التعاون، تسعى "جي 42" و"بوبليسيس سابينت" إلى تسريع التحوّل الرقمي في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي عبر نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتمكين العمليات القائمة على البيانات.

ستثمر الشراكة في تقديم مجموعة من الخدمات التي تشمل تحديث البنية السحابية، وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء وكلاء الذكاء، وهندسة البرمجيات المؤسسية، إضافة إلى نشر حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتحسين أدائها. وسيمكّن ذلك المؤسسات من معالجة التحديات التشغيلية الفعلية، وتخصيص التجارب وأتمتة العمليات من خلال أنظمة قائمة على البيانات.

وبموجب مذكرة التفاهم، تضع "جي 42" منظومتها التقنية المتكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في خدمة هذا التعاون، بدءاً من البنية التحتية السحابية السيادية وصولاً إلى النماذج التأسيسية، فضلاً عن خبراتها العميقة وكفاءاتها الهندسية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمدعومة بسجل حافل في تنفيذ الحلول عبر دولة الإمارات والأسواق الناشئة.

في المقابل، تساهم "بوبليسيس سابينت" بمنصات ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي، من بينها Sapient Slingshot التي تهدف إلى تسريع دورة تطوير البرمجيات الشاملة وتحديثها، وSapient Bodhi، منصّة الوكلاء المتخصصين حسب القطاع والوظيفة وآليات التنسيق بينهم، فضلاً عن خبرة عالمية راسخة في قيادة التحول المؤسسي تمتد عبر أكثر من 50 سوقاً، وخبرات قطاعية متخصصة صقلتها مئات البرامج الرقمية واسعة النطاق.

بهذه المناسبة، قال معالي منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي لـ "جي 42 إنترناشيونال": "تمثّل هذه الشراكة محطة مفصلية في مسيرة تطوير منصتنا لخدمات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تكامل بنيتنا التحتية السيادية ونماذجنا المتقدمة مع القدرات العالمية لدى "بوبليسيس سابينت" في مجال التحول المؤسسي، نطلق كياناً مهيّأً لتمكين نشر الوكلاء على نطاق واسع، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس لعملائنا في دولة الإمارات ودول الجنوب العالمي."

من جانبه، قال نايجل فاز، الرئيس التنفيذي لشركة "بوبليسيس سابينت": "يحقق الذكاء الاصطناعي أثره الحقيقي عندما يستند إلى فهم عميق للسياقات القطاعية ويُطبَّق على نطاق مؤسسي واسع. وفي هذا الإطار، تجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي لدى ’جي 42‘ ومنصاتنا المجربة وخبراتنا المتخصصة، مما يمكننا من مساعدة المؤسسات على تحويل طموحاتها الاستراتيجية إلى واقع تشغيلي ملموس عبر منصات Sapient Slingshot وSapient Bodhi. ويتمحور هذا التعاون حول معالجة التحديات الفعلية للأعمال وترسيخ الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات صنع القرار اليومية."

وبعد استكمال الإجراءات التعاقدية النهائية، سيباشر الطرفان اعتماد الهياكل التجارية والتشغيلية بصورة رسمية، تمهيداً لإطلاق المشروع المشترك بحلول منتصف عام 2026.

نبذة عن "جي 42":

"جي 42" هي مجموعة شركات تكنولوجية رائدة عالمياً في إنشاء وتطوير تقنيّات الذكاء الاصطناعي لصياغة مستقبل أفضل. أُنشئت "جي 42" في أبوظبي وتعمل في جميع أنحاء العالم، وترعى الذكاء الاصطناعي كقوة محوريّة لتحقيق النفع العام عبر مختلف القطاعات. فمن علم الأحياء الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يقع بينهما، تتمتّع "جي 42" بإمكانيات هائلة اليوم. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة www.g42.ai.

للتواصل الإعلامي

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر G42@trailrunnerint.com.

نبذة عن شركة "بوبليسيس سابينت" (Publicis Sapient):

تُعتبر "بوبليسيس سابينت" (Publicis Sapient) شركة تكنولوجية متخصصة في توفير منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. وبخبرة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجال التحول الرقمي للأعمال، تمكّن الشركة عملاءها من المؤسسات من إعادة ابتكار أساليب عملهم وطرق تقديم خدماتهم لعملائهم، بما يتيح لهم إطلاق قيمة جديدة والازدهار في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتستند منصاتها إلى ذكاء اصطناعي مطوّر في سياق مؤسسي عميق، بما يساعد المؤسسات على تحديث بنيتها التقنية، وبناء حلول قائمة على الوكلاء، وتعزيز قدرتها التنافسية المستدامة. كما يتيح التكامل بين منصات الذكاء الاصطناعي وخبرات كوادر الشركة تقديم نتائج أسرع وأكثر فاعلية، من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لأعمال العملاء وقطاعاتهم وأسواقهم.

وتُعد "بوبليسيس سابينت" الذراع التكنولوجية لمجموعة Publicis Groupe، وتضم أكثر من 20,000 موظف حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة publicissapient.com.

للتواصل الإعلامي:

Loren.thomas@publicissapient.com

-انتهى-

#بياناتشركات