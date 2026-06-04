أبوظبي: أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم ومقرّها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استكمال نقل منظومتها الرقمية التعليمية بالكامل إلى منصة "مايكروسوفت أزور" (Microsoft Azure) بنجاح، في خطوةٍ تتيح لها الاستفادة من البنية التحتية العالمية للمنصة والقدرات السحابية الرائدة لـ "كور42". ويمثل نقل المنظومة محطةً بارزة ضمن مساعي الشركة الرامية إلى تقديم حلول تعليمية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاقٍ عالمي، والارتقاء بسرعة تقديم هذه الحلول المبتكرة وكفاءتها ومرونتها وتوسيع نطاق أثرها.

ويعزز هذا الإنجاز مسار التعاون بين ألف للتعليم وكل من مايكروسوفت و"كور42"، كما يجسد الالتزام المشترك للأطراف الثلاثة بتسريع وتيرة الابتكار في مجال التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

وتمهد هذه الخطوة الاستراتيجية الطريق أمام آفاقٍ واعدة لـ ألف للتعليم، وذلك عبر تشغيل بنيتها التحتية السحابية بالكامل على منصة مايكروسوفت أزور، والمضي قدماً في تعاونها مع مايكروسوفت لتقديم قدرات تعليمية متطورة بمعايير عالمية إلى شبكة شركائها من الجهات الحكومية والمدارس الخاصة، والتي تدعم مجتمعةً أكثر من مليوني طالب و84 ألف معلم و19 ألف مدرسة حول العالم.

وباتت ألف للتعليم معتمدةً رسمياً بوصفها شريكاً موثوقاً لدى مايكروسوفت، وهو ما يفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو الاستراتيجي، ويعزز إمكاناتها في الوصول إلى الأسواق والاستفادة من شبكة مايكروسوفت العالمية على نطاقٍ أكبر.

وفي هذا السياق، قال أمجد خان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ألف للتعليم: "يمثل استكمال عملية الانتقال هذه محطةً مفصلية في مسيرة ألف للتعليم، فهي واحدة من أكثر عمليات التحول تعقيداً وأهميةً من الناحية الاستراتيجية التي نفذناها حتى اليوم، كما تعكس طموحاتنا وقوة شراكاتنا مع كل من «مايكروسوفت» و«كور42». ويعزز انتقال منصتنا بالكامل إلى «مايكروسوفت أزور» موقعنا وقدرتنا على الوفاء برسالتنا في توفير تعليم مدعوم بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع للمتعلمين في دولة الإمارات وخارجها."

بدورها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات: "يتيح الذكاء الاصطناعي فرص وآفاق جديدة لجعل التعليم أكثر تخصيصاً وكفاءةً وتفاعلية للطلبة والمعلمين على السواء. ومن خلال الانتقال إلى «مايكروسوفت أزور»، باتت «ألف للتعليم» قادرةً على الارتقاء بتجارب التعلُّم الذكي بمستوى أعلى من الأمان والموثوقية، وتمكين المعلمين من الوصول إلى رؤى أكثر عمقاً وشمولاً، ودعم طيفٍ أوسع من احتياجات الطلبة وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل عبر رفدهم بالأدوات الرقمية الازمة. وفي «مايكروسوفت»، نفخر بدعم المبتكرين ضمن القطاع التعليمي - مثل «ألف للتعليم» - في مساعيهم لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، والارتقاء بمخرجات التعلُّم ورسم ملامح مستقبله."

من جانبه، قال شريف توفيق، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى «كور42»: "يجسد انتقال منظومة حلول «ألف للتعليم» إلى «مايكروسوفت أزور» مدعومةً بمنصة «إنسايت» لأدوات التحكم السحابية من «كور42»، قدرة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز الحوكمة والمرونة والتحكم بالبيانات، والتي تمثل بدورها متطلباتٍ أساسية للقطاعات الحيوية كالتعليم. وتعد البنية المعمارية السحابية ركيزةً رئيسية لأداء وموثوقية المنصات التعليمية وأثرها على المدى الطويل، سيَّما وأن المنصات الرقمية تصل إلى ملايين الطلبة والمعلمين. وبالنسبة لـ «ألف للتعليم»، تعزز هذه الخطوة أساساً متيناً وموثوقاً وقابلاً للتوسُّع للجيل المقبل من التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً."

وامتد هذا المشروع على مدى عامين - عامٌ للتخطيط وعامٌ آخر للتنفيذ - وغطّى 14 بيئة تشغيلية، بمشاركة 165 متخصصاً من ألف للتعليم ومايكروسوفت وكور42 وإكزيبيا (Xebia). ويؤكد نجاح عملية الانتقال التزام ألف للتعليم بتطوير تجارب تعليمية آمنة وقابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في إعداد المتعلمين لمستقبل التعليم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

نبذة عن "ألف للتعليم"

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزةً على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلةٍ نوعية في منظومة التعلُّم للصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر. وتتخذ الشركة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتقدم خدماتها إلى قرابة 2 مليون من الطلبة و84 ألفاً من المعلمين ضمن 19 ألف مدرسة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وإندونيسيا.

وتوفر "منصة ألف"، وهي المنصة الرائدة للشركة، تجارب تعلُّم مخصصة تعزِّز مشاركة الطلبة ومُخرجات التعلُّم. وتتيح منصات "ألف" التكميلية، وهي "مسارات ألف" و"أبجديات" و"أرابيتس"، حلول تعلمٍ مبتكرة تغطي مواضيع ولغات متعددة.

وتتبنى "ألف للتعليم" نهجاً مبتكراً، يرتكز على الذكاء الاصطناعي والرؤى المستندة إلى البيانات والمحتوى الملائم للسياق الثقافي، وتسعى إلى تحقيق نقلةٍ شاملة في طُرُق التعليم والتعلُّم لضمان وصول جميع الطلبة إلى التعليم المتميز.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.alefeducation.com

نبذة عن كور42 (Core42):

تعد كور42 شركةً تابعة لمجموعة G42، تدعم الأفراد والمؤسسات والدول في تحقيق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي عبر قدراتٍ تمكينية متكاملة. وباعتبارها مزوداً رائداً للمنظومة السحابية السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدماتها، تتمثل رسالة الشركة في تسريع وتيرة إنجازات الأطراف الأخرى ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الطموحة. وتضع الشركة على عاتقها بناء الركيزة الرقمية التي تدعم المجتمعات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتتولى تشغيل شبكة الذكاء الاصطناعي الكفيلة بتحويل الحوسبة إلى رموز على نطاقٍ واسع. كما تعد كور42 بمثابة مصنعٍ عالمي للذكاء الاصطناعي. وتتيح الشركة ركائز توظيف الذكاء الاصطناعي المتقدم، والوصول إلى بياناتٍ مُخصصة، وتحقيق مخرجاتٍ ملموسة. للمزيد، يمكنكم زيارة www.core42.ai ومتابعة Core42 LinkedIn وCore42 Instagram وCore42 X.

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