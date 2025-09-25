تسهم سبيس 42 في توفير بيانات نقاط "ليدار"، فيما تتولى "داينامك ماب بلاتفورم" معالجة البيانات لتزويد "جنرال موتورز" بخريطة عالية الدقة عبر السحابة السيادية لدولة الإمارات

يجسد هذا التعاون رؤية دولة الإمارات في أن تصبح عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي ووجهة رائدة لمستقبل التنقّل الذكي في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، اتفاقية تعاون طويلة الامد "داينامك ماب بلاتفورم أمريكا الشمالية"، وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية تابعة لـ"داينامك ماب بلاتفورم"، المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (TSE:336A:TYO, DMP) ومقرها اليابان، لتزويد نظام المساعدة المتقدمة للسائق "سوبر كروز

من "جنرال موتورز" ببيانات جيومكانية وخرائط عالية الدقة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاق خلال "مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة"، حيث ستزوّد سبيس 42 "داينامك ماب بلاتفورم" ببيانات نقاط "ليدار" المحدثة، ليتم معالجتها وتحويلها إلى خرائط عالية الدقة مخصّصة لشركة "جنرال موتورز"، بما يشكّل محطة محورية في مسيرة تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتوسيع تطبيقاتها في دولة الإمارات.

تعليقاً على ذلك، قال الدكتور فان زهو، نائب الرئيس الأول للتنقل الذاتي في "سبيس 42": "تؤكد هذه الاتفاقية على دور سبيس 42 كشريك موثوق في تقديم الخرائط المتقدمة المدعومة بتقنيات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتعكس في الوقت ذاته ركيزتنا الاستراتيجية الثانية والمتمثلة في ريادة خدمات الذكاء الجيومكاني. ومن خلال تسخير بيانات "ليدار" والخرائط لتقديم رؤى قابلة للتطبيق، نُمكّن تجارب قيادة أكثر أماناً وذكاءً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ونعزز من القدرات السيادية التي ترسّخ ريادة الدولة عالمياً في مجال الأنظمة ذاتية القيادة."

وقال جاك أوبال، رئيس ومدير عام عمليات "جنرال موتورز" في أفريقيا والشرق الأوسط: "سيمثل إطلاق نظام "سوبر كروز" تحولاً نوعياً للسائقين في دولة الإمارات، حيث تُعد هذه التقنية المصممة للقيادة دون استخدام اليدين من "جنرال موتورز" تقنية مثبتة، تم تطبيقها على أكثر من 960 ألف كيلومتر من الطرق في أمريكا الشمالية، ويتم تطويرها وتوسيع نطاقها باستمرار مع إضافة قدرات جديدة. ويأتي التعاون بين "داينامك ماب بلاتفورم" وسبيس 42 ليزود عملاءنا بالخرائط عالية الدقة اللازمة لضمان تجربة قيادة سلسة دون استخدام اليدين في سياراتنا، ويمثل عنصراً أساسياً في رؤيتنا لعالم خالٍ من الحوادث، والانبعاثات، والازدحام."

وقال كريس ثيبودو، الرئيس والمدير التنفيذي في "داينامك ماب بلاتفورم" في أمريكا الشمالية:

"يأتي توسّعنا العالمي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط تأكيداً على التزامنا بتزويد عملائنا في قطاع السيارات بأفضل الخرائط عالية الدقة في هذا المجال. وتساعد تقنياتنا الشركات المصنِّعة للمعدات الأصلية على نشر حلول القيادة الذاتية في جميع الأسواق بثقة عالية."

آلية تطوير وتنفيذ الخرائط

ستعتمد "سبيس 42" بيانات نقاط "ليدار" المحدّثة وغيرها من تقنيات الخرائط والمسح لجمع البيانات وسيتم معالجتها واعتمادها من قبل "داينامك ماب بلاتفورم" عبر "السحابة السيادية للتنقّل" والتي تستضيفها "مايكروسوفت أزور" بما يتوافق مع لوائح دولة الإمارات والتي تعتمد ضوابط الوصول المبنية على الأدوار وتقنيات التشفير ونقاط النفاذ الخاصة، بما يضمن حماية البيانات وتوافقها للولاية القضائية في دولة الإمارات.

تعزيز قدرات نظام "سوبر كروز"

يوفّر هذا التعاون لنظام "سوبر كروز" من "جنرال موتورز" بيانات خرائط دقيقة وموثوقة تقدم المساعدة على القيادة دون استخدام اليدين، مع بقاء العينين على الطريق، في مختلف شبكات الطرق بدولة الإمارات.

دقة على مستوى المسار: توفّر الخرائط المستندة إلى تقنيات "ليدار" معلومات تفصيلية حول علامات المسارات والانحناءات والارتفاعات على الطرق، مما يتيح تحديد المواقع بدقة وتغيير المسارات بسلاسة أكبر.

تغطية موسّعة: تشمل المسوحات الطرق الرئيسية مما يعزز نطاق القيادة الذاتية على طرق الدولة.

تحسين كشف المخاطر: تعزز البيانات عالية الدقة حول الحواجز واللافتات والبنية التحتية للطرق قدرة النظام على التنبؤ بظروف الطريق والتعامل معها بكفاءة عالية.

تحديثات مستمرة: تتيح المسوحات الفصلية مواكبة التطويرات والأعمال الإنشائية، ما يضمن بقاء الخرائط محدثة ودقيقة.

تكامل سلس: تضمن معالجة البيانات عبر "السحابة السيادية للتنقّل" وبالصيغ المعتمدة لدى جنرال موتورز اندماجاً سلساً مع نظام "سوبر كروز".

وبفضل هذه التحسينات، تصبح القيادة الذاتية أكثر أماناً وراحة وذكاءً، فيما تضع "سبيس 42" و"جنرال موتورز" معياراً جديداً في تقنيات القيادة الذاتية والتنقّل الذكي.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

حول عمليات ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط

تقود ’جنرال موتورز‘ (المدرَجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GM) مستقبل قطاع التنقّل، مستفيدة من التقنيات المتطوّرة لصنع سيارات وشاحنات ومركبات رياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) أكثر أماناً وذكاءً مع انبعاثات أقل. وتوفر علامات ’بويك‘، ’كاديلاك‘، ’شفروليه‘ و’جي إم سي‘ التجارية التابعة لشركة ’جنرال موتورز‘ محفظة واسعة من المركبات المبتكَرة العاملة بالوقود والمجموعة الأوسع من المركبات الكهربائية (EV) ضمن قطاع السيارات، وذلك مع الانتقال إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

تنشط ’جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط‘ في المنطقة منذ نحو 100 سنة، ويوجد مقرّها الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولديها منشأة تصنيع في مصر. وتوفر علامات ’شفروليه‘، ’جي إم سي‘، ’كاديلاك‘، و’أونستار‘ في المنطقة العربية. وتضم الشركة شبكة من 17 وكيلاً في 29 دولة مع أكثر من 203 مرافق للتعامل المباشر مع العملاء لأجل تلبية المتطلّبات بدول عدّة في أفريقيا، المشرق، مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول الأخرى في الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يُمكِن زيارة :

www.gmarabia.com

نبذة عن "داينامك ماب بلاتفورم":

تُعد "داينامك ماب بلاتفورم" Dynamic Map Platform (TSE: 336A:TYO, DMP) من الشركات الرائدة في مجال القياس الجيومكاني ورسم الخرائط، حيث توفر خرائط عالية الدقة وبرمجيات لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمركبات ذاتية القيادة. وتتمثل رسالتها في بناء بنية تحتية عالمية عالية الدقة قائمة على المواقع، لتكون أساساً لمجتمع رقمي وتمهد الطريق لمستقبل جديد في مجالات القيادة الذاتية وغيرها من القطاعات.

وبصفتها منصة بيانات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تعكس العالم الواقعي في الفضاء الرقمي، تدعم المنصة الابتكار في مختلف الصناعات.

-انتهى-

#بياناتشركات