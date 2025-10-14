أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، مذكرة تفاهم مع "إي آند" الإمارات، وهي الذراع الرئيسية للإتصالات التابعة لمجموعة e& العالمية، لتطوير واختبار وتطبيق تقنيات "الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر" (V2X)، وذلك بهدف تعزيز قدرات التنقّل الذاتي وتطوير البنية التحتية للمدن الذكية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

تجمع هذه الشراكة بين سحابة التنقل السيادية وحلول المركبات الذاتية القيادة من سبيس 42، وبين قدرات شبكات 5.5G والحوسبة الطرفية وبروتوكولات الاتصال الآمنة من "إي آند" مع خارطة طريق واضحة نحو الجيل السادس (6G)

وستعمل الشركتان معاً على تطوير مشاريع تجريبية مشتركة وأطر تنظيمية ونماذج أعمال مبتكرة لدعم تبنّي حلول التنقل المتصل والذاتي القيادة على مستوى دولة الإمارات.

تعزيز منظومة التنقّل الذكي في دولة الإمارات

تُتيح تقنية "الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر" للمركبات التواصل مع محيطها، بما في ذلك المركبات الأخرى والبنية التحتية للطرق والمشاة، ما يجعل القيادة أكثر أماناً وكفاءة. ويُساهم هذا التطور في تعزيز قدرة المركبات على التعامل مع البيئة المحيطة من خلال وعيٍ ظرفي معزز وقدرات تحليلية أعمق لحركة المرور. وتتيح التقنية تحديثاتٍ مستمرة عبر الهواء للخرائط عالية الدقة، وبثّ البيانات في الوقت الفعلي إلى المركبات القريبة عبر العُقَد الطرفية، مما يعزّز أمان القيادة وكفاءتها في منظومة التنقّل الذكي.

بهذه المناسبة، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في "سبيس 42": "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا لمستقبل تتكامل فيه التقنيات الأرضية والسحابية لتأسيس منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وابتكاراً. ومن خلال الجمع بين أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة من ’سبيس 42‘ والبنية التحتية الرقمية المتطورة لشركة ’إي آند‘، بإمكاننا تحويل هذه المركبات الذكية لتكون قادرة على التفاعل بأمان مع محيطها في مدننا. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع جهود ’سبيس 42‘ الرامية إلى توظيف تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتنقّل في الحياة اليومية، دعماً لرؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تنقّل ذكية وأكثر فعالية واستدامة."

وقال سعادة مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ "اتصالات الإمارات"، ركيزة الاتصالات في مجموعة :e& “يُجسّد تعاوننا مع سبيس 42 خطوة متقدمة نحو مستقبل التنقل الذكي في دولة الإمارات، حيث نعمل على دمج قدرات شبكات 5.5G والحوسبة الطرفية والاتصالات الآمنة مع سحابة التنقل السيادية، لتمكين المركبات من التفاعل بذكاء مع الطرق والإشارات والمشاة. هدفنا هو دعم الجهات المعنية ومشغّلي المدن في تطوير تجارب تشغيلية آمنة ومعتمدة تُسهم في تعزيز سلامة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية، مع رسم خارطة طريق واضحة نحو عصر الجيل السادس (6G).

بموجب مذكرة التفاهم، تتعاون "سبيس 42" و"إي آند" في ثلاثة مجالات رئيسية:

البنية التحتية والشبكات المتصلة: دمج الشبكات الأرضية وغير الأرضية، والحوسبة الطرفية، ووحدات الطرق مع "سحابة التنقّل السيادية" من "سبيس 42" لتمكين تقنيات "الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر" على نطاق واسع.

دمج الشبكات الأرضية وغير الأرضية، والحوسبة الطرفية، ووحدات الطرق مع "سحابة التنقّل السيادية" من "سبيس 42" لتمكين تقنيات "الاتصال بين المركبة وكل شيء آخر" على نطاق واسع. المشاريع التجريبية للتنقّل الذاتي والمتصل: اختبار الحافلات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الآلية وأساطيل النقل اللوجستي في أبوظبي ومناطق التنقّل الذكي الأخرى ضمن دولة الإمارات، بهدف تعزيز السلامة وانسيابية حركة المرور والكفاءة التشغيلية.

اختبار الحافلات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الآلية وأساطيل النقل اللوجستي في أبوظبي ومناطق التنقّل الذكي الأخرى ضمن دولة الإمارات، بهدف تعزيز السلامة وانسيابية حركة المرور والكفاءة التشغيلية. المنظومة التشغيلية والنماذج التجارية: التعاون مع مركز النقل المتكامل، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، والهيئات التنظيمية والبلديات وشركاء القطاع، لتطوير معايير وأطر تنظيمية على مستوى الدولة تمهيداً للطرح التجاري الواسع.

يؤكّد هذا التعاون التزام الشركتين بدعم مهمة "المجلس الوطني للأنظمة الذكية والذاتية". فمن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية وشبكات البيانات الآمنة، تؤسس الشركتان أنظمة ذكية متكيّفة تتيح للمركبات والبنية التحتية والأفراد التفاعل بسلاسة، بما يُعيد رسم ملامح عصر التنقّل القادم في الدولة.

تستند هذه الشراكة إلى استراتيجية "سبيس 42" الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الجيومكاني، ومنصّات وخدمات الذكاء الاصطناعي، مما يعزّز محفظة حلولها الذكية ويؤسس مرحلة جديدة من التنقّل الذكي ضمن نطاق أوسع من التطبيقات الصناعية. كما تنسجم هذه الجهود مع "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" في دولة الإمارات، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة الرائدة عالمياً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الجيل القادم من التنقّل.

وقد بدأت هذه الرؤية تتجسد على أرض الواقع عبر نتائج ملموسة فمنذ عام 2021، سجّلت "تكساي" (TXAI) خدمة سيارات الأجرة الآلية الرائدة التابعة لشركة "سبيس 42" أكثر من 600 ألف كيلومتر من القيادة الذاتية الآمنة ونحو 20 ألف رحلة للركاب، مما يؤكد إمكانية الانتقال من الاستخدام التجريبي إلى الاستخدام العام عند توافر بنية تحتية رقمية متكاملة.

ويُشكّل جوهر هذه البنية التحتية كلٌّ من "سحابة التنقّل السيادية" و"التوأم الرقمي لأبوظبي"، وهي المنصات التي تمكّن المركبات من التفاعل مع بيئتها في الزمن الحقيقي. ومن خلال ربط البيانات المولَّدة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار وشبكات المدن، تُحوّل "سبيس 42" كل رحلة إلى مصدر للبيانات الذكية يسهم في تطوير منظومة التنقّل الذكي على نطاق أوسع.

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

-انتهى-

#بياناتشركات