محققاً نسبة نمو 25%





الماجد : النتائج الإيجابية و التحسن الدائم يعكس نجاح إسهاماتنا في الصيرفة الإسلامية على المستوى الإقليمي

البنك حصد العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية نتيجة إنجازاته في مختلف قطاعات الأعمال

بوبيان بات واحداً من أهم المؤثرين في الكويت والمنطقة .. مصرفياً ورقمياً

واصل بنك بوبيان نتائجه المالية المميزة حيث استطاع البنك تحقيق ارباحاً صافية بمبلغ 41.3 خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 25% عن العام الماضي وبلغت ربحية السهم 9.65 فلس .

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد " بحمدالله وفضله انهينا النصف الأول من العام الحالي بنتائج إيجابية تعكس نجاح خططنا في التوسع وزيادة حصتنا السوقية بالاضافة إلى التنوع والابتكار لتحقيق النمو المستدام المبنى على أسس ومنهجية واضحة".

وأضاف أن بوبيان تمكن وبخطوات مدروسة أن يكون ضمن أوائل المؤسسات المالية الإسلامية التي تعتبر أن التحول الرقمي هو نقطة ارتكاز للتوسع الإقليمي وتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية ليدخل بوبيان بخدماته ومنتجاته الرقمية لأسواق إقليمية جديدة مُحققاً مزيداً من النمو ليثبت ريادته ومكانته كمؤسسة مالية إسلامية رقمية رائدة.

وتوجه الماجد بالشكر إلى جهود الإدارة التنفيذية وكذلك جهود جميع العاملين في البنك والتى تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما يبذلوه في سبيل تحقيق أفضل النتائج لتحقيق مؤشرات إيجابية على كافة الاصعدة ليكون العام الحالي مميزاً في مسيرة بوبيان لاسيما مع المزيد من خطط التوسع".

** نتائج إيجابية وأداء قوي متواصل

واستعرض الماجد أبرز الارقام التى حققها البنك خلال النصف الأول حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 9% فيما بلغت محفظة التمويل 6.1 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 6% وبلغت الإيرادات التشغيلية 109.2 مليون دينار كويتي بنسبة نمو7% وعلى مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة إلى حوالي 11.51%

وشهد النصف الاول من العام الحالي إطلاق الهوية التجارية الجديدة لبنك بوبيان تحت عنوان (كل ما هو ممكن) والتي تأتي مواكبة لنجاح وإنجازات البنك خلال السنوات الأخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلاً والتي جاءت لتواكب النمو والازدهار وتُعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء وتطوير الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العملاء، لذلك تم تطوير الشعار وإعادة صياغة الرسالة و الرؤية والقيم الاساسية لبوبيان.

واستمر البنك في حصد الجوائز والتقديرات العالمية التى أكدت على قوة البنك واستمراره على القمة رغم ارتفاع حدة المنافسة وفي مقدمتها مؤسسة يورومني ومؤسسة غلوبل فاينانس وسيرفس هيرو.

وحقق البنك العديد من الجوائز حيث منحته مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية جائزة "أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية" على مستوى العالم لعام 2023 ضمن جوائزها الخاصة بالبنوك في الكويت والمنطقة وعالمياً وهو تأكيد يبرز جهود البنك المستمرة للارتقاء بمستوى خدماته المصرفية بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك إسلامي في الكويت وأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال المسؤولية الاجتماعية.

كذلك انضم بوبيان إلى قائمة أكبر 100 مؤسسة وشركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط ضمن التصنيف السنوي لمجلة فوربس العالمية Forbes متوجاً سنوات من الإنجاز والنجاحات التى حققها حتى وصل الى هذه القائمة القوية التى تضم أسماء كثيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستكمالاً لسلسلة الجوائز والتصنيفات العالمية التي حصل عليها منذ بداية العام الحالي، حصد بوبيان جائزتين من مؤسسة "سيرفس هيرو" العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.

** Nomo Bank و التوسع الخارجي

وخلال النصف الأول من العام الحالي واصل البنك وضع حجر الاساس لتوسعاته الإقليمية وذلك بعد توقيع بنك Nomo التابع لمجموعة بنك بوبيان اتفاقية شراكة جديدة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح عملائهم المقيمين في دولة الامارات المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB – Nomo و Al Hilal – Nomo .

واستطاع Nomo ترك بصمته وإحداث فارق في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي وذلك من خلال مجموعة من المنتجات التي طرحها مؤخراً مثل منتج التمويل العقاري المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية الذي سيتيح لجميع عملاءه في منطقة الشرق الأوسط امتلاك عقار في المملكة المتحدة في خطوة تُعد نقلة هامة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات.

** قطاع الشركات ....حلول مميزة

منذ مطلع عام 2023 شهد قطاع الشركات في بنك بوبيان إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها أن تساهم في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري مثل المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد وباقة الخدمات الجديدة الخاصة بالبطاقة الائتمانية للشركات (بوبيان فيزا بلاتينيوم).

وتُعد منصة تمويل سلسلة التوريد خدمة جديدة تقدم لأول مرة في السوق المحلي و المتخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات التجارية بالنسبة للموردين وتمديد فترة المدفوعات التجارية للمشترين مع امكانية تحقيق عائد على تلك المدفوعات من خلال حلول رقمية متكاملة.

أما الحلول المصرفية الذكية المميزة والخدمات الجديدة الخاصة بالبطاقة الائتمانية للشركات (بوبيان فيزا بلاتينيوم) صُممت بشكل كامل ليتمكن عملائنا من الشركات من إدارة بطاقاتهم وتسهيل عمليات التحصيل و المدفوعات بطريقة سهلة ومبتكرة في أي وقت وبأعلى مستويات الامن وسلامة البيانات والمعلومات من أي مكان حول العالم.

** المسؤولية الاجتماعية والاستدامة

استطاع بوبيان خلال الفترة الماضية اثبات ريادته للمسؤولية الاجتماعية ودوره المستدام من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية التي أبرزت تفوقه محلياً وعالمياً لتُمثل هذه الفترة علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الاجتماعي مؤكداً ان الريادة الاجتماعية في الكويت والتي يسعى البنك دوماً إلى تحقيقها لا تقل أهمية عن الدور المصرفي للمؤسسة.

وتُعد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من التزام بوبيان ومساعيه المتواصلة ضمن استراتيجيته لإيصال رسالة محددة إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال مساهماته المختلفة والاعمال التطوعية والخيرية بما يعود عليهم بالنفع ومد يد العون للجميع لنكون في النهاية نموذجاً يحتذي به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.

كما أصدر البنك تقريره الثالث للاستدامة تحت عنوان "نحو مستقبل أكثر نقاءً وإشراقاً" ليعكس من خلاله رحلة البنك لتطبيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG"، ليتفق مع رؤية الكويت الجديدة 2035.

واستمر البنك في دعم موارده البشرية باعتبارها ركيزة أساسية في كل ما حققه من إنجازات، من خلال الخطط الاستيراتيجية والأكاديميات التدريبية والبرامج المميزة والشهادات العالمية التي تساعد على صقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة خبراتهم بما يحقق الفائدة لهم وينعكس بالتالي على خدمة العملاء في بوبيان.

** توسع شبكة الفروع

دائماً ما يؤكد بوبيان انه الاقرب دوماً إلى عملائه لاسيما مع الاستثمار المتزايد في الخدمات الرقمية، وخلال العام الحالي افتتح بوبيان عدداً من الفروع الجديدة لتصل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت إلى 48 فرعاً وذلك ضمن استراتيجية الانتشار الجغرافي لتوسيع دائرة خدماته وحلوله المصرفية باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الرقمية.

وتتميز الفروع الجديدة (فرع الدعية – فرع الخيران أوتلت مول – فرع منطقة أبو فطيرة) بطابعها العصري التكنولوجي لنقدم من خلالها تجربة مميزة من الخدمة ويبقى بوبيان رائداً وقادراً على مواكبة التطور المستمر في الصناعة المصرفية الإسلامية.

الكوادر

كادر 1

سعياً منه لمنح عملائه تجارب مصرفية مميزة، اطلق بنك بوبيان خلال العام الحالي حساب "بريميوم" الجديد والذي تم تصميمه خصيصاً ليُمثل تجربة مميزة لعملاء ذوي الملاءة المالية ويُقدم لهم مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات والعروض المميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويجعلها أكثر سهولة داخل الكويت وخارجها

كادر 2

استمر البنك للعام الثالث على التوالي في دعم حملة ( لنكن على دراية ) التى أطلقها بنك الكويت المركزي وإتحاد مصارف الكويت لتوعية المواطنين والمقيمين بالكثير من الأمور المصرفية انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية

كادر 3

احتفل بنك بوبيان بتخرج 45 من موظفيه من مختلف البرامج التدريبية وحصولهم على شهادات مهنية معتمدة من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل

كذلك حصل مجموعة من الموظفين على شهادات معتمدة من كلية هارفارد للاعمال وذلك بالتعاون مع معهد الدارسات المصرفية

كادر 4

يعتبر بنك بوبيان الاسرع نمواً بنسبة 33% ضمن قائمة أقوى عشر علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023 ورفع تصنيفها إلى AA- استناداً إلى قوة الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي وفقاً لمعايير خاصة ومحددة حسب مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية

كادر 5

حصل مركز البيانات الجديد للبنك على الشهادة الذهبية في مجال الاستدامة التشغيلية Tier III Gold Certification of Operational Sustainability من معهد Uptime Institute العالمي المتخصص بتصنيف مراكز المعلومات والبيانات العالمية

كما سبق وحصل المركز أيضاً على شهادة Tier III Design الخاصة بتصميم مراكز البيانات على مستوى العالم عام 2020، بالإضافة إلى شهادة Tier III Constructed Facility والتي تخص التنفيذ والتشغيل الفعلي وذلك في 2022 من نفس الجهة المانحة

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان

المبالغ بالمليون د.ك

التغير النصف الأول 2022 النصف الأول 2023 المؤشــر 25% 33.1 41.3 صافي الأرباح 7% 102.3 109.2 الإيرادات التشغيلية 9% 5,646 6,153 ودائع العملاء 6% 5,749 6,094 محفظة التمويل 5% 7,636 8,024 الأصول

انتهى