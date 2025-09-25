لوس أنجلوس وكارلسباد، الولايات المتحدة- أعلنت كل من شركة فاراداي فيوتشر إنتلجنت إليكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في منظومات التنقل الكهربائي الذكي المشتركة ومقرها كاليفورنيا، وشركة كواليجن ثيرابيوتكس، بشكل مشترك عن إبرام اتفاقية لشراء أوراق مالية ، بهدف القيام بـ "استثمار خاص في أسهم عامة" (PIPE) في الأسهم العادية والممتازة لشركة كواليجن، مما سيمهد الطريق لإطلاق أعمال في مجال العملات الرقمية وويب 3.

وعقب الحصول على موافقة المساهمين المطلوبة، من المتوقع أن تُعيد شركة كواليجن تسمية علامتها التجارية لتصبح سي إكس سي 10 (CXC10)، وستركز بالكامل على محركاتها الثلاثة للنمو في مجال العملات الرقمية وبناء منظومة ويب 3.

ويقود هذا التمويل من خلال صفقة "الاستثمار الخاص في أسهم عامة" (PIPE) كل من فاراداي فيوتشر ومؤسسها والرئيس التنفيذي العالمي المشارك جيا يوتينغ، إلى جانب مستثمرين آخرين، من بينهم مؤسسة ساين فاونديشن، وهي شركة تكنولوجيا بلوك تشين مدعومة من بينانس لابس وسيكويا كابيتال (الولايات المتحدة، الهند، الصين) وآي دي جي وسيركل، والتي تعمل على بناء البنية التحتية للبرمجيات اللازمة للحكومات والجيل القادم من أسواق رأس المال. ويبلغ إجمالي التمويل حوالي 41 مليون دولار، وقد شارك فيه أيضاً جيري وانج، رئيس شركة فاراداي فيوتشر.

بموجب شروط الاتفاقية، وافقت فاراداي فيوتشر، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق، على استثمار ما يقرب من 30 مليون دولار في شركة كواليجن بسعر فعلي قدره 2.246 دولار للسهم الواحد، مما يمنحها ملكية انتفاعية تبلغ حوالي 55% من الأسهم العادية القائمة لشركة كواليجن. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم جيا يوتينغ الاستثمار شخصياً بما يقرب من 4 ملايين دولار، مما يمنحه ملكية تبلغ حوالي 7% من الأسهم العادية لشركة كواليجن. وبصفته مستثمراً أساسياً، وافق جيا يوتينغ أيضاً على فترة حجز طوعية لمدة عامين على استثماره الشخصي. وقد حصلت كواليجن بالفعل على دعم أغلبية المساهمين لهذه الصفقة عبر اتفاقية دعم التصويت.

وعند إغلاق هذه الصفقة، سيتولى جيا يوتينغ منصب كبير المستشارين في كواليجن، وسيتم تعيين جيري وانج في منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كواليجن، وسيتم تعيين المدير المالي لشركة فاراداي فيوتشر، كوتي ميكا، في منصب المدير المالي. وستتمتع فاراداي فيوتشر أيضاً بالحق في ترشيح اثنين من أصل خمسة مديرين مستقلين. وإذا تمت الموافقة على الاقتراح في اجتماع المساهمين، يمكن أن تزيد حقوق ترشيح فاراداي فيوتشر إلى أربعة من أصل سبعة مقاعد. وستتمتع فاراداي فيوتشر أيضاً بحقوق المشاركة في التمويل المستقبلي لشركة كواليجن.

وعقب إتمام صفقة "الاستثمار الخاص في أسهم عامة"، من المتوقع أن تمتلك كل من فاراداي فيوتشر ومؤسسها والرئيس التنفيذي العالمي المشارك جيا يوتينغ ملكية انتفاعية تتجاوز 62% من الأسهم العادية القائمة لشركة كواليجن، بناءً على الأسهم القائمة اعتباراً من تاريخ التسعير، مما يمنح تأثيراً شكلياً للصفقة.

وستسمح هذه الهيكلية لشركة فاراداي فيوتشرAI بالتركيز على دفع عجلة استراتيجية المركبات الكهربائية الخاصة بها، بينما يمكن لشركة كواليجن التركيز على تحقيق النمو في مجال العملات الرقمية وويب 3. ويهدف هذا التوجه إلى خلق تآزر استراتيجي، وفتح قنوات تمويل جديدة، وتعظيم قيمة المساهمين دون إحداث أي تخفيف إضافي لأسهم مساهمي فاراداي فيوتشرAI بسبب الأعمال المتعلقة بالعملات الرقمية.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية قال جيا يوتينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي المشارك لشركة فاراداي فيوتشر: "يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي إنجازاً هاماً في مسيرة تطورنا. وأنا على يقين من أن فاراداي فيوتشر ستصبح شركة مدعومة استراتيجي بين قطاع المركبات الكهربائية وأعمال الكريبتو والويب3 ، وربط تقنيات الذكاء الاصطناعي بالاقتصاد الرقمي الجديد، ويجسّر الفجوة بين عالمي ويب 2 وويب 3".

من جانبه، قال كيفن أ. ريتشاردسون، الرئيس التنفيذي لشركة كواليجن: "هذا يوم مثير للغاية لجميع الأطراف المعنية في كواليجن ثيرابيوتكس. حيث ستعتمد الشركة الاقتصاد والتكنولوجيا الجديدة التي ستعيد تشكيل المستقبل. وقد صوّت مجلس الإدارة بالإجماع للمضي قدماً في هذه الصفقة ودعم القيادة التي تقدمها فاراداي فيوتشر لشركتنا".

وتولت شركة يونيست سيكيوريتيز دور وكيل التوظيف الوحيد في هذه الصفقة. ومثّلت شركة برايور كاشمان شركة فاراداي فيوتشر، بينما مثّلت شركة لوكوسكي بروك مان شركة كواليجن. كما استعانت كواليجن بمستشار لسوق رأس المال لدعم هذه الصفقة والأنشطة المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال.

#بياناتشركات