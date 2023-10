تعزيزاً للخدمات التي توفرها للمتعلمين العرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "كورسيرا"، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "COUR"، اليوم عن عدد من المبادرات الجديدة الرامية لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية احتياجات المتعلمين والمؤسسات العاملة في الدولة بصورة أفضل. وتشمل هذه الجهود إطلاق طيف واسع من المحتوى التعليمي باللغة العربية إضافة إلى ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توفير منظومة تعلم عبر الإنترنت أكثر تخصيصاً وتفاعلاً.

وبدءاً من اليوم، ستكون العديد من الدورات التعليمية الرائدة التي كانت حتى وقت قريب متوفرة فقط باللغة الإنجليزية، مثل "علم الرفاهية" (The Science of Well-Being) من جامعة ييل، و"الذكاء الاصطناعي للجميع" (AI For Everyone) من "ديب ليرنينج.إيه.آي"، و"البرمجة للجميع" (Programming for Everybody) من جامعة ميشيغان، و"ما هو علم البيانات؟" (What is Data Science) من "آي بي إم"، متاحة الآن باللغة العربية أيضاً. كما تواصل "كورسيرا" تعزيز حضورها في دولة الإمارات من خلال توفير خدمات لما يزيد على 60 عميلاً، الأمر الذي ينسجم مع توجه المؤسسات في جميع أنحاء الدولة إلى تبني خيارات التعلم عبر الإنترنت في سبيل تزويد القوى العاملة والمتعلمين بالمهارات الرقمية. وباحتضانها لما يزيد عن 860 ألف متعلم على المنصة، تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق لـ "كورسيرا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال جيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لشركة "كورسيرا": "يشكل توفير قوى عاملة تتمتع بالمهارات الفائقة إحدى الركائز الرئيسية التي تعتمد عليها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها وطموحاتها بلعب دور رئيسي على المستوى الإقليمي والعالمي. وفي حين نعمل في ’كورسيرا‘ على إتاحة الوصول العادل إلى دورات تعليمية عالية الجودة، فإن المبادرات التي أطلقناها اليوم تمثل لحظة فارقة تقربنا أكثر من تحقيق هذا الهدف. واستطعنا من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تخطي حواجز اللغة وتسهيل وصول ملايين المتعلمين في جميع أنحاء دولة الإمارات لأكثر من 4000 دورة مترجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى اللغة العربية. وفي ضوء ذلك، سيتسنى للمتعلمين في الإمارات فرصة فريدة للوصول إلى أفضل المحاضرين في العالم لتطوير المهارات المطلوبة للانتقال إلى المستقبل الرقمي".

وفيما يلي المبادرات والميزات الجديدة التي كشفت عنها "كورسيرا" في دولة الإمارات العربية المتحدة:

ما يزيد على 4000 دورة تعليمية متاحة الآن باللغة العربية، بما في ذلك بعض الدورات الأكثر شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل https://www.coursera.org/learn/learning-how-to-learn"تعلم كيف تتعلم" من "ديب تيتشنغ سوليوشنز"، وhttps://www.coursera.org/learn/introduction-to-data-analytics?"مقدمة في تحليل البيانات" من "آي بي إم"، وhttps://www.coursera.org/learn/negotiation-skills"التفاوض الناجح: استراتيجيات ومهارات أساسية" من جامعة "ميشيغان". واليوم، يمكن للمتعلمين الوصول إلى محتوى الدورات، وترجمة مقاطع الفيديو التعليمية، والاختبارات، والتقييمات، والتوجيهات المحكّمة بواسطة الأقران، والمحتوى المخصص لإثراء النقاش، كل ذلك باللغة العربية. وسيكون المحتوى المترجم في البداية متاحاً لعملاء "كورسيرا" من الشركات والجامعات والجهات الحكومية، على أن يتم إطلاقه وإتاحته لجميع المتعلمين خلال الأشهر القادمة.

"كورسيرا كوتش" Coursera Coach (تجريبي) لمشتركي "كورسيرا بلس": مساعد تعليمي افتراضي مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر تعليقات مخصصة، ويجيب على الأسئلة، ويلخص محاضرات الفيديو والمصادر. وسيدعم هذا المساعد التعليمي أيضاً المتعلمين من خلال التفاعل باللغة العربية.

"كورسيرا شات جي. بي. تي. بلج إن" (Coursera ChatGPT Plugin): يوفر اكتشافاً مخصصاً ومُحسّناً عبر طيف "كورسيرا" الواسع من المحتوى التعليمي، بما يتيح للمتعلمين الذين يستخدمون "GPT-4" سرعة توصية المحتوى والشهادات لمساعدتهم على تطوير المهارات في موضوع أو مجال وظيفي محدد.

"كورسيرا كورس بيلدر" (Coursera Course Builder): ستعمل أداة بناء الدورات التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء المحتوى تلقائياً، بما في ذلك بنية الدورة التعليمية ومواصفاتها والقراءات والواجبات والمسارد الخاصة بها. ويمكن للشركات والجامعات أيضاً استخدام هذه الميزة للتأليف الخاص، وذلك باستخدام خبرائها الداخليين لإنتاج دورات مخصصة ومزجها مع المحتوى الموصى به من شركاء "كورسيرا". ويتم تجربة هذه الأداة حالياً مع عدد محدود من العملاء.

ابتكارات لسد الفجوة الرقمية وبناء تجارب تعليمية يمكن الوصول إليها. يستخدم 43% من المتعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الأجهزة المحمولة للوصول إلى "كورسيرا". وتتيح المنصة للمتعلمين تحميل الدورات التعليمية، ومزامنة التقدم والاختبارات، وتدوين الملاحظات مع أبرز النقاط، ومزامنة التقويم، وقد تم تصميم المنصة للاستهلاك المنخفض للبيانات.

قامت "كورسيرا" بتوسيع نطاق تواجدها بشكل كبير في دولة الإمارات، حيث تخدم الآن أكثر من 60 عميلاً من مختلف المؤسسات بما في ذلك شرطة دبي، وجامعة عجمان، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤتمر الأطراف (COP28)، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وغيرها العديد من المؤسسات الأخرى.

ونظراً لأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الرقمي الوطني بنحو 140 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، تهدف "كورسيرا" إلى سد فجوة المهارات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزويد المتعلمين في جميع أنحاء الدولة بالمهارات المطلوبة، بما يدعم النمو والازدهار الاقتصادي في البلاد.

ووفقاً لـ تقرير نتائج المتعلمين لعام 2023 الصادر عن "كورسيرا"، أفاد 82% من المتعلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باكتساب فوائد مهنية، و96% باكتساب فوائد شخصية نتيجة للتعلم على منصة "كورسيرا". وفي ضوء وجود قاعدة كبيرة ومتزايدة من المتعلمين في دولة الإمارات، والتي يمكن الآن تزويدها بخدمة المحتوى باللغة العربية، فإن "كورسيرا" تتمتع بالمقومات اللازمة التي تؤهلها لتزويد المتعلمين في الدولة بمهارات المستقبل.

أُطلقت شركة "كورسيرا" في عام 2012 من قبل بروفيسور علم الحاسوب "أندرو نج" و"دافني كولر" بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذو مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعَد "كورسيرا" اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة أكثر من 124 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 30 يونيو 2023). وتتعاون "كورسيرا" مع أكثر من 300 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية كدرجات البكالوريوس والماجستير. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة "كورسيرا" لصقل مهارات الموظفين والمواطنين والطلبة وتزويدهم بمهارات جديدة، في مجالات مثل علم البيانات والتكنولوجيا والأعمال. وحصلت "كورسيرا" على شهادة مؤسسة "بي" (B Corp) في فبراير من عام 2021.