الإمارات العربية المتحدة، دبي: استضاف مركز دبي للسلع المتعددة وأبتاون دبي فعالية خاصة لتكريم 400 سائق من سائقي "إنستاشوب" في فندق سو/ أبتاون دبي" يوم 9 أبريل، وذلك تقديراً لتفانيهم ومثابرتهم في خدمة المجتمعات في جميع أنحاء المدينة.

احتفت الفعالية بالدور البارز لسائقي "إنستاشوب"، وخاصة مع قيامهم بتوصيل السلع الأساسية خلال الشهر الماضي، حيث ضمت سائقين من مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة في هذه الأمسية التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة لتسهيل الحياة اليومية للسكان في الدولة.

وتربط منصة "إنستاشوب" بين العملاء من جهة، والمتاجر الكبرى والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة وغيرها من متاجر التجزئة المحلية القريبة من جهة أخرى، ما يجعل التسوق اليومي أكثر سهولة ويسراً للجميع في جميع أنحاء الإمارات.

تُعدّ "إنستاشوب" شركة عضو في مركز دبي للسلع المتعددة منذ تأسيسها عام 2015، وتستفيد من بيئة أعمال ديناميكية تُتيح لها التقدم والنمو. تأسست الشركة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ولا تزال تتخذ من المنطقة التي انطلقت منها مقراً رئيسياً لها، وقد وسعت منذ ذلك الحين نطاق عملها ليشمل خمس دول مع أكثر من 3000 سائق يعملون في جميع أنحاء المنطقة.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "إن استضافة هذا الحدث لأكثر من 400 من سائقي ومندوبي إنستاشوب تمثل لفتة تقدير بسيطة لالتزامهم بخدمة المجتمعات في مختلف أنحاء دبي وضمان توفير الاحتياجات اليومية دون انقطاع."

وأضاف: "تأسست إنستاشوب في مركز دبي للسلع المتعددة عام 2015، ونمت لتصبح واحدة من أبرز التطبيقات عند الطلب والمنصات الإلكترونية في دبي، مع حضور في خمس دول وأكثر من 3,000 سائق في المنطقة. ونفخر بكون إنستاشوب شركة عضو طويلة الأمد في مركز دبي للسلع المتعددة، وقصة نجاح بارزة ضمن منظومتنا التكنولوجية المزدهرة، كما نؤكد التزامنا المستمر بدعم الشركات التي تسهم في دفع عجلة نمو دبي إلى الأمام."

وقال نيكولا كاباركابا، الرئيس التنفيذي لشركة إنستاشوب: "نحن في إنستاشوب نفخر بالأشخاص الذين يدعمون عملاءنا يومياً. وفي هذه الأوقات التي تعتمد فيها المجتمعات بشكل أكبر على سهولة الوصول إلى الاحتياجات اليومية، يساهم أبطال التوصيل بدور حيوي في ربط العملاء بالمتاجر المحلية التي يثقون بها. نُعرب عن تقديرنا لمركز دبي للسلع المتعددة لاستضافته هذه الفعالية ودعمه المتواصل للشركات التي تتمتع بالعضوية فيه".

