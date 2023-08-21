من خلال خدمة "كريم" للنقل المدرسي

أكثر من 70% من العملاء الذين اختبروا هذه الخدمة قد بادروا إلى إعادة شراء الباقات ذات الصلة

أكثر من 3,600 رحلة منذ إطلاق الخدمة في وقت سابق من هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أتاح تطبيق "كريم"، التطبيق الرائد على مستوى المنطقة في تقديم خدمات متعدّدة، الفرصة لتوفير ما يصل إلى 40% من تكاليف النقل المدرسي خلال هذا العام الدراسي، من خلال خدمته للنقل المدرسي. والتي تضمن تنقّل الأطفال بين المنزل والمدرسة بطرق آمنة وبراحة تامّة وبتكلفة أقلّ من تكلفة حافلات المدارس التقليدية.

وكانت شركة "كريم" قد أتمت بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أكثر من 3,600 رحلة منذ إطلاق الخدمة في وقت سابق من هذا العام، علماً أنّ أكثر من 70% من العملاء الذين اختبروا هذه الخدمة قد بادروا إلى إعادة شراء الباقات ذات الصلة.

وتتيح خدمة النقل المدرسي من "كريم" لأهالي الأطفال المقيمين في دبي تجنّب الازدحام المروري خلال فترة الصباح من دون تحمّل تكلفة توظيف سائق خاص. وبذلك، يصل الأطفال إلى مدارسهم بشكل أسرع مقارنة بالوقت الذي تستغرقه الحافلات المدرسية.

وفي هذه المناسبة، قال أنطونيو الأسمر، مدير عام شركة "كريم" في دول مجلس التعاون الخليجي: "بدأ أهالي الأطفال بالتفكير في كيفية توصيل أطفالهم إلى المدرسة من دون تكبّد أعباء مالية كبرى والقلق بشأن توصيلهم كلّ يوم. لذلك، قمنا بإطلاق خدمة النقل المدرسي بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في بداية العام، المساهمة في تخفيف بعض هذا التوتّر وتوفير الوقت والمال. وقد شهدت الخدمة إقبالاً واسعاً من الأهالي في دبي، ويسعدنا أن العديد منهم قاموا بتجديد باقاتهم الحالية."

وأضاف: "نطمح في "كريم" إلى تسهيل حياة العائلات ومساعدتهم عبر تزويدهم بخدمة النقل من المنزل إلى المدرسة مباشرة، من خلال باقات جذابة بأسعار مخفّضة وسهولة تغيير الباقة أو إلغائها في أيّ وقت. وبات بإمكان الأهالي اليوم الشعور بالطمأنينة وراحة البال مع خدمتنا المميزة للنقل المدرسي، وبخاصّة مع حصول سائقينا على التدريب الكافي وتوفير خدمة العملاء على مدار الساعة."

وتضم الباقات الخاصة بالنقل المدرسي التي توفرها "كريم" 40 رحلة، وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تحديثها في أيّ وقت لمنح العملاء المزيد من المرونة لتنسيق الرحلات وفقاً لجدول أعمالهم والإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع. ولا تخضع هذه الباقات لشروط التسعير في أوقات الذروة وتبقى ثابتة بغضّ النظر عن حجم الطلب، ما يسهم في توفير ما يصل إلى 40% من تكلفة الرحلات مقارنةً بتكلفة الحجوزات العادية.

والجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء أيضاً اللجوء إلى خيار مشاركة سيارة واحدة، حيث يمكن لما يصل إلى أربعة ركاب يقيمون في الشقة الواحدة أو المجمّع السكني نفسه أن يختاروا من بين مجموعة من السيارات الفاخرة، مثل "تيسلا" و"لكزس" و"إنفينيتي". وتوفّر هذه الخدمة للأطفال الراحة التامة والمرونة من خلال الرحلات الخاصة من منازلهم إلى المدرسة، ما يسهم بالتالي في تخفيض أوقات الرحلات لتصل في بعض الأحيان إلى 10 دقائق فقط، مقارنةً برحلات الحافلات المدرسية التي تستغرق تقريباً أكثر من ساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن سائقي شركة "كريم" يخضعون لتدقيق أمني مفصّل ويجري التحقّق من هويتهم بشكل دقيق وتدريبهم، وذلك حرصاً من الشركة في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء تنقّلهم بين البيت والمدرسة كلّ يوم. وبات بإمكان الوالدين اليوم الاطمئنان على سلامة أطفالهم والشعور بأنهم في أيدٍ أمينة، وذلك من خلال خدمة العملاء المتوفرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وميزة تتبّع الرحلات في الوقت الفعلي ضمن التطبيق الخاصّ بـ "كريم"، والإشعارات الفورية بوصول الأطفال إلى المدرسة بسلامة. وتعمل الشركة اليوم على إضافة خدمة التوصيل ذهاباً وإياباً للعملاء الذين يفضلون تواجد شخص بالغ مع أطفالهم طوال مدة الرحلة.

وتتوفر خدمة النقل المدرسي من "كريم" حالياً في دبي، علماً أنّ التعرفة تبدأ من 13 درهماً إماراتياً لكلّ رحلة ويبلغ متوسّط تعرفة الرحلات اليومية 20 درهماً إماراتياً. ويمكن للعملاء بكلّ بساطة اختيار خدمة النقل المدرسي من خلال الصفحة الرئيسية ضمن التطبيق وتحديد موقع منزلهم وموقع مدرسة أطفالهم واختيار الحزمة التي تلائمهم. وبعد شراء الحزمة، يمكن للعملاء حجز رحلاتهم العادية بسهولة مطلقة عبر استخدام خدمة الحجز العادي والانتقال بسهولة بين الحجوزات العادية وحجوزات النقل المدرسي.

لمعرفة المزيد عن باقات النقل المدرسي من "كريم"، يمكن للعملاء تحميل أحدث إصدار من تطبيق "كريم" من App Store أو Google Play واختيار خدمة النقل المدرسي ضمن التطبيق.



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نبذة عن شركة كريم

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com.