تواصل شركة البا مسيرتها الريادية في مجال السلامة، حيث سجلت إنجازًا جديدًا بتحقيق 39 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت (LTI)، وذلك بتاريخ 03 سبتمبر 2025، بما يعكس التزام الموظفين وعمال المقاولين بثقافة "السلامة أولًا" التي تتبناها الشركة.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي:

"هذا الإنجاز يُجسّد ثمرة اليقظة والمسؤولية والتفاني من جميع العاملين وعمال المقاولين في الشركة. كل ساعة عمل آمنة تُعدّ دليلاً واضحًا على قناعتنا المشتركة بأن السلامة ليست مجرد سياسة تنظيمية، بل أسلوب حياة نلتزم به في البا."

ومن خلال برامج التدريب المتواصلة، والمشاركة الفعالة، والممارسات الشفافة في مجال السلامة، تضع البا سلامة العاملين فيها على رأس أولوياتها، بما يحقق التوازن بين النجاح التشغيلي ورفاه فريق العمل بالشركة.

نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)

[رمز التداول: ALBH]

رائدة عالميًا في صناعة الألمنيوم: بإنتاج يتجاوز 1.62 مليون طن متري سنويًا (2024)، تُعد البا أحد مصاهر الألمنيوم الرائدة في العالم، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في العمليات التشغيلية، والسلامة، والمسؤولية البيئية، والتنمية المجتمعية.

-انتهى-

#بياناتشركات