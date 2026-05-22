أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أصدر بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، تقريره السنوي "تأثير التمويل المستدام لعام 2025"، الذي يسلّط الضوء على التقدّم الذي أحرزه البنك في حشد رؤوس الأموال لدعم التنمية المستدامة وتمويل مشاريع التحول، وتحقيق أثر ملموس في الاقتصاد الحقيقي في دولة الإمارات والأسواق العالمية.

وقد نجح البنك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025، في تيسير وتسهيل تمويل مشاريع مستدامة وتحوّلية بقيمة 381 مليار درهم، محققاً 76% من هدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030، وذلك عبر 280 صفقة في 41 دولة.

ويقدّر البنك أن تمويله للمشاريع الخضراء ومشاريع التحول التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة (الطاقة النووية)، ومنشآت تحويل النفايات إلى طاقة، والمباني الخضراء، بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية، وتصنيع المركبات الكهربائية، أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم فرص العمل في الأسواق الرئيسة التي يمارس فيها البنك أنشطته، ففي دولة الإمارات وحدها، أسهمت أنشطة التمويل المستدام التابعة للبنك في دعم ما يقدر بأكثر من 120,500 وظيفة ضمن المشاريع الممولة منذ عام 2022 وحتى اليوم.

ويسلّط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه بنك أبوظبي الأول في دعم التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز أسواق رأس المال المستدامة، والتنقل النظيف، والأمن المائي، والتمويل الاجتماعي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية الحياد المناخي 2050، والمساهمات المحددة وطنياً 3.0، ورؤية "نحن الإمارات 2031".

ويواصل البنك التزامه الراسخ بدعم الاقتصاد الوطني، إذ خصّص منذ عام 2022 نحو 152.2 مليار درهم لمبادرات تدعم التنمية المستدامة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد تماشياً مع "رؤية نحن الإمارات 2031"، وتسريع جهود خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، دعماً للمساهمات المحددة وطنياً.

كما يشير التقرير إلى أن بنك أبوظبي الأول موّل أكثر من 30 ألف مركبة كهربائية، ما يعادل أكثر من 57% من إجمالي المركبات الكهربائية على طرق دولة الإمارات في عام 2025، في خطوة تدعم تسريع خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الحضري داخل مدن الدولة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التحول واسع النطاق نحو حلول التنقل النظيف.

ويؤكّد تقرير "تأثير التمويل المستدام لعام 2025" التزام بنك أبوظبي الأول بتوجيه رؤوس الأموال لدعم العمل المناخي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق النمو الشامل، مع مواصلة مواءمة استراتيجيته للتمويل المستدام مع الأولويات الوطنية والاحتياجات المتغيرة لعملائه في مختلف الأسواق التي يمارس أنشطته فيها.

نبذة عن بنك أبوظبي الأول:

يمثل بنك أبوظبي الأول البوابة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقع المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي ويزاول أعماله في أكثر من 20 سوقاً حول العالم. بلغ إجمالي موجودات البنك 1.49 تريليون درهم (406 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية مارس 2026، وبذلك يعدّ بنك أبوظبي الأول من أكبر المجموعات المصرفية حول العالم. يقدم البنك الخبرة المالية لعملائه من المؤسّسات والأفراد عبر ثلاث وحدات أعمال، تشمل الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات ومجموعة العملاء المميزين.

البنك مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومصنّف على درجة (Aa3/ AA-/ AA-) من وكالات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعلى صعيد الاستدامة، حصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف "AA" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفقاً لتصنيفات (MSCI)، وهو يتبوّأ المركز الأول بين بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يصنّف ضمن الفئة العليا للبنوك العالمية وفقاً لمؤشرات الاستدامة الصادرة عن مجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة سابقاً بتصنيفات "ريفينيتف" للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما حصل البنك على أفضل فئة تصنيف مخاطر للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين البنوك العالمية، مع مستوى منخفض للمخاطر.

