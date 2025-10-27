​​​​ستُطوّر الدار مجمعاً للمكاتب يتصل مباشرةً بـ " ياس مول " ، مما يُثري تجربة الموظفين العاملين في هذه البيئة المكتبية

تأخذ هذه المشاريع قيمة محفظة الدار من أصول "التطوير والاحتفاظ" قيد الإنشاء إلى نحو 17.6 مليار درهم، مما يؤكد التزام المجموعة بالتوسع المستمر وتنويع فئات أصولها العقارية وتعزيز مساهمة محفظتها المدرة للدخل المتكرر في إجمالي إيراداتها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة في أبوظبي ضمن محفظة أصول "التطوير والاحتفاظ" وذلك عبر فئات العقارات السكنية والتجارية واللوجستية، وبقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليار درهم. وتعكس هذه الخطوة التزام الدار بتعزيز ريادتها في سوق أبوظبي العقاري وتنويع عروضها في القطاع، إلى جانب دعم نمو محفظتها من الأصول المدرة للدخل المتكرر. وتأخذ هذه المشاريع قيمة محفظة الدار من أصول "التطوير والاحتفاظ" قيد الإنشاء إلى نحو 17.6 مليار درهم، وهو ما يُعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تعكس استثماراتنا الجديدة الطلب القوي الذي نشهده على الوحدات السكنية للإيجار، والمساحات التجارية من الفئة الأولى والعقارات اللوجستية في أبوظبي. وتُشكّل استراتيجية التطوير والاحتفاظ ركيزةً أساسية لدفع عجلة النمو في الدار، إذ تفتح أمامنا إمكانات واسعة لتنمية محفظتنا المتنوعة من الأصول المُدرّة للدخل المتكرر على مستوى دولة الإمارات وذلك بالتوازي مع سعينا لتلبية الطلب الكبير على الأصول المُدارة بكفاءة عالية، والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومرافق الضيافة والتجزئة والتعليم".

العقارات السكنية

ويركز نهج الدار في تطوير العقارات السكنية ضمن محفظة أصول "التطوير والاحتفاظ" على تنفيذ مشاريع متميزة في مواقع مرغوبة تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء. وفي أحدث استثماراتها، ستقوم الدار بتطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان، يضم قرابة 2,000 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، بهدف تلبية احتياجات سوق الإيجار. وسيتمتع القاطنون بأسلوب حياة متكامل يجمع بين المساحات المجتمعية وخيارات التجزئة المتنوعة والمرافق الترفيهية العصرية، وغير ذلك من المساحات الخضراء المفتوحة. يقع المشروع السكني الجديد في الشامخة، إذ يتميز بقربه من مطار زايد الدولي، ويرتبط مباشرة بشبكة الطرق السريعة الرئيسية التي تمتد بين إمارتي أبوظبي ودبي. كما يتمتع المشروع بقربه من أبرز الوجهات الترفيهية والثقافية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

كما ستطرح الدار 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، تقع بالقرب من أبرز المرافق الترفيهية والمراكز التجارية المعروفة عالمياً في الجزيرة. وتشمل المشاريع الجديدة مجمعاً سكنياً مسوراً يضم 217 تاون هاوس وفيلا، صُممت لتلبية الطلب المتزايد من المهنيين الشباب والعائلات الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بأسلوب الحياة الفريد في جزيرة ياس، والعيش بالقرب من مؤسسات تعليمية مرموقة وخيارات ترفيهية متنوعة ومساحات عمل حديثة. بالإضافة إلى ذلك، ستطور الدار 448 شقة جديدة، كامتداد لقرية ياس السكنية، وهو مجمع مخصص للموظفين العاملين في الجزيرة.

العقارات التجارية

وتعتمد الدار نهجاً استراتيجياً في تطوير العقارات التجارية ضمن محفظة "التطوير والاحتفاظ"، والذي يركز على إنشاء مساحات مكتبية عالية الجودة في مراكز الأعمال الرئيسية عبر كافة أنحاء الإمارات، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى. وبعد النجاح الذي حققته عملية التأجير المسبق لمشروع "ياس بليس" الذي تم إنجازه مؤخراً في جزيرة ياس، تعمل الدار على تطوير "مجمّع أعمال ياس" الذي سيُحدث نقلةً نوعيةً في مشهد العقارات التجارية في جزيرة ياس، وسيضم أربعة أبراج بتصاميم معمارية فريدة، توفر ما مجموعه 47,500 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير.

ويتمتع هذا المشروع التجاري الجديد بموقع استراتيجي بجوار ياس مول والمقر الرئيس للمجموعة في الدار سكوير، وسيتيح للمستأجرين سهولة وصول لا مثيل لها إلى مركز تسوق إقليمي ضخم، يزخر بخيارات التسوق والمطاعم والترفيه على بعد خطوات قليلة سيراً على الأقدام، وهو ما يجعله وجهةً فريدة وجاذبة للشركات المستأجرة التي تتطلع إلى بيئات عمل متكاملة الخدمات، تُلبي كافة متطلباتها وتوفر لها سبل الراحة. كما يتميز المجمع بمساحات مكتبية قابلة للتخصيص توفر أقصى درجات المرونة، بالإضافة إلى مساحات عامة حيوية ومرافق حديثة مجهزة بأحدث الحلول العصرية.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول النصف الثاني من 2027، ليشكل إضافة نوعية تتماشى مع استراتيجية الدار في تطوير أصول تجارية متقدمة في أبرز الوجهات الحيوية في إمارة أبوظبي.

العقارات اللوجستية

وعلى صعيد الأصول اللوجستية، تعتمد الدار نهجاً متميزاً يركز على تطوير مرافق حديثة في مواقع رئيسية تلبي احتياجات المستأجرين، استجابةً للطلب المرتفع على مساحات التخزين والتوزيع عالية الجودة في دولة الإمارات. وبعدما حقق مركز أبوظبي للأعمال معدلات إشغال تجاوزت الـ 93%[1] عقب توسعته في عام 2024، تعمل الدار حالياً على توسعة المركز ضمن موقع مجاور. وستضيف هذه التوسعة 175,000 متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوزيع.

يعكس هذا الاستثمار الطلب المتنامي على البنية التحتية اللوجستية العصرية والممتازة في أبوظبي، حيث تشير مستويات الإشغال المرتفعة في مدينة أبوظبي الصناعية إلى نقص المعروض من مساحات التخزين المتميزة. وسيستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي بجانب وصوله المباشر إلى الطريق السريع E30، مما يعزز الاتصال بشبكات النقل المتطورة في أبوظبي، ويدعم رؤية الإمارات في تعزيز التنويع الاقتصادي.

كما يتضمن الاستثمار الإجمالي الخطة المُعلَن عنها مؤخراً لتطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ "تسلا" في أبوظبي، والذي يُعَد منشأة مُصممة خصيصاً وفق احتياجات العلامة التجارية، حيث تمتد على مساحة 5,000 متر مربع، وستجمع تحت سقفها صالة عرض ومركزاً للخدمة، فضلاً عن قاعة لاستلام السيارات. ويندرج هذا المشروع ضمن محفظة شركة الدار المتنامية من الأصول عالية الجودة والمُطوَّرة حسب الطلب، كما أنه يُرسّخ مكانة "جزيرة ياس" بوصفها وجهةً رائدة تستقطب كبرى العلامات التجارية العالمية الساعية لترسيخ حضورها في المنطقة.

وستنضم المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية الجديدة، عقب اكتمالهما، إلى محفظة شركة الدار للاستثمار التي تتألف من أصول عقارية مُدرة للدخل المتكرر بقيمة 47 مليار درهم. وانطلاقاً من سجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات في تحقيق القيمة، تمتلك شركة الدار للاستثمار خبرات واسعة في إدارة الأصول والتأجير، وهو ما سيدعم هذه المشاريع الجديدة في تحقيق عائدات إيجارية قوية عقب تشغيلها.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

