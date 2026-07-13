دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة بوزيتيف زيرو، المنصة الرائدة في مجال التحول الطاقي، عن إتمام صفقة تسهيل تمويلي طويل الأجل غير قائم على حق الرجوع، بقيمة تصل إلى 375 مليون دولار أمريكي، في خطوة تُعد محطة مفصلية في مسيرة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في المنطقة.

وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتمويل محفظة متنوعة من أصول البنية التحتية اللامركزية ضمن تسهيل تمويلي واحد، وتشمل مشاريع توليد الطاقة اللامركزية، وحلول ترشيد الاستهلاك، والنقل النظيف.

وقد قام كل من ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (Natixis CIB) والصندوق العربي للطاقة (The Arab Energy Fund) بترتيب هذا التمويل، فيما تضطلع ناتيكسيس CIB كذلك بدور وكيل التسهيل، ووكيل الضمانات، ومنسق القرض الأخضر، بالإضافة إلى دورها كمستشار مالي لشركة بوزيتيف زيرو.

وسيوفر هذا التمويل رأس مال طويل الأجل لدعم خطط التوسع المستمرة لشركة بوزيتيف زيرو في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، بما يتيح للشركة مواصلة تنمية محفظتها من مشاريع البنية التحتية الموزعة، وتمويل برامجها الرأسمالية، وتسريع تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية.

ويُكمل هذا التسهيل التمويلي استثمار بلاك روك (BlackRock)، الذي تصل قيمته إلى 400 مليون دولار أمريكي، والذي حصلت عليه شركة بوزيتيف زيرو في عام 2023، بما يعزز هيكلها الرأسمالي ويوفر قاعدة مالية قوية لدعم المرحلة المقبلة من نموها.

وقال ديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة "بوزيتيف زيرو": تمثل هذه الصفقة محطة مفصلية، ليس بالنسبة إلى بوزيتيف زيرو فحسب، بل أيضاً في مسيرة تعبئة رؤوس الأموال اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة في المنطقة. ويعكس نجاحنا في تأمين أول تسهيل تمويلي غير قائم على حق الرجوع في الشرق الأوسط لمحفظة متنوعة تضم حلولاً متكاملة للاستدامة عبر عدة أسواق، الثقة التي توليها المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الرائدة لنموذج أعمالنا واستراتيجيتنا طويلة الأجل للنمو."

من جانبها، صرّحت لارا الخطيب، رئيسة تمويل البنية التحتية والطاقة لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى في "ناتيكسيس CIB": "نفخر بدعم بوزيتيف زيرو في هذه الصفقة الرائدة التي ترسي معياراً جديداً لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة. ويعكس هيكل هذا التسهيل جودة محفظة الأصول التي تستند إليها الصفقة، كما يعكس التطور المتزايد في حلول التمويل المبتكرة الداعمة لمشاريع التحول الطاقي وتطوير البنية التحتية في الشرق الأوسط."

من جهته صرح نيكولا تيفينو، رئيس تمويل الشركات في الصندوق العربي للطاقة: "يعكس هذا التمويل التزام الصندوق العربي للطاقة بدعم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ويسعدنا المشاركة في هذه الصفقة النوعية، التي تبرز كيف يمكن لهياكل التمويل المبتكرة أن تسهم في تسريع نشر حلول الطاقة اللامركزية على نطاق واسع."

وتمثل هذه الصفقة خطوة جديدة في تطور سوق تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة في المنطقة، كما تعزز سجل شركة بوزيتيف زيرو في تطوير حلول تمويل مبتكرة.

وتدير الشركة اليوم أكبر قدرة للطاقة الشمسية الموزعة في المنطقة، بأكثر من 500 ميجاواط قيد التشغيل أو الإنشاء، بما يسهم في تجنب أكثر من 450 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً. كما نجحت حلول كفاءة الطاقة التي تقدمها الشركة في توفير أكثر من 100 مليون كيلوواط ساعة من استهلاك الطاقة لدى عملائها.

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نبذة عن شركة "بوزيتيف زيرو"

تُحدِث شركة "بوزيتيف زيرو" (Positive Zero)، الشركة المتخصصة في منشآت الطاقة النظيفة اللامركزية، تحولاً جذرياً في رسم ملامح المشهد الطاقي في الشرق الأوسط. وبصفتها رائدة لتحول الطاقة، تعمل على تمكين اقتصاد طاقة جديدة من خلال جعل عملية إزالة الكربون سريعة، وبسيطة، وأكثر جدوى وربحية. لقد ساعدت مئات الشركات في مختلف القطاعات على أن تصبح أكثر استدامة عن طريق تقليل تكاليفها التشغيلية بنسبة 50% وخفض بصمتها الكربونية بنسبة 70%. تقدم الشركة نهجاً شمولياً مع عرض شامل لـ "إزالة الكربون كخدمة". وهذا يعني أنها تقوم ببناء وتمويل وتشغيل بنية تحتية متكاملة للطاقة في الموقع في مجالات التوليد الموزع، وكفاءة الطاقة، والتنقل النظيف، دون الحاجة إلى أي استثمار أولي من العملاء. مع أكثر من 500 ميغا واط-ذروة من منشآت الطاقة الشمسية الموزعة قيد التشغيل أو الإنشاء، وأكثر من 100 مليون كيلوواط ساعة من وفورات استهلاك الطاقة التي تتم مراقبتها وإدارتها بواسطة حلولها الرقمية، تواصل النمو وتعزيز مكانتها كأكبر مزود للبنية التحتية المستدامة واللامركزية للطاقة في المنطقة. والنتيجة هي تخفيض أكثر من 450,000 طن من انبعاثات الكربون سنوياً، وهو ما يعادل زراعة 7 ملايين شجرة.

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نبذة عن الصندوق العربي للطاقة

الصندوق العربي للطاقة مؤسسة مالية متعددة الأطراف ذات أثر إيجابي، تعمل في قطاعي الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأسس الصندوق عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط، ويسعى إلى تمكين مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والخدمات الاستشارية المتخصصة عبر كامل سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

ويُحدث الصندوق العربي للطاقة أثراً إيجابياً من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي وتمكين المجتمعات المحلية، عبر تنمية المواهب وتعزيز المعرفة. ويطبق الصندوق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، وتشكّل المشاريع ذات الصلة بالبيئة والمجتمع نحو 25% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 6.38 مليار دولار، والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص في 35 دولة.

كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة المؤسسة المالية الوحيدة في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة "موديز"، وتصنيف (+AA) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (-AA) من "ستاندرد آند بورز".

نبذة عن ناتيكسيس

تُعد ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار (Natixis Corporate & Investment Banking) إحدى المؤسسات المالية العالمية الرائدة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات أسواق رأس المال، للشركات والمؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار، والجهات السيادية، والمؤسسات فوق الوطنية حول العالم. وتضم هذه المؤسسة فريقاً من الخبراء يعمل في نحو 30 دولة، حيث يدعم العملاء في تنفيذ استراتيجيات النمو والتحول، بما يساعدهم على تطوير أعمالهم وتعزيز تأثيرهم الإيجابي. وتلتزم ناتيكسيس بمواءمة محفظتها التمويلية مع أهداف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلى جانب دعم عملائها في الحد من التأثير البيئي لأنشطتهم. وبصفتها جزءاً من مجموعة BPCE، ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا من خلال شبكتي Banque Populaire وCaisse d’Epargne للخدمات المصرفية للأفراد، تستفيد ناتيكسيس من القوة المالية للمجموعة وتصنيفاتها الائتمانية القوية (Standard & Poor’s: A+، Moody’s: A1، Fitch: A+، R&I: A+).

للاستفسارات الإعلامية

كارين بواري

رئيسة قسم التسويق

بوزيتيف زيرو

cbouery@positivezero.com

ياسا أحمد

مستشار الاتصالات

الصندوق العربي للطاقة

ayasa@taef.com