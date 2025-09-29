أعلنت شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital) عن الإغلاق الناجح لصندوقين استثماريين جديدين جمعت بموجبهما 370 مليون دولار، مما يعزّز قدرتها على دعم روّاد الأعمال في رحلتهم نحو تأسيس شركات رائدة، بدءاً من مرحلة التمويل الأولي (Pre-Seed) مروراً بجولات النمو ووصولاً إلى الطرح العام الأولي (IPO)، مع تركيز خاص على الشركات المبتكرة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ويشمل المبلغ المجموع 120 مليون دولار لصالح الصندوق الرابع للاستثمار (BECO Fund IV)، المخصص لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بالإضافة إلى صندوق نمو بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى مساندة الشركات في مراحل التوسع.

صندوق "بيكو كابيتال" Capital) BECO) الرابع بقيمة 120 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة منذ مرحلة التمويل الأولي (Pre-Seed) إلى مرحلة التمويل من السلسلة "أ" (Series A)

من خلال صندوقها الاستثماري الرابع (BECO Fund IV)، تستهدف شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital) دعم الشركات ذات الإمكانات العالية، القادرة على تحقيق الهيمنة في فئة منتجات أو خدمات معينة، مع التركيز على مجالات الاستثمار الاستراتيجية، مثل تقنيات البناء، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا العقارية، وتقنيات المستهلك والبيع بالتجزئة، وبرمجيات التطبيقات والذكاء الاصطناعي. ويتولى كلّ من الشركاء الإداريين داني فرحة، وعبد العزيز شيخ الصاغة، ويوسف حماد إدارة هذا الصندوق.

وفي هذا السياق، قال داني فرحة ، المؤسس المشارك والشريك الإداري في شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital): "على مدى أكثر من عقد من الزمن، دأبنا على مواكبة روّاد الأعمال على إنشاء شركاتهم منذ المراحل الأولى وقمنا بمساعدتهم في مسيرتهم نحو تحقيق التطور والنمو. يعكس هذا الصندوق قناعتنا الراسخة بالفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وثقتنا القوية بالمواهب الكبيرة التي يتمتع بها روّاد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة."

صندوق نمو بقيمة 250 مليون دولار لدعم الشركات الإقليمية ذات النمو السريع

يتولى صندوق النمو التابع لشركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital) الاستثمار في الشركات الناشئة بدءاً من مرحلة التمويل الثانية "ب" (Series B) وحتى مرحلة ما قبل الاكتتاب العام الأولي، بقيادة الشريك العام عامر علايلي. يطرح الصندوق مجموعة من الاستثمارات متوسطة الحجم بقيمة 20 مليون دولار في كل من الشركات ضمن حافظة "بيكو" (BECO) الحالية وفي الشركات الواعدة الجديدة.

وفي هذا السياق، قال علايلي: "تشهد الشركات في منطقة الخليج نمواً متسارعاً وملحوظاً، لكنها ما زالت تواجه تحديات في الحصول على رأس المال المخصّص لدعم هذا النمو. ويمنحنا هذا الصندوق المرونة اللازمة للشراكة مع أبرز الشركات الناشئة ومساندتها خلال المراحل الحاسمة لتوسعها، وصولاً إلى تحقيق صفقات تخارج ناجحة."

من خلال هذين الصندوقين، تعمل "بيكو" (BECO) على إدارة منصة شاملة تدعم روّاد الأعمال لتأسيس شركاتهم، من مرحلة التمويل الأولي (Pre-Seed) وصولاً إلى مرحلة الإكتتاب العام الأولي، عبر أسواق رأس المال الجريء الديناميكية في منطقة الخليج.

لمحة عن شركة "بيكو كابيتال" (BECO Capital):

تعدّ "بيكو كابيتال" (BECO Capital) شركة لاستثمار رأس المال المغامر تدعم رواد الأعمال من أصحاب الرؤى الذين يدأبون على بناء الشركات في مجال التكنولوجيا التحويلية في جميع أنحاء منطقة الخليج. تملك الشركة أكثر من 820 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وتعتمد منذ عام 2012 نهجاً قائماً على القناعة في مجال الاستثمار بدلاً من مجرد الالتزام بالنهج السائد، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما دعمت "بيكو" (BECO) تسع صفقات تخارج استراتيجية، بما في ذلك شركتان ضمن نادي الشركات المليارية "يونيكورن"، وتواصل مواكبة مؤسسي الشركات الناشئة في جميع مراحل نمو شركاتهم.

