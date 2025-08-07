ارتفاع الإيرادات بنسبة 35% لتصل إلى 10 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)

نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 47% لتصل إلى 5 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) بهامش جيد يبلغ 50%

ارتفاع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب بنسبة 50% إلى 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بهامش ربح صافٍ نسبته 55%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع."، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV) والرائدة في مجال تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة "إعمار العقارية ش.م.ع." المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR) حصّة الأغلبية فيها، عن تحقيقها نتائج مالية قوية في النصف الأول من عام 2025 (من يناير إلى يونيو)، ما يعكس كفاءتها التشغيلية المستدامة وريادتها في السوق.

أبرز نتائج النصف الأول من عام 2025:

نمو المبيعات : حقّقت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2024 (من يناير إلى يونيو)، بنمو نسبته 37%، وذلك إثر الإطلاق الناجح لـ25 مشروعاً جديداً ضمن مخططات رئيسية خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز مكانة الشركة الريادية في السوق .

حقّقت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 40.6 مليار درهم إماراتي (11 مليار دولار أمريكي)، مقارنةً بمبيعات بلغت 29.7 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2024 (من يناير إلى يونيو)، بنمو نسبته 37%، وذلك إثر الإطلاق الناجح لـ25 مشروعاً جديداً ضمن مخططات رئيسية خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعزز مكانة الشركة الريادية في السوق نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: بفضل المبيعات القياسية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز لتصل إلى 117.7 مليار درهم إماراتي (32 مليار دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات في السنوات المقبلة .

بفضل المبيعات القياسية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الإيرادات من المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز لتصل إلى 117.7 مليار درهم إماراتي (32 مليار دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2025، بزيادة قدرها 59% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات في السنوات المقبلة نمو الإيرادات : سجلت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 10 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 .

سجلت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 10 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 35% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 الأرباح: سجلت الشركة صافي أرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى كفاءة العمليات التشغيلية والتنفيذ المتقن للمشاريع.

سجلت الشركة صافي أرباح (قبل احتساب الضرائب) بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى كفاءة العمليات التشغيلية والتنفيذ المتقن للمشاريع. رضا العملاء: تواصل إعمار التزامها بتقديم جودة استثنائية ترتقي بتجربة العملاء، ما يعزز ثقتهم ويُرسخ علاقات طويلة الأمد مع الشركة .

تواصل إعمار التزامها بتقديم جودة استثنائية ترتقي بتجربة العملاء، ما يعزز ثقتهم ويُرسخ علاقات طويلة الأمد مع الشركة الاستدامة: تمضي الشركة قدماً في تطوير ممارساتها في مجال التنمية المستدامة، مع التركيز على كفاءة الطاقة، وإدارة الموارد، والالتزام بالمسؤولية البيئية.

قال محمد العبار، مؤسس إعمار: "إنّ نتائجنا للنصف الأول من عام 2025 تعكس قدرة الشركة على التأقلم والنمو في سوق تتّسم بتنافسية عالية. وبعيداً عن المؤشرات المالية، نواصل التزامنا بالارتقاء بأساليب الحياة وبناء مجتمعات هدفها نمو وازدهار الإنسان، فيما يظل نهجنا القائم على الابتكار وتركيزنا على العملاء ركيزتين أساسيتين لنجاحنا المستمر."

وأضاف قائلاً: "لا نكتفي بالاستجابة لتحوّلات السوق، بل نسعى جاهدين لتشكيل ملامح مستقبل الحياة الحضرية. ومن خلال الجمع بين التميز في التصميم والاستدامة والتكنولوجيا المتطورة، نبتكر مساحات تعكس تطلعات اليوم وإمكانيات الغد، وبذلك نحوّل النمو إلى إرث مستدام."

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن إعمار للتطوير ش.م.ع.:

إعمار للتطوير هي شركة متخصّصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقامت الشركة بتطوير العديد من المجمعات المتكاملة للتملك الحرّ في دبي، بما فيها مجمّع روعة الإمارات، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي (دبي مارينا)، والمرابع العربية، وخور دبي، ودبي هيلز استيت، وإعمار الجنوب، ومرسى راشد لليخوت، وذا فالي، وذا أويسيس، وإعمار بيتشفرونت، وجراند بولو كلوب آند ريزورت. وقامت بتسليم أكثر من 77,500 وحدة سكنية منذ العام 2002. ولدى الشركة مبيعاتٍ متراكمة بقيمة 117.7 مليار درهم إماراتي من المشاريع قيد الإنجاز، وتتمتّع بسيولة نقدية قوية، ما يسلّط الضوء على الركائز المالية القوية للشركة، التي تعمل حالياً على تسليم ما يزيد على 45,500 وحدة سكنية قيد التطوير.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://properties.emaar.com/en/investor-relations/emaar-development-pjsc/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر:

PR@emaar.ae