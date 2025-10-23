حقق بنك الإمارات دبي الوطني إيرادات بقيمة 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بنمو متميز في القروض، وهو ما عوّض إلى حد كبير تأثير خفض أسعار الفائدة. ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6% لتصل إلى 23.4 مليار درهم على الرغم من انخفاض التحصيلات خلال الربع. وشهد الإقراض نمواً قياسياً وغير مسبوق بلغ 99 مليار درهم (19%) في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي والدولي القوي. ونمت الودائع بواقع 94 مليار درهم (14%) في التسعة أشهر الأولى، مدعومة بزيادة بلغت 56 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وواصل "الإمارات الإسلامي" زخم النمو القوي، حيث حقق أرباحا قياسية قبل الضريبة بلغت 3.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025. كما استمرت المملكة العربية السعودية بإحراز أداء استثنائي، حيث شهد الإقراض نمواً بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى. وقد ساهمت منصة الثروات الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني في زيادة الأصول المدارة للمجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما عزز عروض ومزايا منتجات المجموعة واستراتيجية إدارة الثروات. ويشكل الاستثمار الاستراتيجي في الحضور الإقليمي الواسع للمجموعة وكذلك مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التوليدي عاملاً رئيسياً في دفع نمو الدخل الذي عوّض إلى حد كبير تأثير أسعار الفائدة المنخفضة.

وبتاريخ 18 أكتوبر 2025، أبرم البنك اتفاقية اكتتاب في الأسهم مع بنك آر بي إل المحدود للاستحواذ على حصة 60%، وذلك من خلال إصدار أسهم تفضيلية بقيمة إجمالية تبلغ 268.5 مليار روبية هندية (3.0 مليار دولار أمريكي). وفي إطار هذه الصفقة، سيطلب من بنك الإمارات دبي الوطني طرح عرض اكتتاب ملزم للمساهمين الحاليين بعد استلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية على المعاملة. كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدمج فروعه الثلاثة الحالية في الهند مع بنك آر بي إل في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجيتنا لتوسيع نطاق حضورنا في الأسواق الرئيسية والتي تعتبر الهند واحدة منها، وهو ما يعكس قدرات النمو القوية على المدى الطويل.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2025

ارتفاع بنسبة 12% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ما يعكس زخم النمو القوي في كل من دخل الفائدة والدخل غير الممول

ارتفاع بنسبة 10% في الأرباح التشغيلية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 25.5 مليار درهم مما يعكس زخماً قوياً للغاية في نمو القروض والودائع

نمو قياسي في القروض بنسبة 19% في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما أضاف 99 مليار درهم إلى محفظة القروض، مدفوعاً بالنمو القوي في السوق الرئيسية للمجموعة والمملكة العربية السعودية

نمت الودائع بمبلغ 94 مليار درهم يتضمن زيادة قدرها 56 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

عكس مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم بفضل استمرار البيئة الائتمانية السليمة والاقتصاد المزدهر وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.5%

استمرار زخم النمو القوي للإمارات الإسلامي حيث حقق أرباحاً قياسية قبل الضريبة بقيمة 3.2 مليار درهم

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة 35% من حصة السوق، ليصبح في صدارة مصدري بطاقات الائتمان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

بنك الإمارات دبي الوطني أحد أفضل البنوك في المنطقة في مجال تقديم أفضل تجربة عملاء، مسجلاً 52 نقطة على مؤشر صافي نقاط الترويج

واصل بنك الإمارات دبي الوطني السعودية أداءه المتميز، حيث نما الإقراض بنسبة 38% في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، ومن المتوقع افتتاح فرعين آخرين بحلول نهاية العام ليصل عدد الفروع الإجمالي إلى 23

احتلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المرتبة الأولى في جدول تصنيف عمليات الطرح الأولي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في التسعة أشهر الأولى من العام 2025، بعد أن تصدرت جميع عمليات الطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية العام حتى تاريخه

أول ممول لطائرات الشحن، طائرتين من طراز بوينغ 777-200LRF بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمجموعة طيران الإمارات

بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمجموعة طيران الإمارات إطلاق منتجات ائتمان مهيكلة وسلع واستثمار جديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الدخل الناتج عن العملاء المحليين والدوليين على حد سواء

نمو استثنائي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير للأفراد بقيمة 35 مليار درهم مدعوماً بالارتفاع القوي في أنشطة الإقراض

تخطت منصة الثروات الرقمية حاجز 5 مليارات درهم في حجم صفقات التداول في العام الأول من إطلاقها

ارتفعت الأصول المدارة عبر المجموعة لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات للمجموعة

بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

أكثر من 2.4 مليون مستخدم نشط على تطبيق ENBD X في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بزيادة قدرها 49 % منذ عام 2023

في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بزيادة قدرها 49 منذ عام 2023 تجاوز عدد صفقات تداول الأسهم المحلية عبر منصة الثروات الرقمية ENBD X 5 مليارات درهم خلال عام واحد من إطلاق نموذج معاملات التداول من دون رسوم

5 مليارات درهم خلال عام واحد من إطلاق نموذج معاملات التداول من دون رسوم إطلاق الحل الأول من نوعه في المنطقة لتوفير إمكانية تسوية منازعات المعاملات بطريقة مؤتمتة كلياً

حققت محفظة التحليلات المتقدمة أكثر من 50 حالة استخدام شملت جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية ووحدات الدعم

المجلس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي يضمن تبني جهود تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموحدة، وإدارة المنصات والنماذج، وحواجز الحماية، وحوكمة البيانات عبر البنك

بنك الإمارات دبي الوطني يرسّخ دمج 155 واجهة برمجة تطبيقات لتوفير اتصال سلس وتجارب رقمية مرتكزة على العملاء

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى في جدول تصنيف الإصدارات المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

حصول البنك على أعلى تصنيف في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يُمنح لأي بنك في المنطقة من "ستاندرد اند بور جلوبال"

حصول البنك على التصنيف رقم 1 في الشرق الأوسط لامتلاكه 35 شهادة "ليد" LEED البلاتينية والذهبية

البلاتينية والذهبية تمويل والمشاركة في ترتيبات تمويل أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في معاملات التمويل المستدام خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025

"الإمارات الإسلامي" يصدر أول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في العالم، مما يعزز ريادة المجموعة في مجال التمويل الإسلامي المتكامل للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً بقيمة 36.7 مليار درهم، بزيادة 12 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مدفوعاً بنمو متميز في القروض ومزيج الودائع السليم.

حقق الإقراض نمواً قياسياً بلغ 99 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، في حين أننا نواصل زيادة حصتنا في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر أسواقنا الرئيسية الأخرى.

كما واصل "الإمارات الإسلامي" زخم نموه الملفت والذي انعكس من خلال تحقيق أرباح قياسية بقيمة 3.2 مليار درهم قبل الضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مما يُبرز مكانته كقوة مصرفية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.

وتستحوذ المجموعة على 35 % من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مكانة

بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح في طليعة مصدري بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من حصة السوق في الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح في طليعة مصدري بطاقات الائتمان في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أنه من دواعي سرورنا أن استكملنا بنجاح إبرام اتفاقية تمويل طائرات بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لطيران الإمارات، بهدف دعم جهود الشركة في تسليم طائرتين من طراز بوينغ 777-200LRF ، مما يعزز استراتيجية توسيع ونمو أسطول مجموعة طيران الإمارات للشحن الجوي."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 8% في الأرباح قبل الضريبة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة القياسية في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والإحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة.

يعد استثمارنا في بنك "آر بي إل" RBL دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الأسواق الرئيسية.

دليلاً راسخاً على ثقتنا في اقتصاد الهند النابض بالحيوية والمتنامي ويتماشى مع طموحاتنا لتعميق حضور بنك الإمارات دبي الوطني في الأسواق الرئيسية. تُشكّل قدرة المجموعة على زيادة الدخل بشكل كبير فائدة مباشرة ناتجة عن الاستثمار الاستراتيجي في بصمتنا المحلية والإقليمية وقدراتنا الرقمية وإمكانات الذكاء الإصطناعي التوليدي، مما يساهم في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة.

كما نواصل أداءنا المتميز في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع الإقراض بنسبة 38 % في التسعة أشهر الأولى، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا المتنامية إلى 23 فرعاً بحلول نهاية العام.

في التسعة أشهر الأولى، ومن المتوقع أن تصل شبكتنا المتنامية إلى 23 فرعاً بحلول نهاية العام. وإننا نعمل كذلك على توسيع منظومة حلولنا الرقمية لتقديم تجارب سلسة ترتكز على تلبية احتياجات العملاء في المرتبة الأولى. وقد تجاوزت منصة الثروة الرقمية حاجز 5 مليارات درهم من حيث حجم التداول خلال العام الأول من إطلاقها."

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

" ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.5 مليار درهم، مما يعكس نموا قوياً ومرناً في الدخل في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 25.5 مليار درهم، مما يعكس نموا قوياً ومرناً في الدخل في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 6 % لتصل إلى 23.4 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك على الرغم من انخفاض عمليات التحصيل في الربع الثالث.

لتصل إلى 23.4 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2025، وذلك على الرغم من انخفاض عمليات التحصيل في الربع الثالث. لاتزال بيئة الائتمان إيجابية، حيث يستفيد العملاء من حالة الاقتصاد المزدهر، مما أسفر عن عكس صافي مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 0.3 مليار درهم، وهو ما انعكس إيجاباً على نسبة القروض منخفضة القيمة بنسبة 2.5%.

وعلى خلفية حجم الإقراض غير المسبوق لدينا، يسرنا مراجعة توجيهاتنا الارشادية لنمو القروض إلى 20 % صعوداً، مما يعكس زيادة الطلب في الربع الثالث من عام 2025.

صعوداً، مما يعكس زيادة الطلب في الربع الثالث من عام 2025. تعكس ميزانيتنا العمومية القوية وصلابة رأس المال والسيولة وجودة الائتمان لدينا عناصر القوة الأساسية التي تتمتع بها المجموعة."

نظرة مستقبلية

أظهر الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بفضل المستويات المرتفعة للإنفاق على المشاريع من القطاعين العام والخاص، والإنفاق الاستهلاكي القوي، وبيئة السياسات المحلية الداعمة. واصلت المعاملات العقارية في دبي زخم نموها بينما يشهد نمو الأسعار تراجعاً على أساس سنوي. وفي المملكة العربية السعودية، يدعم الإنفاق الحكومي المكثف النمو، في حين لايزال النشاط غير النفطي يحافظ على زخمه عند مستوى مرتفع. يستمر وضع مصر الخارجي في التحسن بينما تسهم السياسة النقدية في تركيا في كبح جماح التضخم.

-انتهى-

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط لتداول العملات الأجنبية وأفضل بنك في دولة الإمارات لتداول العملات الأجنبية في جوائز يوروموني لتداول العملات الأجنبية لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل بنك في التحول الرقمي للفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 وأفضل مزوّد لبطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 والعلامة المصرفية للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 والأكثر ابتكاراً في التسويق المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 ضمن جوائز البنوك والتمويل العالمية لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الذهب في فئة أفضل مبادرة ذات تأثير مجتمعي وجائزة الفضة في فئة أكثر برنامج دعم للعودة إلى العمل عن برنامج العودة المهنية ضمن جوائز سعادة الموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في الإمارات العربية المتحدة والإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل بنك استثماري في الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ميد" للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 - الشركات والاستثمار

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل حل للاستثمار المؤثر ضمن جوائز جلوبال فاينانس للتمويل المستدام لعام 2025 – منطقة الشرق الأوسط

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للمنتجات المالية ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإقراض والتمويل والحلول المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر سهولة في قمة الأعمال والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2025

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة مدير إصدار الصكوك للعام 2025 في جوائز التمويل الإسلامي العالمية لعام 2025

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام وأفضل شركة لترتيب الديون (سندات وقروض) للعام وأفضل شركة لترتيب القروض للعام وأفضل شركة أوراق مالية محلية للعام وأفضل منظم تمويلات إسلامية مشتركة للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق: الشرق الأوسط لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الابتكار في الموارد البشرية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ضمن جوائز أوراكل للتميز لعام 2025

بنك الإمارات دبي الوطني مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في مصر لعام 2025 وأفضل بنك للتنمية المستدامة في مصر لعام 2025 والتميز في الابتكار – حلول الخدمات المصرفية لنمط الحياة في مصر لعام 2025 ضمن جوائز البنوك والتمويل العالمية لعام 2025

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة الى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتلعب المجموعة دوراً رئيسيا في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

-انتهى-

