بصفتها شركة متخصصة في إدارة الوجهات المحلية، ستعمل "سياحة 365 " على تقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار الأوزبكيين

أبوظبي ، حققت "سياحة 365"، التابعة لمجموعة أدنيك، إنجازاً لافتاً عبر تدشين أول رحلة طيران عارض، بتشغيل من طيران سمرقند، وبشكل أسبوعي لتربط أوزبكستان مباشرةً بمدينة العين. ويأتي إطلاق هذه الرحلة في إطار الشراكة الموسعة بين "سياحة 365" وشركة EasyBooking السياحية التي يقع مقرها في أوزبكستان، بهدف تعزيز السياحة وخيارات السفر بين الوجهتين.

وسيشكل هذا المسار السياحي دفعة قوية لقطاع السياحة في مدينة العين، ويدعم الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي للارتقاء بمكانة العين كوجهة بارزة للسياحة الثقافية والترفيهية.

ومن جانبه، قال جوزي انطونيو جراسيس، الرئيس التنفيذي لشركة سياحة 365: "جاء إطلاق أول رحلة طيران عارض من أوزبكستان إلى مدينة العين ثمرة شراكتنا الاستراتيجية مع EasyBooking، ويمثل خطوة مهمة نحو الترويج للعروض السياحية في مدينة العين على مستوى العالم. وبالتعاون مع EasyBooking، نحن ملتزمون بتقديم فرص جديدة للمسافرين الدوليين لاستكشاف الموروث الثقافي الغني والكنوز الطبيعية الفريدة التي تزخر بها مدينة العين، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في دولة الإمارات. "

وقال أوديل خاسانوف، الرئيس التنفيذي لشركة EasyBooking: "يسعدنا توسيع نطاق شراكتنا مع سياحة 365 لإطلاق رحلة الطيران الأسبوعية المباشرة من أوزبكستان إلى العين. وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيعزز العلاقات السياحية بين أوزبكستان والإمارات، وسيتيح للمسافرين فرصة متميزة لاستكشاف الثراء الثقافي والتراث العريق لمدينة العين. ومن خلال توفير تجارب سلسة وباقات سياحية مصممة خصيصاً، ستسهم هذه المبادرة في تحسين تجربة السياح الأوزبكيين ودعم الطلب المتنامي على السفر إلى العين".

وتواصل سياحة 365 دعم شركة EasyBooking في تسيير رحلات الطيران من أوزبكستان إلى أبوظبي ودبي، حيث تشكل الرحلة الجديدة إلى العين مكملاً للرحلات القائمة.

وبصفتها الشركة المحلية المسؤولة عن إدارة الوجهات السياحية، ستدير سياحة 365 تجربة السفر الكاملة للسياح الأوزبكيين، حيث ستقدّم لهم خيارات إقامة وتجارب سياحية مصممة خصيصاً في العين. ولتحسين تجربة السفر، ستوفر سياحة 365 مرشدين سياحيين وممثلين في المطار يتحدثون اللغة الروسية، بما يضمن سهولة التواصل وأجواء مرحبة بالزائرين طوال فترة إقامتهم.

ويمثل إطلاق الرحلة العارضة مرحلة جديدة من التعاون المستمر بين سياحة 365 وEasyBooking. كما تلقي الضوء على الرؤية المشتركة بين الطرفين والرامية إلى توفير تجارب سفر متميزة تلبي الطلب المتنامي على الوجهات السياحية والثقافية.

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