ينبع، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الفارابي للبتروكيماويات اليوم عن تدشين مجمعها الرابع والمتكامل لإنتاج مادة ألكيل البنزين الخطي (Linear Alkyl Benzene – LAB) في مدينة ينبع الصناعية في المملكة، لترسّخ مكانتها كأكبر منتج لهذه المادة على مستوى العالم. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة " يونيليفر " لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين.

ويُعد المُجمّع الجديد، الذي بلغت استثماراته 3.6 مليار ريال سعودي (950 مليون دولار)، إضافة نوعية للطاقة الإنتاجية عبر رفع القدرة السنوية بمقدار 120 ألف طن متري من مادة (LAB). ويستفيد المُجمّع من قربه من مصافي أرامكو في ينبع، مما يضمن تكاملًا عالمي المستوى في سلسلة الإمداد وكفاءة تشغيلية عالية، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

ويُمثل هذا الإنجاز محطة رئيسية في مسيرة نمو الفارابي للبتروكيماويات، ودليلًا على مساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الصناعات التحويلية، وتعزيز التوطين، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الحفل، وقّع المهندس محمد بن ظافر الوادعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارابي للبتروكيماويات، مذكرة تفاهم مع السيد شايليندرا ساديرا، الرئيس التنفيذي للمشتريات في شركة يونيليفر، وذلك بهدف توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي تمتد لأكثر من 20 عامًا. وتُعد مادة (LAB) عنصرًا أساسيًا في صناعة منتجات التنظيف المنزلية والصناعية، فيما تُعتبر "يونيليفر" أكبر مشترٍ لها على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قال المهندس محمد بن ظافر الوادعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفارابي للبتروكيماويات:

"نفخر اليوم بكوننا أكبر منتج عالمي لمادتي ألكيل البنزين الخطي والبارافين العادي، وهذا إنجاز تحقق بفضل استثماراتنا المتواصلة في النمو وتنويع المنتجات، مدعومين ببنية تحتية صناعية متقدمة وكفاءات وطنية متميزة." وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي عالمي، مع الحفاظ على أثر إيجابي مستدام تجاه البيئة."

وتُجسّد هذه المذكرة المسار الاستراتيجي للفارابي للبتروكيماويات نحو التوسّع والنمو المستدام، حيث تتكامل مع جهود الشركة في تطوير محفظة أعمالها وتنويع منتجاتها، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية. ومن خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الدوليين، تواصل الفارابي للبتروكيماويات ترسيخ مكانتها كمزوّد رائد للمنتجات البتروكيماوية، وداعم رئيسي لمستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة، وبناء حضور صناعي عالمي قائم على الابتكار والاستدامة

نبذة عن الفارابي للبتروكيماويات

بطاقة إنتاجية تتجاوز 1.2 مليون طن سنوياً، تقدم الفارابي للبتروكيماويات مجموعة واسعة من المواد البتروكيميائية الوسيطة، والمواد الخافضة للتوتر السطحي المتخصصة، ومعالجة احتياجات العناية بالمنزل والغسيل إلى تلبية أساسيات العناية الشخصية، وحتى تلبية احتياجات المجالات المتخصصة مثل معالجة الوقود والمواد الكيميائية لمنع التآكل، تشمل منتجاتنا أيضًا سوائل تشغيل المعادن، والزيوت، والتعدين، وتوليد الطاقة وسوائل النقل، وتوليد الطاقة الشمسية، وعمليات حقول النفط والتعدين وسلسلة كاملة من المواد الكيميائية المتخصصة المصممة لتطبيقات صناعية متنوعة، لنتبوأ بهذه المنتجات موقعًا رياديًا عالميًا في تصنيع مادتي البارافين العادي وألكيل البنزين الخطي.

الموقع الإلكتروني: www.farabipc.com

نبذة عن يونيليفر

تُعد يونيليفر من أبرز المورّدين العالميين في مجالات العناية بالجمال، والعناية الشخصية، والعناية المنزلية، والأغذية، والآيس كريم، حيث تعمل في أكثر من 190 دولة، وتُستخدم منتجاتها من قبل 3.4 مليار شخص يومياً. ويبلغ عدد موظفيها 128 ألف موظف، فيما بلغت مبيعاتها 60.8 مليار يورو في عام 2024.

الموقع الإلكتروني: www.unilever.com

