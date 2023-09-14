إضافة 650 مركبة أجرة جديدة منذ يناير 2023 و 1000 مركبة أخرى تدخل الخدمة نهاية هذا العام

شراكة مع «تاكسي دبي» في توفير 600 مركبة إضافية لمستخدمي هلا في ساعات الذروة المسائية

سجل النصف الأول من عام 2023 أعلى مستوى من ساعات عمل قائدي مركبات هلا على التطبيق، بارتفاع 83٪ مقارنةً بالعام الماضي.

المحافظة على الوقت المقدر للوصول عند أقل من 3.5 دقيقة طوال الأشهر الستة الأولى من 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة هلا، التي تقدم أفضل خدمات طلب على مركبات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن نمو بنسبة 36% في عدد الرحلات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشهدت هلا أيضاً زيادةً بنسبة 21% في عدد مشتركي الخدمة الجدد، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وذلك بعد تجربتهم لهذه الخدمة السلسة والمريحة على تطبيق كريم.

في هذا الصدد، علّق خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا «لقد كان أداء الشركة رائعاً هذا العام بفضل التفاني الذي بذله فريق العمل، كما كان مارس 2023 أكثر شهور هذا العام طلباً لخدماتنا حتى الآن، وفيه شهدنا زيادة بنسبة 60% في درجة الموثوقية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي".

زيادة عدد المتعاملين وتوسيع الأسطول

تماشياً مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات (RTA)في تحقيق معدل اعتماد بنسبة 80% لخدمات الطلب الإلكتروني على مركبات الأجرة في السنوات المقبلة، تواصل "هلا" تكثيف عملياتها عبر توفير أكثر من 1000 مركبة إضافية بحلول نهاية عام 2023.

وقّعت هلا مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة تاكسي دبي لإضافة 600 مركبة مخصصة لمستخدمي هلا خلال ساعات الذروة المسائية، وذلك بدءاً من شهر سبتمبر 2023، نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمة.

ولجأت هلا إلى التحليل الدقيق الناتج عن سلوك المتعاملين وطبيعة حركة المرور في المدينة، لتتوصل إلى تحديد النقاط المهمة اللازمة لتحسين الطلب وتلبية الاحتياجات بهدف زيادة موثوقية خدمة طلب المركبات إلكترونياً.

وأضاف نسيبه قائلاً «لتكثيف عملياتنا بشكل أكبر، واستجابةً للطلب المتزايد على خدمتنا، نواصل تقييم سلوك المستخدمين بدقة، لزيادة الموثوقية وتحسين تجربة المتعاملين، حيث ارتفعت تقييمات متعاملينا لتصل إلى 4.88 في يونيو 2023، وبينما نتجهز للربع الأخير من هذه السنة، نجدّد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع طرق دبي وجميع الشركاء، بهدف رفع الجاهزية والحفاظ على الحركة والنشاط في المدينة"

نهج قائدي مركبات هلا أولاً

قدّمت هلا في يوليو 2023 المحفظة الرقمية Careem Pay لقائدي مركباتها وذلك للمساعدة في دفع الإكراميات والمكافآت بشكل أسرع وعلى فترات زمنية أقصر، ففي الشهر الماضي مثلاً وفّرت هلا خدمة الدفع لـ 17,000 قائد مركبة.

ومنذ مطلع العام الجاري، قام مركز هلا هوم بتدريب ودعم أكثر من 15,000 قائد مركبة، ونفّذ 130 من ورش العمل والأنشطة الجماعية، وقريباً أيضاً سيتم إطلاق برنامج مكافآت شامل لقائدي مركباتها ليتضمن الكثير من العروض المميزة.

تواصل هلا التزامها في ضمان تمتّع الزوار والمقيمين بوسائل النقل الموثوقة والمريحة، من خلال مهمتها الرئيسية في مواصلة الارتقاء بتجارب المتعاملين وإبقاء مدينة دبي حيوية ونشطة.

يُذكر أن هلا تدير 21,000 قائد مركبة عبر منصتها، وتضم أسطولًا مكونًا من 12,000 مركبة مزودة من شركاء الامتياز، وذلك بهدف خدمة سكان دبي وزوارها.

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نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونياً في دبي عبر تطبيق كريم. نظراً لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونياً، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على ابقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.

www.halaride.com

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دعاء هليل– كيو كوميونيكشنز

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