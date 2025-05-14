الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع.)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز حضورها الريادي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وسجّلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 355 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025، بارتفاع نسبته 34% مقارنة مع 266 مليون درهم تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2024. وخلال الربع الاول، بلغت إيرادات الشركة 1.75 مليار درهم، مسجّلةً زيادة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نقلت الشركة على متن رحلاتها أكثر من 4.9 مليون مسافر بين يناير ومارس من العام الحالي عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 11% مقارنة بعدد المسافرين الذين تم نقلهم في الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال المقاعد -أي نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة- نسبة 84%، مما يعكس كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": " تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها "العربية للطيران" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام قدرة الشركة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المتغيرة. ويؤكد هذا الآداء المالي والتشغيلي القوي للربع الأول على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه، وفعٌالية ادارة التكاليف عبر المجموعة، الى جانب التزامنا الراسخ بالكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا."

وجاء صافي أرباح الربع الأول مدفوعاً بزيادة اعداد المسافرين ونمو الإيرادات وذلك بالرغم من عدة عوامل منها التأثيرات الموسمية لشهر رمضان، وتقلبات أسعار الوقود وأسعار العملات في الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتي ساهمت في ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم عبر القطاع ككل.

وأضاف آل ثاني: "بينما تستمر التحديات الإقليمية والعالمية الحالية بما في ذلك التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، تواصل ’العربية للطيران‘ من تحقيق آداء قوي والتركيز على توسيع شبكة وجهاتها والحفاظ على تقديم خدماتها الموثوقة. وتعكس هذه النتائج الأسس التشغيلية القوية للمجموعة، وقدرتها على تقديم قيمة حقيقية للعملاء، الى جانب حرصها على مواصلة النمو والمساهمة الفعّالة في صياغة مستقبل صناعة الطيران."

أبرز ملامح الربع الأول 2025:

الأسطول:

بلغ إجمالي حجم الأسطول 83 طائرة إيرباص A320 و A321 عبر جميع مراكز العمليات التشغيلية.

و عبر جميع مراكز العمليات التشغيلية. تم إضافة طائرتين من طراز إيرباص A320 إلى الأسطول خلال شهر يناير 2025 لتعزيز السعٌة التشغيلية.

شبكة الوجهات:

أضافت مجموعة "العربية للطيران" 7 وجهات جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الوجهات إلى 217 وجهة انطلاقًا من مراكز عملياتها التشغيلية.

ارتفعت السعٌة الاستيعابية للمجموعة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

السيولة:

توفر السيولة بقيمة 5.3 مليار درهم نقداً وما يعادله.

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

نشرت الشركة تقريرها الشامل لعام 2024 حول الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ( ESG ).

). تم تنفيذ إجراءات أداء الملاحة المطلوبة (RNP) المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في مطارات الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، بهدف تعزيز كفاءة الهبوط وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني في مطارات الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، بهدف تعزيز كفاءة الهبوط وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات. حازت "العربية للطيران" على تصنيف "AA" ضمن فئة "الريادة" وفق تقييمات " MSCI ESG "، لتُصنَّف ضمن أبرز شركات الطيران العالمية حتى أبريل 2025.

المسؤلية الاجتماعية (CSR):

بدء برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة "سحاب الخير" تشغيل مستوصفين جديدين في كل من بنغلاديش ومصر، لتعزيز نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمحتاجين .

التطلعات المستقبلية:

واختتم الشيخ عبدالله آل ثاني قائلاً: "نواصل التزامنا بخطط النمو الاستراتيجية لعام 2025، مع التركيز على تطوير الاعمال وتوسعة شبكة الوجهات عبر جميع المراكز التشغيلية، بالاضافة الى استكشاف فرص جديدة للنمو، معتمدين بذلك على كفاءة نموذج الاعمال الذي نتبعه وقدرتنا على مواصلة توفير القيمة المضافة للمساهمين والعملاء على حد سواء".

ملاحظات: *جميع المراكز التشغيلية*: تمتلك مجموعة العربية للطيران ستة مراكز تشغيلية في الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.

-انتهى-

#بياناتشركات