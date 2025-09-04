الرياض: نجح مشروع «ليڤن ليوان» - أحد أبرز مشاريع شركة ليوان للتطوير العقاري في الرياض - في تسجيل أكثر من 3.5 مليون ساعة عمل آمنة، تأكيدًا لالتزام الشركة بأن السلامة ليست مجرد مؤشر أداء، بل ركيزة أساسية للتميز التشغيلي في جميع مشاريعها التجارية والسكنية والفندقية والترفيهية.

ويرتكز مشروع «ليڤن ليوان» على منظومة قيم أساسية، يتمثل أبرزها في اعتبار أولوية الإنسان التي انعكست في سجل السلامة بمتوسط 750 عاملًا يوميًا بوصفها نتيجة مباشرة لتقديم سلامة فريق العمل على أي اعتبار آخر، وتعزيز الجودة عبر ترسيخ ثقافة السلامة بما تشتمل عليه من دقة واهتمام بالتفاصيل ورقابة محكمة على الجودة والسلامة، حيث يضمن نهج الشركة المنضبط تحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات.

وقد ظل فريق مشروع «ليڤن ليوان»، ومنذ عام 2024 يعمل بلا انقطاع لبناء وجهة مميّزة، مثبتًا أن الجودة الإنشائية، وسلامة العاملين، وجهان لعملة واحدة. ويعكس هذا الأداء التزام الشركة تجاه موظفيها وشركائها وسكّانها المستقبليين. حيث تجاوز متوسط الحضور 750 مهندسا وعاملا يوميًا، كما حافظ المشروع على مستويات قياسية من السلامة والإنتاجية بفضل إدارة ميدانية آمنة وفعّالة.

وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود الدحيم، عضو مجلس إدارة شركة «ليوان» والرئيس التنفيذي: «إن سجلّ السلامة في «ليوان» يعني لنا الكثير، وكذلك للمستثمرين والشركاء؛ فهو دليلٌ على مشروع مُحكَم الإدارة ومنخفض المخاطر، بما يضمن أمان الاستثمار واستعداده للنجاح. ويسهم انضباطنا التشغيلي في تقليص التأخيرات وحماية أصول المستثمرين."

وتابع الدحيم:" أمّا بالنسبة للسكان، فإن العناية التي نوليها لعمليات البناء تنعكس مباشرةً على مستوى الجودة التي يتوقعونها في منازلهم المستقبلية؛ فالموقع الآمن يُفضي إلى منتج نهائي أعلى جودةً وأكثر موثوقية. وعلى مستوى المجتمع، نحن لا نبني هياكل فحسب، بل نُشيّد مجتمعًا دائمًا قوامه الثقة والمسؤولية».

وختم الدحيم ، قائلا: "إن مشروع «ليڤن ليوان»، من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تحقيق مستهدفات تملك غير السعوديين للعقار، وذلك وفقا للنظام الجديد والمحدث، مع ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي تحكم تملك الأجانب للعقار".

من جهته، قال المهندس سليمان بن محمد القرعاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مرامر للمقاولات:«إن تجاوز مشروع «ليڤن ليوان» حاجز 3.5 مليون ساعة عمل آمنة هو ثمرة التزام كوادرنا بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتعاون الوثيق مع شركة «ليوان». وهذا الإنجاز يعد مكسبا مشتركا يعكس روح الشراكة والمسؤولية. ونؤمن أن مشاريع بهذا الحجم والتميّز تدفع مسيرة التنمية العمرانية في المملكة وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وفي ذات الإطار، شدّد سعادة المهندس محمد عرفة، المدير التنفيذي لشركة ماسة بلت المحدودة، على التزام الشركة الصارم بمعايير الجودة والسلامة في مشروع «ليڤن ليوان». وأوضح أن منهجية السلامة تشمل توفير معدات الحماية الشخصية، وتنفيذ برامج تدريب مستمرة للعاملين، وتعزيز ثقافة مؤسسية تحفّز على الإبلاغ عن الحوادث والتحسين المستمر، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم إنجاز المشروع بأعلى المعايير.

يُعد مشروع «ليڤن ليوان» أحدث وأبرز مشاريع شركة ليوان للتطوير العقاري؛ إذ يمتد على مساحة تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم نحو 470 وحدة سكنية بمساحات متنوعة. كما يوفّر قرابة 22 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، إضافةً إلى معارض ومحالّ تجارية تتجاوز مساحتها 7,500 متر مربع. ويجسّد المشروع نموذجًا لمجمع متكامل بموقعه المميّز وإطلالته المباشرة على طريق الملك عبدالله بالرياض، مع بوليفارد وجلسات خارجية ومطاعم. ويتميّز ببيئة صحية وترفيهية متعددة الاستخدامات تجمع بين التصاميم العمرانية الحديثة وأصالة الطراز السلماني وفق معايير ومواصفات هندسية مبتكرة.

-انتهى-

#بياناتشركات