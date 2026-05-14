مدينة الكويت– أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) – كيبكو – عن تحقيق صافي ربح قدره 3.5 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2026، وبلغت ربحية السهم للفترة 0.3 فلس.

يأتي الانخفاض في صافي الربح المُحقّق في الربع الأول من 2026 بالمقارنة مع صافي الربح المحقق في نفس الفترة من 2025 والبالغ 5.1 مليون دينار كويتي بشكل رئيسي إلى تراجع أداء أنشطة المجموعة في القطاع المصرفي والقطاع الصناعي واللوجستي، قابله تحسّن جزئي في أداء قطاعي خدمات الحقول النفطية والتعليم.

وانخفض الربح التشغيلي خلال الربع الأول ليصل إلى 36.2 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 50.3 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الأول 375.9 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 383.6 مليون دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام الماضي. أما حقوق المساهمين فقد بلغت 643.9 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 644.9 مليون دينار المحققة في نهاية 2025.

أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فقد بلغت 14.2 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الأول من 2026، مرتفعة بنسبة 3.0 بالمائة من الـ 13.8 مليار دينار كويتي المسجلة في نهاية عام 2025.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة كيبكو الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "أشرنا في اجتماع جمعيتنا العمومية السنوية الأخير إلى أنه في ظل بيئة أعمال متغيّرة، تواصل كيبكو تركيزها على المتانة المالية، والانضباط في التنفيذ، وتحقيق القيمة المستدامة لمساهمينا عبر محفظة متنوعة. وعلى الرغم من أن الربع الأول اتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين الإقليمي، فإن تنوع محفظة كيبكو ونهجها المنضبط مكّناها من الحفاظ على استقرار أداء محفظتها مع استمرار التعامل مع تبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة وأثرها على أعمالنا".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة كيبكو على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة كيبكو في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، القطاع الغذائي، الإعلام، الخدمات النفطية والبتروكيماويات، العقارات والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

