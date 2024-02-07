ستقوم صافولا بتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي - البالغة 34.52% - لمساهميها المستحقين، بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لهم.

سيسبق توزيع الأسهم عملية إصدار حقوق الأولوية بقيمة 6.0 مليارات ريال سعودي، مما سيعزز المركز المالي للشركة ويساهم في تمويل فرص النمو المستقبلية.

ستواصل صافولا التركيز على تنمية شركاتها الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة، مع الاستمرار في دراسة الخيارات الاستراتيجية لتحقيق المزيد من القيمة الاستثمارية لمساهميها.

جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة صافولا ("صافولا") عن عزمها توزيع كامل حصتها البالغة 34.52% من أسهم شركة المراعي، الشركة الرائدة في إنتاج الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، لمساهمي صافولا المستحقين، مسبوقة بإصدارها لحقوق أولوية بقيمة 6.0 مليارات ريال سعودي. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على هذا التوجه ببدء الإجراءات الخاصة بهذه العملية، وستكون العملية خاضعة لموافقة الجهات النظامية ومن ثم الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

ويهدف توزيع كامل حصة مجموعة صافولا في شركة المراعي إلى تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا الذين سيستفيدون من خلال ملكيتهم المباشرة من فرص النمو وتوزيعات الأرباح المستقبلية لإحدى أكبر شركات الأغذية الرائدة في المنطقة. هذا ويُعد استثمار مجموعة صافولا في شركة المراعي من أنجح استثماراتها حتى تاريخه.

ويجدر الذكر، أن عملية إصدار حقوق الأولوية ستمكن صافولا من تعزيز مركزها المالي ودعم محفظتها الاستثمارية المستقبلية، مع سداد ديونها وتمكينها من توزيع أسهمها في شركة المراعي على مساهميها المستحقين.

وصرح الأستاذ سليمان عبد القادر المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا: "تأتي هذه العملية الفريدة من نوعها خلال مسيرة المجموعة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بهدف تعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمينا. إن توزيع حصتنا في شركة المراعي يقدم لمساهمينا فرصة ليصبحوا مساهمين بشكل مباشر في إحدى أكبر وأنجح شركات الأغذية في المنطقة. وسنركز مستقبلاً على الاستثمار في تنمية شركاتنا الرئيسية الرائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة، وسنستمر في دراسة الخيارات الاستراتيجية لتحقيق وتعظيم القيمة الاستثمارية لشركات المجموعة التي تتمتع بفرص جاذبة لتحقيق قيمة استثمارية وعوائد إضافية".

من جانبه، قال الأستاذ وليد خالد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا: "تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مسيرة صافولا الاستثمارية المتميزة، والتي حققنا من خلالها سلسلة نجاحات طويلة عبر الدخول في استثمارات وصفقات تحقق عوائد مجزية. وتُعد هذه العملية أولى من نوعها بالنسبة لصافولا والسوق المالي السعودي، حيث إن عملية إصدار حقوق الأولوية ستتيح لمساهمينا الفرصة الاستثمارية في محفظتنا الرائدة والمتنامية بجانب تملك حصة مباشرة في شركة المراعي والاستفادة من الإمكانات القوية طويلة المدى لشركة المراعي. ونتطلع خلال المرحلة القادمة إلى مواصلة تنمية شركاتنا التشغيلية ودراسة الفرص المتاحة لتعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمينا".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بنده" للتجزئة، وهي إحدى شركات مجموعة صافولا الرائدة، قد حققت تحسناً ملحوظاً في أدائها بفضل نجاح برنامج تحسين تجربة العميل (CXR). وتتمحور استراتيجية النمو المستقبلية لبنده في الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية من خلال تعزيز تواجدها في السوق السعودية وتبنيها لعدة مبادرات رقمية مختلفة. وسوف تقوم صافولا بدراسة إدراج شركة "بنده" مستقبلاً، مما سيشكل فرصة إضافية لتعظيم القيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا.

إن التوجه الاستراتيجي طويل الأمد لمجموعة صافولا يتركّز في مواصلة النمو وتعزيز استثماراتها في شركاتها التشغيلية في قطاع الأغذية الأساسية وفئات الأغذية سريعة النمو ذات القيمة المضافة، وتستند الشركة في ذلك إلى سجلها الحافل من النجاحات وانتشارها الواسع داخل المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والجدير بالذكر، إن عملية إصدار حقوق الأولوية المخطط لها سيعقبها تخفيض لرأس المال (والذي سيخضع لموافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين) وذلك لتتمكن صافولا من توزيع أسهمها في المراعي.

وأشارت صافولا في إعلانها بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية متعلقة بتنفيذ هذه العملية وذلك فور حدوثها وفقاً للوائح هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

نبذة عن صافولا

تُعد مجموعة صافولا، والتي تأسست عام 1979م، مجموعة استثمارية استراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدير المجموعة شركة صافولا للأغذية والتي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. كما تملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة والمتمثلة في سلسلة متاجر (بنده) والتي تدير حوالي 190 متجراً منتشرة في أكثر من 42 مدينة حول السعودية وفي مصر. وتملك المجموعة أيضاً حصة 34.52% من شركة المراعي، وحصة 51% من مجموعة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر مجموعة صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، والتي لديها نحو 400 منفذاً للبيع.

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