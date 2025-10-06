دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إنجاز 34% من مشروع "عزيزي زين"، مشروعها السكني العصري المتصل بشبكة المترو في منطقة الفرجان. ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ليتم تسليمه في الربع الأول من عام 2026.

وقد اكتمل هيكل المبنى بنسبة 98%، فيما وصلت أعمال البناء إلى 58% وأعمال التكسية الداخلية إلى 41%، ووصلت أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى نسبة 19% و18% على التوالي، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 14%. ويعمل حالياً 339 موظفاً في الموقع لضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبكفاءة عالية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يُبرز التقدّم المستمر في مشروع "عزيزي زين" التزامنا الراسخ بتطوير مشاريع سكنية مميزة وتسليمها بوقت قياسي وبأعلى معايير الجودة. وسيوفر المشروع لسكانه تجربة سكنية استثنائية من خلال تصميمه العصري والمرافق الحديثة التي يتميز بها. نحن سعداء بهذا الزخم ونثق بأن المشروع سيشكل إضافة فريدة إلى المشهد السكني المتميز والمتطور باستمرار في دبي."

ويضم مشروع "عزيزي زين" مجموعة متكاملة من المرافق المميزة، بما في ذلك صالة رياضية حديثة، وأحواض سباحة منفصلة للكبار والأطفال، ومنطقة لعب داخلية للأطفال، ومناطق مخصصة للمشي، ومناطق جلوس خارجية، ومساحات مخصصة للشواء، ومواقف سيارات واسعة، وخدمات أمنية على مدار الساعة، وقد تم تصميم جميع هذه المرافق بعناية لتلبية احتياجات السكان المختلفة.

ويتميز المشروع بموقعه المباشر على خط المترو وقربه من أبرز المعالم الحيوية مثل ابن بطوطة مول، ودبي مارينا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة إكسبو دبي، ويوفر للسكان تنقل سلس وبيئة سكنية هادئة، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات والأفراد.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

-انتهى-

