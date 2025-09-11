50 مليار دولار حجم الإنفاق المتوقع على خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بحلول عام 2029

دبي: أعلنت مجموعة "تيرن" TERN، المنصة العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتخصصة في تنقّل الكفاءات الطبية، والتي أسسها "أفيناف نيغام" المقيم في دبي، عن جمع 24 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من الفئة "أ"، وذلك بعد جولة تمويل تأسيس "Seed" ناجحة العام الماضي فاقت التوقعات. ويضع هذا التمويل المجموعة في صدارة الجهود التي تبذلها دول الخليج لتوسيع الطاقة الاستيعابية السريرية.

وقادت الجولة شركة "نوشن كابيتال" (Notion Capital) البريطانية، بمشاركة "إي كيو 2 فينتشرز" (EQ2 Ventures) ومقرها الإمارات، في خطوة تؤكد تركيز المنصة الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب "آر تي بي غلوبال" (RTP Global)، و"لوكال غلوب" (LocalGlobe)، و"ليو كابيتال" (Leo Capital)، و"بريسايت كابيتال" (Presight Capital)، بالإضافة إلى "توم ستافورد"، الشريك المؤسس لشركة "دي إس تي غلوبال"(DST Global) . وبذلك يصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مجموعة "تيرن" إلى 33 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد جولة التمويل التأسيسي الناجحة التي تجاوزت التوقعات العام الماضي.

وسيُستخدم هذا الاستثمار في توسيع منصة "تيرن" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالتدريب والامتثال، إلى جانب توطيد الشراكات مع مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لإدارة الكوادر الطبية.

تأسست مجموعة "تيرن" في عام 2023، وهي تقدّم حلاً متكاملاً يشمل تدريب الكوادر الطبية واعتمادها ونشرها من 13 دولة صمن أسواق عالمية عالية الطلب. ويقع في صميم استراتيجيتها في دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق أول منصة في العالم لإدارة الكوادر الطبية بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من قِبل أطباء وخبراء موارد بشرية وتقنيي ذكاء اصطناعي. وتُقلّص المنصة فترات التوظيف الدولية من 6 _ 12 شهراً إلى أقل من 10 أسابيع، مُحققة سرعة أكبر في التوظيف بنسبة 60 %، وتوفيرات في التكاليف تصل إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة في إنتاجية الكوادر تتراوح ما بين 15 % و20 %، مع معدلات استبقاء تصل إلى 96 % — وكل ذلك ضمن نظام مؤسسي واحد متكامل ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

وبهذه المناسبة، قال أفيناف نيغام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "تيرن": "مهمتنا تتسم بالسرعة. فالمهنيون في قطاع الرعاية الصحية من دول مثل الهند يتمتعون بمهارات عالمية المستوى، لكنهم غالباً ما يواجهون عوائق بسبب أنظمة التوظيف البطيئة والمجزأة وغير الشفافة. نحن نبني البنية التحتية التي تجعل المسارات المهنية في قطاع الرعاية الصحية العالمية أسرع وأكثر عدالة وشفافية. وتُعد منطقة الخليج، ولا سيما دولة الإمارات، محوراً أساسياً بالنسبة لنا مع استمرار تسارع الطلب على خدمات الرعاية الصحية".

من المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، ما يخلق طلباً متزايداً على الكفاءات الماهرة. وتعمل مجموعة "تيرن" مع أبرز المستشفيات والجهات التنظيمية في دولة الإمارات لضمان توفير كوادر موثوقة من الكفاءات الطبية والتمريضية الهندية عالية التأهيل لدعم هذا النمو.

وقال "كريشنا رامكومار"، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في مجموعة "تيرن": "توفر المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "تيرن" السرعة والثقة في عملية التوظيف. ومن خلال ضمان أعلى معايير الامتثال والتدريب وفقاً للمعايير الدولية، نمنح مؤسسات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها الثقة الكاملة بأنها تستقطب الكفاءات المناسبة في الوقت المناسب".

وقد باتت النتائج جليّة وواضحة بالفعل، إذ تعتمد أكثر من 100 جهة رعاية صحية عالمية، تشمل بعضاً من كبرى مجموعات المستشفيات في المنطقة، على حلول "تيرن"، سواء من خلال التطبيق الفعلي أو التجارب التشغيلية. وقد تم بالفعل استقطاب آلاف الممرضين والأطباء، فيما نجحت التجارب الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي في تقليص فترات التوظيف إلى بضعة أسابيع فقط، مع تحقيق معدلات استبقاء تفوّقت على المعايير المتعارف عليها في القطاع. واليوم، تضم منصة "تيرن" أكثر من 650 ألف مهني من 13 دولة، يستفيدون منها لبناء مسارات مهنية شفافة، وتطوير مهاراتهم، والوصول بشكل مباشر إلى فرص عمل لدى جهات توظيف موثوقة.

ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتوجيه البشري، يتجاوز نهج "تيرن" حدود التوظيف التقليدي. إذ يتولى محرك الذكاء الاصطناعي لديها معالجة السير الذاتية، وتتبع الامتثال، وإجراء عمليات الفرز والمقابلات، في حين يقدّم الفريق البشري الدعم للمرشحين عبر التدريب، وإجراءات الانتقال، والاندماج الثقافي. وقال "نيغام": "يُسهم الذكاء الاصطناعي لدينا في جعل منظومة القوى العاملة الصحية أسرع وأكثر كفاءة وإنتاجية، بينما يجعلها فريقنا البشري مستدامة. وهذا المزيج هو ما يبني الثقة على المدى الطويل".

وقالت إتكساسو ديل بالاثيو، الشريكة في "نوشن كابيتال": "تعمل مجموعة "تيرن" على معالجة أحد أبرز التحديات العاجلة في قطاع الرعاية الصحية العالمي، والمتمثل في التوظيف الموثوق والمستدام وبتكلفة ميسورة. ومع تعرض أنظمة الرعاية الصحية حول العالم لضغوط متزايدة نتيجة النقص الحاد في الكوادر وارتفاع التكاليف، تقدّم منصة "تيرن" حلاً حقيقياً للقوى العاملة. ومن خلال الجمع بين الامتثال والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت "تيرن" بالفعل شريكاً موثوقاً لأنظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة والإمارات وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى حول العالم".

وأضاف "نيغام": "تُعد دبي قاعدة مثالية لهذه المهمة. فالرؤية الطموحة لدولة الإمارات كمركز عالمي للرعاية الصحية، وريادتها في إطلاق العديد من الابتكارات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، يمنحاننا أساساً قوياً لتطوير حلول هنا وتوسيع نطاقها في منطقة الخليج. فكل شخص ليس مجرّد موظف يشغل وظيفة، بل هو قصة تبدأ بممرضة تفتتح فصلاً جديداً في مسيرتها، أو جناحٍ طبي يعمل بسلاسة، أو مريضٍ محلي يتلقى رعاية في وقتها المناسب. إن هذا التمويل يتيح لنا تحويل تلك القصص إلى واقع أسرع وعلى نطاق أوسع، بما يُحدث فرقاً ملموساً في أنظمة الرعاية الصحية بالمنطقة".

وبفضل التمويل الجديد، ستعمل "تيرن" على توسيع عملياتها في دول مجلس التعاون، وتعزيز أتمتة الامتثال، وتوسيع نطاق تكاملها مع أنظمة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة. ويركّز هذا التوجّه على بناء نظام تشغيلي مستدام للقوى العاملة، يمكّن الحكومات والمستشفيات ومُقدمي خدمات الرعاية من التوسع بثقة.

حول مجموعة "تيرن":

تُعد مجموعة "تيرن" (TERN Group)، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً لها، منصة عالمية للمواهب أسسها رائدا الأعمال للمرة الثانية أفيناف نيغام وكريشنا رامكومار، مع جذور راسخة في كل من الهند والمملكة المتحدة. وتزاول المجموعة أعمالها في الهند وألمانيا والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تجارب تشغيلية في اليابان. وقد طوّرت أول نظام في العالم لإدارة الكوادر الطبية بالذكاء الاصطناعي، ما يساعد مزوّدي خدمات الرعاية الصحية على التوظيف بسرعة أكبر، وبما يتوافق مع معايير الامتثال، وعلى نطاق أوسع، مع تمكين المهنيين من بدء مسيرتهم المهنية بكرامة وثقة.

عن المؤسسين:

يُعد أفيناف نيغام، خريج المعهد الهندي للتكنولوجيا – بومباي (IIT Bombay) والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرن"، من رواد الأعمال الذين أسهموا في بناء مؤسسات ناشئة تتجاوز قيمتها10 مليارات دولار في الهند وأوروبا، بدءاً من توسيع نطاق أعمالCars24 وصولاً إلى تأسيس IMMO، وهي منصة رقمية لقطاع العقارات تدير أصولاً بقيمة 2 مليار يورو. ويقود نيغام حالياً مجموعة تيرن، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعالج تحديات تنقّل الكفاءات العالمية على نطاق واسع.

أما كريشنا رامكومار، الحاصل على الميدالية الذهبية من المعهد الهندي للتكنولوجيا – بومباي (IIT Bombay)، والشريك المؤسس ورئيس العمليات في مجموعة "تيرن"، فيمتلك خبرة واسعة اكتسبها من عمله في شركتي BCG و Urban Company، كما شارك في تأسيسAvanti Fellows ، وهو اليوم يقود مهمة "تيرن" الرامية إلى جعل تنقّل الكفاءات العالمية أكثر التزاماً بالأخلاقيات، ومدعوماً بالتكنولوجيا، وأكثر قابلية للتوسع على نطاق واسع.

-انتهى-

