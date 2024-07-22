دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فخره بلعب دور محوري في قيادة تسهيلات تمويلية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.25 مليار دولار أمريكي لصالح مجموعة جيمس للتعليم، أكبر مزود للتعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر على الصعيد العالمي. وتؤكد هذه الصفقة الضخمة ريادة بنك دبي الإسلامي في القطاع المالي، لا سيما في هيكلة وضمان صفقات مهمة تعزز النمو والتنمية في القطاعات الرئيسية.

وقد تم تمويل هذه التسهيلات المرتبطة بالاستدامة والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من قبل تحالف بنوك إماراتية يقوده بنك دبي الإسلامي. وقد مكّنت هذه التسهيلات، إلى جانب استثمار قام به تحالف مستثمرون إقليميون ودوليون بقيادة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، مجموعة جيمس من إعادة تمويل ديونها الحالية وتخارج غالبية مساهمي الأقلية في المجموعة.

وعمل بنك دبي الإسلامي على قيادة هذه الصفقة، حيث بدأ المناقشات مع مجموعة جيمس للتعليم في عام 2023 لتطوير بدائل لإعادة تمويل الديون الحالية للمجموعة وإنشاء الإطار المالي اللازم لتخارج مساهمي الأقلية الحاليين. وفي خطوة تعكس براعته منقطعة النظير والتزامه المالي القوي، التزم بنك دبي الإسلامي بتوفير أكثر من 50% من إجمالي مبلغ التمويل في هذه الصفقة، في واحد من أكبر التزامات بنك دبي الإسلامي تجاه القطاع الخاص على الإطلاق. وقام بنك دبي الإسلامي بالتنسيق مع مجموعة جيمس للتعليم، ببناء التحالف المصرفي لهذه الصفقة بالاستعانة ببنك المشرق، ومن ثم انضم كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول إلى هذه الصفقة بصفتهما بنكين مكتتبين ومديرين مفوضين للتمويل. ويشير تشكيل تحالف ضامنين يتألف من بنوك إماراتية فقط إلى عمق وقوة مجمع السيولة لدى هذه البنوك، وقدرتها على تنفيذ وتمويل المعاملات المعقدة الموجودة في السوق المصرفية المحلية.

ويعكس دور بنك دبي الإسلامي باعتباره الجهة الضامنة للأغلبية، ومشاركته المستمرة مع مجموعة جيمس للتعليم، التزامه العميق بتعزيز التميز التعليمي والاستقرار المالي للمجموعة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز الضخم، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "نحن فخورون بقيادة أكبر صفقة لتعزيز رأس المال في المنطقة، ما يؤكد على قدرات البنك وإمكاناته القوية في مجال الهيكلة والاكتتاب. إن الدور الحيوي للبنك تجاه هيكلة هذه الصفقة على مدى أشهر يبرز عمق علاقتنا الراسخة بمتعاملين بارزين كمجموعة جيمس للتعليم فضلًا عن قدرة البنك على استقطاب العديد من الأطراف المعنية في صفقة معقدة مثل هذه."

وأضاف د. شلوان: "نواصل التزامنا تجاه أجندة التنمية والاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم قطاعات حيوية كالتعليم، والتي تعد ضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد على المدى الطويل."

وبدوره، قال صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم: "نحن سعداء للغاية بأن نعلن عن الإغلاق الناجح لحزمة تمويل كبيرة من شأنها أن تدفع جيمس للتعليم لتحقيق نمو مستدام. وبالطبع سيمكننا هذا الأمر من مواصلة مهمتنا المتمثلة في توفير تعليم عالمي المستوى في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ولا بد لي هنا أن أشير إلى امتناننا الكبير لبنك دبي الإسلامي لالتزامه الكبير بهذه الصفقة، حيث أنه كان شريكاً طويل الأمد لمجموعة جيمس ومجموعة فاركي، وشارك معنا في هذه الصفقة التمويلية المعقدة منذ عام 2023. وتؤكد صفقة التمويل هذه التزامنا بخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة في المجموعة، وإحداث تأثير إيجابي على العالم أجمع والمجتمعات التي نقدم خدماتنا فيها."

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 9 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2018، كما استكمل في بداية عام 2020 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2023، دخل بنك دبي الإسلامي إلى تركيا من خلال استحواذه على 20% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" التي تقدم خدمات مصرفية رقمية.

ويلتزم بنك دبي الإسلامي بقيادة الجهود في مجال التمويل الإسلامي المستدام، حيث بلغ إجمالي إصداراته من الصكوك المستدامة 2.75 مليار دولار أمريكي حتى الآن، فضلاً عن مشاركته الاستراتيجية في أسواق رأس المال الخضراء والمستدامة، مما يعكس التزامه المستمر بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمستقبل المستدام.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم، مما يعكس بوضوح مكانة البنك الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي.

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