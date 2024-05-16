تعلن مجموعة "أغذية" عن نمو صافي الإيرادات بنسبة 22.6% ونمو صافي أرباح المجموعة بنسبة 32.0% خلال الربع الأول من عام 2024

نمو كبير في الأرباح يشمل كافة مجالات أعمال الشركة

ارتفاع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 22.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.45 مليار درهم إماراتي (+12.4% سنويا باستثناء المبيعات غير المتكررة)

ارتفاع أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +23.4% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 16.0% (+10 نقاط أساس)

+23.4% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 16.0% (+10 نقاط أساس) ارتفاع صافي أرباح المجموعة +32.0% على أساس سنوي؛ سجل الهامش نسبة 8.8% (+63 نقطة أساس)

الحفاظ على توجيهات العام بأكمله: نمو الإيرادات بنسبة 10% - 12%، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء +40-60 نقطة أساس، وهامش صافي الربح +30-50 نقطة أساس

القاهرة ، 15 مايو 2024 – أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى شركات الأغذية والمشروبات الإقليمية الرائدة في المنطقة، عن النتائج لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024. وحققت مجموعة "أغذية" أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2024، وهي في طريقها لتحقيق أهدافها لعام 2024 بأكمله. أدى النمو المربح للمجموعة عبر قطاعات الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، جنباً إلى جنب مع الاستفادة من الكفاءات على مستوى المجموعة، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي أرباح المجموعة بشكل أسرع من نمو الإيرادات.

المؤشرات المالية

§ ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 22.6% على أساس سنوي إلى 1.45 مليار درهم (نمو بنسبة 17.5% من الأحجام و5.1% من التسعير)، مع أداء قوي في جميع القطاعات، بالرغم من تحديات ظروف الاقتصاد الكلي العالمي. ارتفعت إيرادات المجموعة المعدلة لتأثير انخفاض قيمة العملة في مصر (-42.5 مليون درهم إماراتي) بنسبة 26.2% على أساس سنوي. تأثرت إيرادات الربع الأول من عام 2024 بشكل إيجابي بمبيعات تجارية سلعية لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم إماراتي في قطاع الأعمال الزراعية. وباستثناء هذا المبلغ لمرة واحدة، ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 12.4% على أساس سنوي.

الوجبات الخفيفة: ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.7% على أساس سنوي بفضل النمو الثابت عبر محفظة الوجبات الخفيفة للمجموعة. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بالأداء القوي لفئة القهوة، حيث استمرت "أبو عوف" في اكتساب حصة قيمة في السوق المحلية للقهوة ذات العلامات التجارية الفاخرة في مصر، وذلك بالإضافة إلى التوسع العضوي المستمر لسلسلة البيع بالتجزئة حيث افتتح "أبو عوف" 27 متجراً جديداً خلال الربع. بالإضافة إلى ذلك، واصلت فئة التمور لدينا تقديم ابتكارات مميزة عبر نطاقات القيمة المتوسطة والعالية إلى جانب التوسع في أصناف التمور ونمو القيمة الملحوظ عبر قنوات البيع بالتجزئة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي (مثل الهند وجنوب أفريقيا وبنغلاديش).

المياه والأغذية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع احتفاظ مياه العين المعبأة بمكانتها الرائدة في السوق، مما يعكس نمو إيرادات المياه في دولة الإمارات بنسبة 5.9% على أساس سنوي مدعومة بالتميز والابتكار، بما في ذلك النمو الكبير في مبيعات المياه المعبأة في زجاجات. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات المستمرة في جودة خدمة العملاء ضمن أعمال توصيل المنازل والمكاتب (HOD) إلى نمو قوي بنسبة 8.6٪ خلال هذا الربع. كما ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 8.3% على أساس سنوي، مع أداء ملحوظ في الكويت وسلطنة عمان.

البروتين والأغذية المجمدة: نمت الإيرادات بنسبة 15.9% على أساس سنوي، والتي تعد المرة الأولى التي يحقق فيها القطاع نمواً إيجابياً في الإيرادات بالعملة المبلغ عنها منذ الربع الثالث من عام 2022، مما يظهر مرونة مستمرة وسط البيئة الكلية والاستهلاكية المليئة بالتحديات، والتي تضمنت جولة أخرى من تخفيض قيمة الجنيه المصري. وباستثناء تأثير انخفاض قيمة العملة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 24.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2024.

الأعمال الزراعية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 50.6% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بنمو كبير في الأحجام عبر قطاع الدقيق والأعلاف وعمليات بيع تجارية سلعية لمرة واحدة (+10.5%% باستثناء المبيعات غير المتكررة). وكان هذا مدفوعاً بالمحافظة على مستوى الجودة وأداء المنتج والتنفيذ الممتاز في السوق في أعمال الدقيق التابعة لمجموعة "أغذية"، في حين عكس الأداء القوي في الأعلاف نمواً جيداً في السوق المفتوحة، والمشاركة في برنامج الأعلاف المركبة التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمشاريع الجديدة ذات الصلة وتطوير المنتج.

§ [2]كان نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء متقدماً على الإيرادات، حيث ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي إلى 232.6 مليون درهم إماراتي (+28.8% باستثناء تحديات العملة)، مما يعكس النمو القوي في ربحية قطاعات الوجبات الخفيفة والمياه والأغذية والأعمال الزراعية، إلى جانب التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة على مستوى المجموعة.

الوجبات الخفيفة: يعكس نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42.7% التسعير القوي، وتأثيرات المزيج المواتية في كل من أسواق التمور المحلية والدولية، بالإضافة إلى التوسع القوي في الربحية في "أبو عوف"، والذي كان مدعومًا بالابتكار القوي، والتميز، ومبادرات الشراء الإستراتيجية، مما أدى إلى توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الوجبات الخفيفة بمقدار 430 نقطة أساس على أساس سنوي.

البروتين والأغذية المجمدة: ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9.9% على أساس سنوي، على الرغم من تقلب تكاليف المدخلات في مصر والتحديات الخارجية التي تؤثر على الأردن. في حين أن تحديات العملة لا تزال تؤثر على الأداء الأساسي الكبير للبروتين (انخفض هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 63 نقطة أساس على أساس سنوي)، واصلت مجموعة "أغذية" تركيزها على تحسين الإنتاجية والإدارة المنضبطة للتكاليف طوال الربع (باستثناء تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري كان هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ثابتاً على نطاق واسع على أساس سنوي) وحددت عدداً من محركات الكفاءة المتزايدة التي يجب أن تساعد على تعويض التأثير السلبي لانخفاض أكبر في قيمة الجنيه.

المياه والأغذية: أدى عدد من العوامل كالمزيج الإيجابي نحو المنتجات المتميزة ذات هامش الربح المرتفع، وزيادة كفاءة التكلفة في جميع المجالات، وبيئة السلع الأكثر اعتدالاً، إلى نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18.8% على أساس سنوي وتوسيع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 213 نقطة أساس. وكان قسم المياه المعبأة في دولة الإمارات (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي + 28.3٪) هو الأفضل أداء في هذا القطاع

الأعمال الزراعية: تجاوز نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 56.3% على أساس سنوي نمو الإيرادات، مدفوعًا بالتحول الإيجابي في مزيج المنتجات، وتحسن ظروف سوق السلع الأساسية، وارتفاع معدلات استخدام المرافق، وتعزيز كفاءة التكلفة.

ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 32.0% على أساس سنوي ليصل إلى 127.6 مليون درهم. توسع هامش صافي أرباح المجموعة بمقدار 63 نقطة أساس ليصل إلى 8.8%، على الرغم من تحديات سوق الصرف الأجنبي وفرض ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

ميزانية عمومية قوية: حافظت الميزانية العمومية لمجموعة "أغذية" على قوتها، حيث بلغ النقد وما يعادله 0.5 مليار درهم و سيولة تبلغ 2.4 مليار درهم. وبقيت نسبة صافي دين المجموعة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة 1.3 مرة (صافي دين قدره 1.0 مليار درهم إماراتي) ثابتة بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023.

المعالم الاستراتيجية

تقدم قوي على مدار العام في توسيع قدرات المجموعة وكفاءاتها لحماية مستقبل نمو المؤسسة.

تعزيز فريق القيادة لدينا: قامت مجموعة أغذية بتعزيز فريقها القيادي من خلال التعيينات الخارجية التالية حيث تسعى المجموعة إلى تحقيق المزيد من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة:

تم تعيين رفيق لوندي في منصب الرئيس التنفيذي للنمو، حيث يتمتع بخبرة تسويقية واستراتيجية وتشغيلية قوية عبر مجموعة من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين، بعد أن أمضى أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التسويق والإدارة العامة في قطاع الأغذية والمشروبات بين منطقة الشرق الأوسط، وأدوار متركزة عالمياً و في الولايات المتحدة.

تم تعيين هلا حبيش كاتوناس في منصب نائب الرئيس الأول لعمليات الاندماج والاستحواذ، وهي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات ورأس المال الاستثماري.

الاستفادة من منصة "أغذية" المصرية: واصلت مجموعة "أغذية" تعزيز مواردها التي تركز على التصدير خلال الربع من عام 2024، مع أحجام جديدة من الخدمات الغذائية في كل من الأسواق الإقليمية والدولية مما عزز النمو في إيرادات الصادرات من مصر لتصل إلى 24.4مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024. وسرعان ما وسعت "أبو عوف" من بصمتها في مجال البيع بالتجزئة وافتتحت 27 متجرًا جديدًا خلال هذا الربع، بالإضافة إلى إطلاق العديد من وحدات SKU المبتكرة الجديدة في القنوات الإماراتية والسعودية.

الاستثمار في الابتكار: يلعب الابتكار دوراً حيوياً في تحقيق رؤية مجموعة "أغذية" لتصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها بحلول عام 2025. يوجد في قلب مبادرات الابتكار للمجموعة فريق الابتكار المركزي المخصص الذي ينسق مبادرات الابتكار بين وحدات الأعمال، والبحث والتطوير والابتكار الخارجي. خلال الربع الأول من عام 2024، حققت أغذية إيرادات بقيمة 47.8 مليون درهم إماراتي من الابتكار فقط. فيما يلي بعض أبرز ابتكارات مجموعة "أغذية" خلال هذا الربع:

الوجبات الخفيفة: إطلاق مجموعة التمور العضوية الجديدة من تاج التمور، وأوعية القهوة سريعة التحضير من "أبو عوف"، بالإضافة إلى مجموعة هدايا أبو عوف الرمضانية المكونة من 11 وحدة SKU متميزة، بالإضافة إلى المكسرات المغطاة بالشوكولاتة وغيرها من ابتكارات المنتجات والتغليف (عبوات الوجبات الخفيفة، وأكياس التمر).

البروتين والأغذية المجمدة: إطلاق مجموعة جديدة من منتجات شرائح الدجاج تحت العلامة التجارية "نبيل" لكل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد لهذه الفئة ، بالإضافة لإطلاق العديد من المنتجات الغذائية الجديدة التي تحمل علامة العين التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كمنتجات قطع الدجاج، وأصناف جديدة من صلصة البيتزا والمعكرونة.

الأعمال الزراعية: تم إطلاق منتجات دقيق جديدة ومتخصصة ، لتلبية احتياجات العملاء المحددة، بالإضافة إلى Agrivita Dairy Premix الجديد استجابة لاحتياجات المزارعين الإماراتيين المتزايدة لتحسين التغذية الحيوانية.

إحراز تقدم في أجندة الاستدامة للمجموعة: تواصل مجموعة "أغذية" إحراز تقدم في أجندة الاستدامة الخاصة بها. ومن الجدير بالذكر أنه خلال الربع المذكور، قامت مجموعة "أغذية" بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7٪ على أساس سنوي، وبالإضافة لذلك أصبح ما يقرب من 96٪ من عبوات المجموعة الآن قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام بالكامل. في الربع الأول من عام 2024، وافق مجلس إدارة مجموعة "أغذية" على سياسة جديدة متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تحدد أربع ركائز استراتيجية: النزاهة البيئية، وتوسيع نطاق الصحة والعافية، وتعزيز الإمكانات الإيجابية، والمساءلة المشتركة.

تسريع خارطة الطريق الرقمية: تتقدم رحلة التحول الرقمي على مدى 5 سنوات في مجموعة "أغذية" بأقصى سرعة، مع تقديم 45 مبادرة مختلفة عبر المجموعة خلال عام 2023، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء والأسس التجارية، مما يجعل مجموعة "أغذية" مؤسسة تعتمد على البيانات، متصلة مع العملاء ، وكله هذا مع ضمان عمليات رقمية وتكنولوجية آمنة وموثوقة.

خلال الربع الأول من عام 2024، أطلقت المجموعة عدداً من المبادرات التكنولوجية تستهدف تحسين صحة وسلامة موظفينا من خلال طرح تقنية للتعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي بغرض التوقع والتنبيه والإبلاغ عن حوادث السلامة المحتملة في مصانع المجموعة قبل أن تحدث ، بالإضافة إلى تحديث برنامج يتابع حضور الموظفين عبر تطبيق على الهاتف المحمول. بدأت المجموعة أيضًا في دمج استخدام Microsoft Copilot في جميع أنحاء المؤسسة، مما يوفر للموظفين أدوات إضافية ليصبحوا أكثر مرونة وفعالية وإنتاجية.

أخيرًا، بدأ تطبيق Agrivita للمزارعين رحلته ليصبح سوقًا للمزارعين حيث لن يتمكن المزارعون من العثور على أعلاف الحيوانات فحسب، بل أيضًا منتجات زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات الأخرى ذات الصلة. كما أن أول شراكة لنا في السوق هي مع شركة Sherwood، إحدى الشركات الرائدة في مجال التوزيع المباشر للمبيدات العضوية وحلول ومعدات مكافحة الآفات عالية الجودة.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية": ”إن الأداء المتميز الذي حققته مجموعة "أغذية" خلال الربع الأول يعزز مسيرة نمونا، ويؤكد التفاني الراسخ لقيادتنا لتحقيق النمو المستدام عبر جميع الأقسام . وبينما نسعى لتحقيق رؤيتنا الإستراتيجية المتمثلة في ترسيخ مكانة مجموعة "أغذية" كشركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، فإننا نظل ملتزمين بتقديم نمو مربح من خلال الاستثمار في القدرات والابتكار. ومع هذا الزخم، أنا واثق من تقدمنا ​​المستمر في الفترة المقبلة. “

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية": ”بناءً على النتائج الاستثنائية التي حققتها العام الماضي، تواصل مجموعة "أغذية" تقدمها بقوة في الربع الجديد. يستمر نمو إيراداتنا في تجاوز النطاقات الإرشادية، مما يعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجيات أعمالنا. علاوة على ذلك، فإن ربحيتنا المحسنة هي بمثابة شهادة على تركيزنا الثابت على الكفاءة التشغيلية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة. وتؤكد هذه النتائج على مرونة فريقنا وتفانيه، مما يعزز الثقة في أن "أغذية" في وضع قوي يسمح لها بالحفاظ على مسار النمو المستدام وخلق القيمة للمساهمين“.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا