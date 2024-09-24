الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت ميراك كابيتال، شركة الاستثمار المختصة في التقنية عن استثمار جديد بقيمة 310.8 مليون ريال سعودي (ما يعادل 82.8 مليون دولار أمريكي) في شركة "شفت"، وهي منصة شاملة متخصصة في توفير حلول النقل المتطورة القائمة على التقنية للأفراد والمنتجات.

ويأتي هذا الاستثمار الضخم تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتطلعاتها الرامية إلى تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد من خلال تنفيذ برامج مستهدفة عبر عدة قطاعات حيوية، من بينها السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها.

يُذكر أن "شفت" هي شركة رائدة في حلول النقل الذكي والخدمات اللوجستية، وتعمل على وضع تصور جديد لمشهد النقل في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم محفظة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك تأجير السيارات قصير وطويل الأجل ومشاركة السيارات وتأجير سيارة بسائق والميل الأخير ونقل المسافات الطويلة ونقل الحافلات. وقد أحرزت الشركة، التي تأسست عام 2017 ويقع مقرها في جدة، تقدمًا كبيرًا، حيث تقدم خدماتها في 57 مدينة عبر المملكة من خلال أسطول ضخم يضم أكثر من 12,000 مركبة. ومن خلال جهودها الدؤوبة لأتمتة النقل والخدمات اللوجستية، تسعى الشركة إلى تعزيز آليات التحكم والكفاءة والتأثير إيجابًا على البيئة.

علاوة على ذلك، يبرز القطاع السياحي كمجال واعد للنمو لشركة "شفت"، في ضوء الرؤية الطموحة للمملكة لترسيخ مكانتها كمركز سياحي عالمي. وتمتلك حلول النقل الذكية التي تقدمها "شفت" الإمكانات الكاملة لدعم هذه الرؤية من خلال تزويد السياح بخيارات تنقل سلسة ومبتكرة، وبالتالي تعزيز تجربة السفر والمساهمة في نمو قطاع السياحة السعودي.

ويعزز هذا الاستثمار مكانة ميراك كابيتال كمساهم رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، حيث يستهدف دعم وتمكين شركة "شفت" لتسريع رحلتها للنمو ودفع الابتكار في حلولها الذكية، وبالتالي زيادة الكفاءة وتعزيز الاستدامة والترابط عبر منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك شركة ميراك كابيتال: "متحمسون للغاية لاستثمارنا الجديد في "شفت"، كقوة محلية دافعة في قطاع النقل التي تسعى إلى تشكيل مستقبل القطاع في المملكة، بقيادة مؤسسها رائد الأعمال الأستاذ خالد السليمان. ونعمل انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأهمية ودور التقنية في تحسين تجربة تنقل الأفراد ونقل المنتجات والأعمال. ومن خلال مكانتنا وسجلنا الحافل كشركة رائدة في مجال الاستثمارات التقنية في المنطقة، بجانب القدرات التي تمتاز بها "شفت" كشركة تتصدر مجال تقنيات وابتكارات قطاع النقل، نثق بأن هذه الشراكة ستحقق نجاحًا كبيرًا لكافة أصحاب المصلحة بما في ذلك شركاؤنا ومستثمرونا والاقتصاد المزدهر في المملكة عبر عدة قطاعات حيوية، مثل السياحة والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها."

كما عبّر خالد السليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "شفت" عن تطلعه للاستثمار الجديد، قائلًا: "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع ميراك كابيتال، التي ستدعم باستثمارها الجديد نهجنا المبتكر والتزامنا الراسخ بإحداث التحوّل في حلول النقل في المملكة العربية السعودية. ومن شأن هذه الشراكة تسريع وتيرة نمونا، بما يمكننا من توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز تقنياتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ولا سيما في القطاع السياحي. ومن خلال هذا التعاون، نستعد للعمل معًا لوضع معايير جديدة للكفاءة والاستدامة والتميز في الخدمات، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل تتولى فيه التقنية والاستدامة بدور محوري وتضيف قيمة دائمة لعملائنا وكافة أصحاب المصلحة والمجتمع عمومًا."

يؤكد الاستثمار في شركة "شفت" مؤخراً مدى التزام شركة ميراك كابيتال بدعم وتعزيز الابتكار. وقد كان للشركة دور فاعل في قيادة جولة تمويلية بقيمة 112 مليون ريال سعودي في "جسر"، وهي منصة رائدة للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تدير ميراك كابيتال صندوقًا استثماريًا يهدف إلى تعزيز قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، بمبلغ استثمار بقيمة 306 مليون ريال سعودي.

وإلى جانب أنشطتها الاستثمارية، حظيت ميراك كابيتال بإشادة كبيرة بعدما تطرّقت إليها كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد في إحدى دراسات الحالة التي تجريها، حيث ألقت الضوء على رحلة تقدم ميراك كابيتال برؤية واضحة للاستفادة من التوجهات سريعة التغير في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في المجتمع التقني الحيوي في المملكة العربية السعودية. وتدل هذه الخطوات البارزة على المكانة المحورية التي تحتلها ميراك كابيتال في دفع عجلة الابتكار وتوفير فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة للمملكة.

نبذة عن ميراك كابيتال:

ميراك كابيتال هي شركة استثمار تركز على فرص التكنولوجيا عبر مراحل وقطاعات متعددة.

تتمحور أعمال ميراك كابيتال حول قاعدة قوية تستند على البحث والفهم العميق للتكنولوجيا، وينصب تركيزها على قيادة التوجهات التكنولوجية، وإيجاد فرص استثمارية تتوافق مع مراحل تبني التقنيات في مختلف القطاعات محليًا وإقليميًا وعالميًا. كما تسعى الشركة الى عقد شراكات مع قادة التحول التكنولوجي ودخول أسواق جديدة واغتنام فرص التطور حيث يشكل الابتكار، الذي تغذيه روح المبادرة، المساهم الأساسي في تحقيق النجاح.

نبذة عن شركة "شفت":

"شفت" هي منصة شاملة متخصصة في حلول النقل القائمة على التكنولوجيا والمخصصة للأفراد والمنتجات. تأسست الشركة عام 2017، ويقع مقرها الرئيسي في جدة، المملكة العربية السعودية، حيث تقدم حلولًا ذكية مصممة لتعزيز الكفاءة وتقديم مزايا ومكاسب مستدامة للاقتصاد والمجتمع والبيئة. تعمل الشركة في 57 مدينة في جميع أنحاء المملكة، بأسطول يضم أكثر من 12 ألف مركبة.

تلتزم "شفت" بأتمتة خدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية للارتقاء بآليات التحكم وتعزيز مرونة العمليات. ومن خلال توفير حلول مستدامة، تساهم الشركة بدور إيجابي في دعم الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

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