دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2025.

يواصل المشرق تحقيق عوائد ريادية مدعومة بجودة الأصول المتميزة وقوة هيكل رأس المال. وتؤكد نتائج البنك للربع الأول من عام 2025 صلابة ومرونة نموذج أعماله المتنوع، حتى في ظل بيئة انخفاض أسعار الفائدة.

الإيرادات

سجل المشرق دخلاً تشغيلياً بلغ 3.1 مليار درهم إماراتي، ما يعكس مرونته وتركيزه الاستراتيجي على مواصلة الإستفادة من الفرص المتاحة في السوق، وتعزيز أدائه.

ساعد نمو أصول العملاء وهوامش الربح الصحية في تخفيف تأثير خفض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لسعر الفائدة القياسي بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أنها حدّت من ضغط هامش صافي الفائدة على أساس سنوي إلى 62 نقطة أساس فقط، وحافظت على قوتها عند معدل 3.3%.

ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% على أساس سنوي، ما يؤكد فعالية استراتيجية البنك لتنويع مصادر الدخل بما يتجاوز الدخل التقليدي القائم على الفوائد، والحد من تأثير تقلبات أسعار الفائدة على إجمالي الإيرادات

صافي الأرباح

حقق المشرق صافي ربح ربع سنوي قوي قبل الضريبة بلغ 2.1 مليار درهم إماراتي، وذلك على خلفية النمو القوي في الميزانية العمومية، بما في ذلك زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في القروض والسلفيات، وزيادة بنسبة 10% على أساس سنوي في ودائع العملاء، ونمو مزدوج في الإيرادات غير المتعلقة بالفوائد، مصحوباً بنفقات مُدارة بكفاءة وتكاليف مخاطر منخفضة نسبياً.

لا يزال العائد على حقوق المساهمين والذي وصل إلى 21% يعكس ربحية قوية وكفاءة توزيع رأس المال، ويسلط الضوء على التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو والتحول الرقمي للبنك ويعزز قوته المالية.

النفقات

أدت الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في التحول الرقمي والتوسع الدولي إلى زيادة طفيفة في النفقات التشغيلية

ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 29% مقارنة مع 27% في الربع الأول من عام 2024 و30% (1) في عام 2024 بأكمله.

تبلغ النسبة 27.5% متضمنة مكسب لمرة واحدة من بيع شركة تابعة

جودة الأصول

يواصل المشرق وضع معايير جديدة لجودة الأصول، حيث تحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.3% مقارنة مع 1.4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس بوضوح الإدارة المنضبطة للمخاطر والإشراف الاستباقي على الائتمان.

على الرغم من نمو مزدوج الرقم في القروض والسلفيات، ظلت مخصصات القروض المتعثرة منخفضة عند 101 مليون درهم إماراتي، وذلك بسبب جودة أصول محفظة الإقراض والإدارة المنضبطة لمخاطر الائتمان .

في القروض والسلفيات، ظلت مخصصات القروض المتعثرة منخفضة عند 101 مليون درهم إماراتي، وذلك بسبب جودة أصول محفظة الإقراض والإدارة المنضبطة لمخاطر الائتمان بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 1.3% فقط، ما يؤكد مكانة المشرق كأحد أفضل البنوك من حيث جودة الأصول .

حافظت نسبة التغطية على قوتها عند 204%، ما يؤكد صحة استراتيجية المخصصات التي يتبعها المشرق وقدرته على التعامل مع ظروف الائتمان المتغيرة.

الميزانية العمومية

شهد الربع الأول من عام 2025 توسعاً قوياً في الميزانية العمومية، مدفوعاً بنمو متواصل في جميع فروع المشرق في الإمارات العربية المتحدة والعالم.

شهدت القروض والسلفيات، بما في ذلك القروض للعملاء والبنوك، نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو القوي في ودائع العملاء. ويعكس هذا تزايد الطلب في مختلف القطاعات الرئيسية، كما ويؤكد استمرار البنك في تحقيق نمو منضبط وممول تمويلًا جيدًا.

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 273 مليار درهم إماراتي، ما يعكس تركيز البنك المستمر على النمو المستدام، ونشاط العملاء القوي، والتوزيع الفعال لرأس المال عبر الأسواق الرئيسية.

بلغت ودائع العملاء 171 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بثقة العملاء المستمرة وتفاعلهم الإيجابي. وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 65% من إجمالي الودائع، ما عزز قاعدة التمويل منخفضة التكلفة لدى البنك، وعكس عمق وقوة حضوره في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في الأسواق الرئيسية.

السيولة ورأس المال

حافظ المشرق على وضع قوي للسيولة ورأس المال، مدعوماً برأس مال داخلي مستمر واستراتيجية صارمة واستشرافية لإدارة المخاطر.

بلغ معدل الأصول السائلة للمشرق 32.5%، ووصلت نسبة تغطية السيولة إلى 126%، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100%، ما يعكس نهجه الحذر في إدارة السيولة.

حافظ البنك على مستويات قوية لرأس المال واستمر في تعزيزها، مستنداً في ذلك إلى ربحية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.5%، في حين بلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 17%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 15.4%.

) 17%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( ) 15.4%. وتسلط هذه المعدلات الضوء على الاستراتيجية السليمة التي يتبعها المشرق لإدارة رأس المال، وقدرته على دعم النمو المستدام وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية طويلة الأجل.

قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:

شكّلت بداية عام 2025 فصلاً جديداً من مسيرة المشرق نحو الابتكار والمرونة والريادة الإقليمية. ومع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تسريع وتيرة التحول الرقمي والاقتصادي، يؤكد المشرق على التزامه الراسخ بهذه الأولويات الوطنية. فنحن نعمل على توسيع نطاق أعمالنا، وتطوير قدراتنا، وتمكين النمو الشامل في جميع الأسواق التي نعمل فيها.

وفي حين تُشكّل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية المستمرة اختباراً للثقة الاقتصادية العالمية، إلا أن تأثيرها المباشر على دول مجلس التعاون الخليجي ظل محدوداً بفضل الإعفاءات النفطية الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة في المنطقة. ويستمر القطاع المصرفي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً في الحفاظ على مرونته وقدرته على التكيف، مدعوماً بلوائح تنظيمية حكيمة، وابتكار رقمي، ونمو قائم على التنويع. ويعكس مسار المشرق هذا الزخم بشكل مثالي.

ونحن مستمرون في العمل لتحقيق طموحاتنا والمساهمة في تحوّل دولة الإمارات إلى مركز مالي عالمي، فضلاً عن دعم المنطقة بشكل عام في بناء اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل. ويتمثل دورنا في المساهمة في التقدم على هذا الصعيد من خلال تمكين عملائنا عبر تسخير التكنولوجيا، والريادة في مجال التمويل المستدام، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية التي سترسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق:

بدأ المشرق عام 2025 بزخم قوي، حيث حقق 3.1 مليارات درهم إماراتي من الدخل التشغيلي في الربع الأول، وحقق نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي في القروض والسلفيات. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع وتنفيذنا المنضبط لاستراتيجيتنا، حتى في ظل بيئة أسعار فائدة معتدلة.

وقد استطعنا تحقيق تقدم على صعيد العديد من أولوياتنا الاستراتيجية خلال هذا الربع، بما في ذلك إطلاق المشرق عُمان، والإطلاق التجريبي الناجح لخدماتنا المصرفية الرقمية للأفراد في باكستان. كما واصلنا تعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر، في سياق جهودنا لمواءمة استراتيجيتنا الخاصة بالتوسع مع تنامي طلب العملاء على حلول مصرفية أكثر ترابطاً وابتكاراً.

وقمنا أيضاً بإطلاق منصة "Mashreq Biz" لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووسّعنا شراكتنا مع ماستركارد لتشمل الآن باكستان أيضاً، وأقمنا تعاوناً بين منصة NEOBIZ الخاصة بالخدمات المصرفية للأعمال و"نيو باي NEO PAY"، لتعزيز قدرة الوصول الرقمي لرواد الأعمال. وتعكس هذه المبادرات التزامنا القوي بالشمول المالي والابتكار وتحقيق نمو قابل للتوسع.

ولا تزال منصة NEO تكتسب زخماً متزايداً في أسواقنا العالمية، وأصبحنا أول بنك في المنطقة يحصل على ضمان خارجي لكامل بياناتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة. ويؤكد هذا الإنجاز ريادتنا في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، كما ويعكس ثقة عملائنا والجهات التنظيمية بنا.

وسوف نواصل في المستقبل التركيز على توسيع نطاق نموذج الخدمات المصرفية كخدمة، وتعزيز قدراتنا في مجال الخدمات المالية المضمنة، وتسريع نشر حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب عملاء سلسة ومخصصة للغاية عبر جميع نقاط التواصل. ويُعدّ تحسين تجربة العميل محور استراتيجيتنا، حيث أن ذلك يضمن أن تعمل منتجاتنا ومنصاتنا وموظفينا معاً لتلبية التغيرات المتنامية.

وبينما نعمل الآن على تحديد شكل الفصل التالي من رحلتنا، سيواصل المشرق تحقيق الريادة بأعلى درجات المرونة الممكنة ومع هدف واضح ومحدد، وبناء بنك يلائم المستقبل ويعيد تعريف المشهد المالي في أسواقنا الرئيسية وخارجها.

انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 8% على أساس سنوي نتيجةً لانكماش صافي هامش الفائدة بمقدار 62 نقطة أساس، ليصل إلى 3.3%، وذلك على خلفية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قِبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

شهد الدخل من غير الفوائد، والذي يُمثل 37% من إجمالي الدخل التشغيلي، نموًا بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي. ويتيح التواجد الاستراتيجي للمشرق عبر قنوات التجارة الرئيسية زيادة دخله من التجارة والعملات الأجنبية، مما يُؤدي إلى تحسن كبير في الدخل من غير الفوائد.

استقر إجمالي الدخل التشغيلي عند 3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مدعوماً بإيرادات قوية من غير الفوائد ونمو في القروض والسلفيات.

ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 9%، ما يعكس استمرار الاستثمار في الابتكار الرقمي والتوسع الاستراتيجي للأعمال، وهي مبادرات تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ الحضور الإقليمي والدولي للبنك.

حافظت مخصصات انخفاض القيمة على مستوياتها المنخفضة مسجلةً 101 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس الأسس القوية لمحفظة الإقراض في البنك وممارساته الائتمانية المنضبطة.

بلغت مصاريف ضريبة الدخل 309 ملايين درهم إماراتي، بزيادة قدرها 38% على أساس ربع سنوي، ما يعكس تأثير ضريبة الحد الأدنى العالمي ضمن الإطار الثاني ( BEPS Pillar 2 ). ورغم ذلك، بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار درهم إماراتي، مع عائدات قوية على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 21%.

). ورغم ذلك، بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار درهم إماراتي، مع عائدات قوية على حقوق المساهمين بلغت نسبتها 21%. ارتفع إجمالي الأصول إلى 273 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي و2% على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بنمو مستدام في القروض والسلفيات، والتركيز الاستراتيجي للبنك على توسيع نطاق أعماله الأساسية.

تعزز نمو الميزانية العمومية من خلال النمو السنوي في إجمالي أصول قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 16.9% ليصل إلى 148 مليار درهم إماراتي، وأصول قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 9% لتصل إلى 33 مليار درهم إماراتي.

ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 171 مليار درهم إماراتي، وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 65% من إجمالي الودائع.

بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.3%، وهي الأدنى في القطاع المصرفي.

سجل البنك مستويات رسملة قوية في الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.5%، في حين بلغ المستوى الأول من رأس المال العادي ( CET1 ) 15.4%، وبلغ معدل الشق الأول من رأس المال ( Tier1 Capital ) 16.9%، ما يعكس تحسناً قدره 74 نقطة أساس، و50 نقطة أساس، و139 نقطة أساس على التوالي، على أساس سنوي.

التطلع إلى المستقبل

حقق المشرق في الربع الأول من عام 2025 أداءً قوياً ومستقراً، يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وانضباطه في تنفيذه. ويواصل البنك تركيزه على تحقيق أولوياته الاستراتيجية لعام 2025، مع اهتمام خاص بالابتكار والنمو الإقليمي وتحسين تجربة العملاء.

ويعمل المشرق بفضل أسسه المتينة ونهجه المستقبلي، على تحقيق طموحاته في أن يصبح من أهم الرواد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة. ويُعيد البنك من خلال إطلاق استراتيجية "الخدمات المصرفية كخدمة" صياغة آلية تقديم الخدمات المالية، مُبتكراً بذلك حلولاً سلسة وقابلة للتطوير تُلبي الاحتياجات المُتطورة للعملاء في جميع الأسواق.

الجوائز التي تم حصدها خلال الربع الأول لعام :2025

جائزة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2025

• أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمات مكاتب العائلات للسنة الثانية على التوالي

استطلاع يوروموني لتمويل التجارة:

• أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط

• أفضل بنك لتمويل التجارة في قطر

• أفضل بنك لتمويل التجارة من حيث المنتجات، خدمة العملاء، ومنتجات التمويل التجاري الإسلامي في الشرق الأوسط

• أفضل بنك لتمويل التجارة من حيث المنتجات في البحرين

• أفضل بنك لتمويل التجارة من حيث المنتجات، التكنولوجيا، وخدمة العملاء في قطر

جوائز مجلة جلوبال براندز لعام 2025:

• العلامة التجارية المصرفية الأكثر ابتكاراً – الإمارات العربية المتحدة

جوائز الخدمات المصرفية والتمويلية العالمية : (GBAF)

• جائزة الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي في الإمارات لعام 2024

• أفضل بنك إسلامي للأفراد في الإمارات لعام 2024

جوائز الخدمات المصرفية العالمية والأسواق – الشرق الأوسط:

• صفقة الاندماج والاستحواذ للعام – صفقة NEOPAY، تمويل الاستحواذ مزدوج العملة بقيمة 385 مليون دولار لشركة Tech Ventures

جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – للتجزئة، الرقمنة والشركات الصغيرة والمتوسطة (30 أبريل):

• البنك الرقمي الإسلامي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جوائز MEA Smarties لعام 2024:

• الجائزة الذهبية في فئة الغرض/الهدف من العلامة التجارية

• الجائزة البرونزية في فئة التسويق ذو التأثير المجتمعي

جوائز: The Great Marketing Minds

• الحملة الإقليمية للعام – "نبض الوحدة -The Beat of Unity " (اليوم الوطني 2024)

• الحملة الرقمية للعام – "المبكرون - Early Risers" (حملة رمضان 2024)

• الحملة التسويقية للعام – "Climb2Change”) مبادرة تنظيف الجبال(

• حملة التسويق التجريبي للعام – "Climb2Change”) مبادرة تنظيف الجبال(

• جائزة تسويق المحتوى للعام – NEO NXT

• حملة تحديد العملاء المحتملين عبر الإنترنت للعام NEO–

جوائز MEA Finance للشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل لعام 2025:

• أفضل بنك شامل للشركات الصغيرة والمتوسطة – حسابات الأعمال المبتكرة

• أفضل حل مصرفي رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

