ارتفاع الطلب على الحلول المحلية والإقليمية: لا تزال أرامكس تشهد تحوّلًا لافتًا في حركة الشحنات، في ظل تركيز العلامات التجارية بشكل متزايد على الاقتراب من المستهلكين، مما أدى إلى انتقال الأنشطة تدريجيًا من المسارات الدولية الطويلة إلى القنوات الإقليمية والمحلية. وتشكل أعداد الشحنات خلال النصف الأول من العام انعكاسًا واضحًا لهذا التوجّه نحو تقريب المخزون من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت قطاعات الشحن المحلي السريع، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن نموًا قويًا عوّض جزئيًا انخفاض أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن الدولي السريع.

لا تزال أرامكس تشهد تحوّلًا لافتًا في حركة الشحنات، في ظل تركيز العلامات التجارية بشكل متزايد على الاقتراب من المستهلكين، مما أدى إلى انتقال الأنشطة تدريجيًا من المسارات الدولية الطويلة إلى القنوات الإقليمية والمحلية. وتشكل أعداد الشحنات خلال النصف الأول من العام انعكاسًا واضحًا لهذا التوجّه نحو تقريب المخزون من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت قطاعات الشحن المحلي السريع، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن نموًا قويًا عوّض جزئيًا انخفاض أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن الدولي السريع. التحول في الإيرادات : سجّلت أرامكس إيرادات مستقرة نسبيًا على مستوى المجموعة بقيمة 3.06 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 1% على أساس سنوي. وحقّق قطاع خدمات الشحن المحلي السريع نموًا بنسبة ثنائية الرقم، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 13%، في حين سجل قطاع الخدمات اللوجستية نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. كما سجّل قطاع خدمات الشحن تحسنًا في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي. في المقابل، تراجعت إيرادات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2025.

سجّلت أرامكس إيرادات مستقرة نسبيًا على مستوى المجموعة بقيمة 3.06 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 1% على أساس سنوي. وحقّق قطاع خدمات الشحن المحلي السريع نموًا بنسبة ثنائية الرقم، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 13%، في حين سجل قطاع الخدمات اللوجستية نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها. كما سجّل قطاع خدمات الشحن تحسنًا في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي. في المقابل، تراجعت إيرادات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2025. مساهمة قطاعات الأعمال: كما كان متوقعًا، تراجعت مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع، الذي يتميز بهوامشه الربحية المرتفعة، في إيرادات وأرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى تحوّل ملحوظ في نسب مساهمة القطاعات في أداء وهيكلية أرباح المجموعة. وبلغ تراجع الربح الإجمالي لقطاع الشحن الدولي السريع 83 مليون درهم، قابله نمو الربح الإجمالي لقطاعات خدمات الشحن المحلي السريع (بزيادة قدرها 8 ملايين درهم) وخدمات الشحن (بزيادة قدرها 9 ملايين درهم)، والخدمات اللوجستية (بزيادة قدرها 22 مليون درهم).

كما كان متوقعًا، تراجعت مساهمة قطاع الشحن الدولي السريع، الذي يتميز بهوامشه الربحية المرتفعة، في إيرادات وأرباح المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى تحوّل ملحوظ في نسب مساهمة القطاعات في أداء وهيكلية أرباح المجموعة. وبلغ تراجع الربح الإجمالي لقطاع الشحن الدولي السريع 83 مليون درهم، قابله نمو الربح الإجمالي لقطاعات خدمات الشحن المحلي السريع (بزيادة قدرها 8 ملايين درهم) وخدمات الشحن (بزيادة قدرها 9 ملايين درهم)، والخدمات اللوجستية (بزيادة قدرها 22 مليون درهم). ضغوط على الربحية : تكيفت ربحية أرامكس مع التحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في أداء المجموعة، الأمر الذي انعكس على الهوامش وأدى إلى تغير في هيكلية الربح في المجموعة، حيث استقر هامش الربح الإجمالي عند 23% خلال النصف الأول من عام 2025، بينما انخفض الربح الإجمالي بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 694 مليون درهم، بالتوازي مع تراجع في مستويات صافي الربح . وخلال النصف الأول، سجلت المجموعة مصاريف غير متكررة بقيمة 26 مليون درهم، مرتبطة بتكاليف عملية استحواذ شركة "كيو لوجستيكس" على الشركة، وإعادة هيكلة أعمال الشركة الإقليمية، وبرنامج التحوّل، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الربح. وبعد استثناء تأثير هذه البنود غير المتكررة، تكون الشركة قد سجلت أرباحًا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 95 مليون درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ صافي الربح المعدّل 33 مليون درهم، ما يعكس تراجعًا ملموسًا في الربحية بنسبة 32% و34% على التوالي .

: تكيفت ربحية أرامكس مع التحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في أداء المجموعة، الأمر الذي انعكس على الهوامش وأدى إلى تغير في هيكلية الربح في المجموعة، حيث استقر هامش الربح الإجمالي عند 23% خلال النصف الأول من عام 2025، بينما انخفض الربح الإجمالي بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 694 مليون درهم، بالتوازي مع تراجع في مستويات صافي الربح وخلال النصف الأول، سجلت المجموعة مصاريف غير متكررة بقيمة 26 مليون درهم، مرتبطة بتكاليف عملية استحواذ شركة "كيو لوجستيكس" على الشركة، وإعادة هيكلة أعمال الشركة الإقليمية، وبرنامج التحوّل، مما شكل ضغطًا إضافيًا على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الربح. وبعد استثناء تأثير هذه البنود غير المتكررة، تكون الشركة قد سجلت أرباحًا معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة مليون درهم خلال النصف الأول، في حين بلغ صافي الربح المعدّل 33 مليون درهم، ما يعكس تراجعًا ملموسًا في الربحية بنسبة 32% و34% على التوالي أكسيلريت 28" ( Accelerate28 ): لا يزال برنامج التحوّل ضمن استراتيجية "أكسيلريت 28" والذي أطلقته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025 في مراحله الأولية ويشهد تقدمًا لافتًا. ومع بدء تطبيق هيكلية الأعمال الإقليمية الجديدة المؤلفة من أربع مناطق، وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز القيمة، تواصل الشركة التركيز على الحفاظ على الهوامش الربحية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مجالات استراتيجية، استجابةً للمتغيرات المتسارعة في القطاع .

لا يزال برنامج التحوّل ضمن استراتيجية "أكسيلريت 28" والذي أطلقته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025 في مراحله الأولية ويشهد تقدمًا لافتًا. ومع بدء تطبيق هيكلية الأعمال الإقليمية الجديدة المؤلفة من أربع مناطق، وتنفيذ المبادرات الرامية إلى تعزيز القيمة، تواصل الشركة التركيز على الحفاظ على الهوامش الربحية، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مجالات استراتيجية، استجابةً للمتغيرات المتسارعة في القطاع الاستحواذ على الشركة من قبل "القابضة" ( ADQ ): في 25 يوليو 2025، أعلنت أرامكس أنها أصبحت شركة تابعة لـ"القابضة" ( ADQ )، وذلك بعد استكمال الموافقات التنظيمية على صفقة استحواذ "القابضة" ( ADQ ) الناجحة على حصة 63% من أسهم الشركة، والتي جرى تنفيذها من خلال شركتَي "كيو لوجستيكس" و"موانئ أبوظبي". وتؤكد هذه الشراكة القيمة المتميزة والمكانة القوية التي نجحت أرامكس في بنائها حتى اليوم، وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسّع والنمو .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025.

وفي تعليقه على النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025،الوالأال1للشركة قال نيكولا سيبويه، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرامكس بالإنابة: "تعكس نتائج النصف الأول من عام 2025 التزامنا الراسخ بالتنفيذ الفعال لاستراتيجياتنا والاستجابة المدروسة لاحتياجات العملاء المتغيرة. ورغم الضغوط على الهوامش الربحية والتحوّل في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في الأداء، اتخذنا خطوات حاسمة من خلال استراتيجية "أكسيلريت 28" لإعادة هيكلة عملياتنا وتعزيز قدرتنا على خدمة العملاء بكفاءة أعلى في الأسواق الرئيسية، ووضعنا الأسس لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل. وتمثّل الشراكة مع "القابضة" (ADQ) محطة استراتيجية بارزة ستساهم في تسريع برنامج التحوّل الذي تقوده المجموعة."

أبرز النتائج المالية للمجموعة

تعكس النتائج المالية للنصف الأول استقرار الإيرادات، واستمرار تكيف الهوامش الربحية، والتحول واسع النطاق في هيكلية الأعمال، بينما تواصل أرامكس مواكبة التغيرات السريعة في القطاع وتعزيز جاهزيتها للنمو المستقبلي.

واستقرت إيرادات المجموعة عند 1.50 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2025، دون تغيير يُذكر مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما إيرادات النصف الأول من العام، فقد بلغت 3.06 مليار درهم، بنمو بنسبة 1% على أساس سنوي.

وعلى صعيد الأداء الإقليمي، سجلت أرامكس نموًا بنسبة ثنائية الرقم في الإيرادات والربح الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من عام 2025، ونموًا بنسبة أحادية الرقم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أسهم في التخفيف من تباطؤ الأداء في الأسواق الأخرى حول العالم، وهو نمط انعكس أيضاً على نتائج النصف الأول.

ومع استمرار توجه سلاسل التوريد العالمية نحو التمركز الإقليمي، تواصل أرامكس تطوير محفظة خدماتها، بما يواكب التحوّل في تدفقات الشحن، مع توجه العملاء لنقل مخزونهم إلى مواقع أقرب من أسواق المستهلكين الرئيسية، تماشيًا مع توطين سلاسل التوريد وتعزيز التكامل الإقليمي. وتتعامل الشركة مع هذا التحوّل الاستراتيجي من خلال التركيز على الكفاءة التشغيلية، وإدارة الأداء بالاستناد إلى البيانات، والابتكار المرتكز على الارتقاء بخدمة العملاء.

وسجل قطاع الشحن المحلي السريع وقطاع الخدمات اللوجستية أداءً قويًا، حيث نمت إيرادات الشحن المحلي السريع بنسبة 12% في الربع الثاني، و13% في النصف الأول، في حين نمت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 23% في الربع الثاني، و22% في النصف الأول، ما يعكس تزايد الطلب على الحلول المحلية والإقليمية. في المقابل، انخفضت إيرادات الشحن الدولي السريع بنسبة 16% في الربع الثاني و15% في النصف الأول، نتيجة تحوّل تدفقات الشحن من مسارات الشحن عبر المسافات الطويلة إلى الحلول المحلية والإقليمية، تماشياً مع توجه سلاسل التوريد نحو الاقتراب من أسواق المستهلكين الرئيسية. وسجل قطاع خدمات الشحن نموًا بنسبة 7% في الربع الثاني و8% في النصف الأول، مدعومًا بتحسن كبير في إجمالي أعداد الشحنات عبر خدمات الشحن الجوي والبحري والبري.

وحقّقت أرامكس هذا النمو في أعداد الشحنات رغم التحديات التي واجهتها الأسواق، بما في ذلك تراجع أسعار النفط وما تبعه من تباطؤ في نشاط قطاع الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وإغلاق بعض المجالات الجوية، إلى جانب عدد أيام عمل أقل نتيجة عطلتَي عيد الفطر وعيد الأضحى خلال الربع الثاني من عام 2025.

وارتفعت مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وشكلت 21% من إجمالي الإيرادات. مع ذلك، بعد استثناء مصاريف غير متكررة مرتبطة بإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية وبرنامج التحوّل، تكون المصاريف المعدلة قد انخفضت بنسبة 2%، بما يتماشى مع نهج أرامكس لضبط التكاليف والتركيز الاستراتيجي على تعزيز الأداء. وشهدت مصاريف النصف الأول توجهًا مشابهًا، ما يعكس الحفاظ على نهج المجموعة في ضبط التكاليف.

وبلغ الربح الإجمالي 694 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بهامش ربح إجمالي قدره 23%، مقارنة مع 24% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما في الربع الثاني، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 22%، ما يعكس مسارًا ثابتًا خلال النصف الأول. ويعود انخفاض الهامش إلى التحول المستمر في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وارتفاع التكاليف المباشرة نتيجة توسيع القدرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب استمرار الضغوط التسعيرية وتزايد ضغوط التضخم.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 252 مليون درهم خلال النصف الأول (بانخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي)، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 77 مليون درهم (بانخفاض بنسبة 45%) نتيجة تراجع الربحية الإجمالية. وخلال الربع الثاني، بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 105 ملايين درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 16 مليون درهم.

وفي ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها أرامكس، ومع استمرارها في الاستثمار في تطوير القدرات الإقليمية ومبادرات التحوّل طويلة الأجل، سجّلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 8 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، في حين بلغ صافي الخسائر في الربع الثاني 9 ملايين درهم.

ويعود انخفاض الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وصافي الأرباح بشكل أساسي إلى التحوّل في نسب مساهمة القطاعات في أداء المجموعة، وتراجع الربحية الإجمالية، إلى جانب تسجيل مصاريف غير متكررة، شملت المصاريف المرتبطة بصفقة الاستحواذ من قبل شركة "القابضة" (ADQ)، وبرنامج التحوّل، وإعادة هيكلة الأعمال الإقليمية. وبعد استثناء هذه المصاريف غير المتكررة، تبلغ الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب للربع الثاني 31 مليون درهم بانخفاض بنسبة 33% على أساس سنوي، ويبلغ صافي الأرباح المعدّل 5 ملايين درهم بارتفاع بنسبة 87%. أما خلال النصف الأول، فقد بلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 95 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح المعدل 33 مليون درهم.

الميزانية العمومية: حافظت أرامكس على موقعها المالي القوي، برصيد نقدي قدره 542 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الدين 3.4 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 30 يونيو 2025، (مع تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 16)، ما يوفر أسسًا قوية لدعم الاستثمارات المستقبلية ومبادرات التحوّل التي تنفذها المجموعة.

"أكسيلريت 28"

تم إطلاق برنامج التحوّل ضمن استراتيجية "أكسيلريت 28" خلال الربع الأول من عام 2025، ولا يزال في مراحله الأولى، ويتقدم بوتيرة جيدة. ويتألف برنامج التحول الشامل والمعقّد من تسعة مسارات عمل تغطي أهم المناطق الرئيسية وقطاعات الأعمال والوحدات ضمن المجموعة. وتخطط أرامكس لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة ضمن البرنامج، مع توقّعات بتحقيق الأثر الكامل على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بحلول عام 2028.

ومع بدء تنفيذ هذه المبادرات الرامية إلى تعزيز القيمة، واستكمال إعادة هيكلة العمليات إلى أربع مناطق تشغيلية، وتحديد أولويات النمو الاستراتيجي، تواصل أرامكس تركيزها على حماية الربحية، إلى جانب الاستثمار في المجالات الاستراتيجية استجابةً للتغيرات المتسارعة في القطاع.

أبرز النتائج المالية بحسب قطاعات الأعمال

يشمل قطاع التوصيل السريع لدى أرامكس خدمات الشحن الدولي السريع وخدمات الشحن المحلي السريع، والتي تتم إدارتها ضمن قطاع موحد ومتكامل.

وسجل القطاع نموًا في أعداد الشحنات بنسبة 3% على أساس سنوي خلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى 68 مليون شحنة في النصف الأول و33 مليون شحنة في الربع الثاني. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالكامل بأداء قطاع خدمات الشحن المحلي السريع، الذي أضاف 3 ملايين شحنة خلال الربع الثاني، في حين انخفضت أعداد الشحنات في الشحن الدولي السريع بمقدار 1 مليون شحنة خلال الفترة نفسها. وشهد النصف الأول توجهات مماثلة.

وبلغت إيرادات قطاع التوصيل السريع 1.91 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بتراجع بنسبة 4% على أساس سنوي، فيما بلغت إيرادات الربع الثاني 916 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 5%. وبلغ الربح الإجمالي للقطاع 508 ملايين درهم خلال النصف الأول، بهامش ربح إجمالي عند 27%. وتأثرت ربحية القطاع بانخفاض عدد الشحنات عبر المسافات الطويلة، إلى جانب ارتفاع التكاليف الناتجة عن عوامل عدة، أبرزها: أولاً، إدارة الزيادة في أعداد شحنات الشحن المحلي السريع، وثانيًا، ارتفاع التكاليف المتغيرة الناتجة عن توظيف كوادر إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال فترة العطلة المطولة بدون أي تغيير في القدرات التشغيلية الأساسية.

إجمالي الشحنات في قطاع خدمات الشحن

حقق قطاع خدمات الشحن إيرادات بقيمة 871 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، و438 مليون درهم في الربع الثاني من العام نفسه، ما شكل نموًا بنسبة 8% و7% على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واستفاد القطاع من نمو ملحوظ في إجمالي الشحنات عبر خدمات الشحن الجوي والبحري والبري، رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، والتي أثرت على حركة الشحنات عبر الحدود في كل من الشحن البري والجوي.

وخلال النصف الأول، ارتفع إجمالي الشحنات في خدمات الشحن الجوي بنسبة 8%، والشحن البحري (حمولة حاوية كاملة) بنسبة 13%، والشحن البحري (أقل من حمولة حاوية) بنسبة 35%، فيما نما إجمالي الشحنات في خدمات الشحن البري (أقل من حمولة شاحنة) بنسبة 22%. وساهمت التوجهات التي شهدها الربع الثاني في تعزيز مسار النمو، ما يعكس قدرة أرامكس على دعم حركة التجارة عبر مختلف القطاعات والأسواق الجغرافية. وجاء هذا الأداء مدعوماً بإنجاز غير مسبوق في عمليات أرامكس التشغيلية خلال الربع الثاني من عام 2025، تمثّل في تنفيذ أكبر عملية شحن جوي باستخدام طائرة مستأجرة في تاريخ الشركة، وذلك على مساري التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ودبي والشرق الأوسط.

وبلغ الربح الإجمالي للقطاع 117 مليون درهم في النصف الأول، و57 مليون درهم في الربع الثاني، مع استقرار هامش الربح الإجمالي عند 13% خلال الفترتين. وأسهمت الكفاءة التشغيلية، والتسعير المنضبط، وتحسين الشبكات في التخفيف من ضغط التضخم والمنافسة، مع ذلك تستمر ضبابية المشهد نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تسبب تقلبات في بعض مسارات التجارة الرئيسية، إلى جانب تراجع أسعار النفط الذي يؤثر على نشاط الشحن.

ملخص النتائج المالية لقطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد

سجل قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد نموًا في الإيرادات بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2025، و23% في الربع الثاني من العام نفسه، على أساس سنوي، ما يعكس الطلب القوي على خدمات التخزين وتجهيز وتسليم الطلبيات. وواصلت أرامكس تشغيل مستودعاتها ومراكزها اللوجستية بمعدلات إشغال شبه كاملة طوال فترة النصف الأول، مدفوعةً بتوجه نقل المخزون إلى مناطق قريبة من أسواق المستهلكين الرئيسية، إلى جانب توقيع عقود مع عملاء جدد.

وقفز الربح الإجمالي لهذا القطاع بنسبة 75% على أساس سنوي خلال النصف الأول ليصل إلى 50 مليون درهم، فيما ارتفع الربح الإجمالي بما يزيد عن الضعف خلال الربع الثاني ليبلغ 27 مليون درهم، مدفوعًا بتحسن جودة الإيرادات، وارتفاع الإيرادات لكل متر مربع في المرافق الرئيسية.

وشهد هامش الربح الإجمالي تحسنًا ملحوظًا حيث وصل إلى 21% في الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس نمو مساهمة القطاع في ربحية المجموعة، في حين بلغ هامش الربح الإجمالي لفترة النصف الأول من العام 19%.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات. ونلتزم بالمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة، لذلك نسعى للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، ونحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات العمل المناخي العالمية ودمج الممارسات المستدامة عبر كافة عملياتنا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.aramex.com.

-انتهى-

#بياناتشركات