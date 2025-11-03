الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن افتتاح فرعها الجديد الـ30 في منطقة جميرا الدائرية (JVC) بدبي، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتوسيع شبكة فروعها وتقديم تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات سكان الإمارة والمناطق السكنية الحديثة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، إن افتتاح فرع جميرا الدائرية يأتي ضمن استراتيجية التوسع الذكي التي تنتهجها التعاونية، والرامية إلى تعزيز وجودها في مختلف مناطق دبي، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يمثل إضافة نوعية لسلسلة فروع التعاونية من حيث التصميم الحديث والخدمات المتكاملة التي يقدمها.

وأضاف الهاشمي: نسعى من خلال التوسع المدروس في فروعنا إلى ضمان تجربة تسوق مميزة وآمنة لعملائنا، لافتاً إلى أن الفرع الجديد يرحب بجميع المتسوقين للاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة بأسعار تنافسية وجودة عالية، والتي تم توفيرها تحت سقف واحد.

وأكد الهاشمي أن فرع جميرا الدائرية (JVC) يوفر بيئة تسوق عصرية ومريحة تعكس التزام التعاونية بالتميز والجودة وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد تضع على رأس أولوياتها بأن تكون الأقرب إلى جميع سكان دبي بمختلف ثقافاتهم واحتياجاتهم، مبيناً أن التعاونية تسعى إلى كسب ثقة المتسوقين ورضاهم، لذلك حرصت التعاونية على أن تكون كل خطوة من خطط التوسع مبنية على تفاعل حقيقي مع أفراد المجتمع.

