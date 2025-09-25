المنامة، مملكة البحرين: أقام بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، احتفالية خاصة في مقره الرئيسي في خليج البحرين، للاحتفاء بأول 30 عميلًا أتموا بنجاح عملية التمويل الإسكاني عبر برنامجي "تسهيل" و"تسهيل بلاس" ضمن حملة البنك التي أطلقها مطلع العام الجاري بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان.

وانطلقت الحملة بعروض حصرية ومتميزة في 20 يناير 2025 وامتدت حتى 12 يوليو الماضي، بهدف تقديم التمويلات الإسكانية للعملاء الراغبين بالحصول على التمويل ضمن برنامجي "تسهيل" و"تسهيل بلاس" من خلال بنك البركة الإسلامي. وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود البنك المتواصلة لتيسير حصول المواطنين على التمويلات الإسكانية ودعم القطاع العقاري في مملكة البحرين.

وشهدت الاحتفالية توزيع جوائز نقدية على أول 30 مستفيدًا من التمويلات الإسكانية بقيمة إجمالية بلغت 5,200 دينار بحريني، وذلك عبر سحب خاص نظمه البنك، وأتاح من خلاله الفرصة للفائزين باختيار بطاقات عشوائية تحمل كل منها قيمة الجائزة، حيث تصل الجوائز حتى 1,000 دينار بحريني.

وجرت عملية السحب على الجوائز في أجواء حماسية من العملاء الفائزين وتمت بإشراف ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة لضمان الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الفائزين، في حين سيقوم البنك بإيداع الجوائز النقدية في حسابات الفائزين بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مازن علي ضيف، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البركة الإسلامي، قائلاً: "نحن فخورون بما نقوم به من دور وطني رائد في دعم وتحقيق الأهداف الإسكانية الوطنية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وميسرة تُسهل على المواطنين الكرام حلمهم في امتلاك منزل العمر وتحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي."

وأضاف قائلاً: "يسعدنا تكريم عملائنا الأوائل الذين استفادوا من حملة البنك للتمويل الاسكاني ضمن برنامجي ’تسهيل وتسهيل بلاس‘ وتقديم جوائز نقدية مجزية لهم. تأتي هذه الحملة تأكيدًا على التزام البنك بمكافأة عملائه الأوفياء وتشجيعهم على الاستفادة من الحلول التمويلية المبتكرة والميسرة التي نقدمها تلبية لاحتياجات وتطلعات المجتمع البحريني".

واختتم قائلاً: "عازمون على مواصلة العمل على إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تعكس مكانة بنك البركة الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي، وتترجم رؤيتنا ونهجنا المستمر بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكتنا الغالية."

ويعتبر بنك البركة الإسلامي من أبرز المصارف الإسلامية في مملكة البحرين ونجح منذ تأسيسه عام 1984م في تحقيق نتائج متميزة في خدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، وله سجل حافل في مجال الابتكار وتطوير وتقديم الحلول الفريدة للاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويحتل مركزًا متقدمًا بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية لعدد كبير من العملاء العالميين.

