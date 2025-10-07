دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت القرية العالمية اليوم عن انطلاق موسمها ال30 المرتقب، والذي يبدأ في 15 أكتوبر 2025. ويعد هذا الموسم محطة جديدة في مسيرة التميز، حيث سيشهد إضافات وتحسينات تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية تُعد الأروع حتى الآن، في إطار مواصلة الارتقاء بمعايير الترفيه والثقافة.

ويشهد هذا الموسم افتتاح حدائق العالم وهي منطقة خلابة تقع أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مستوحاة من جمال الطبيعة وتنوعها الخلّاب، حيث تزدان بتنسيقات مبهرة من الزهور وأبرز المعالم من مختلف أنحاء العالم، لتأخذ الضيوف في رحلة بصرية جميلة. وقد تم تصميم هذه المساحة لتكون ملاذًا مثاليًا للنزهات العائلية، لتمنح أجواءً طبيعية تنسجم مع حيوية القرية العالمية، في أجواء تنبض بالسكينة وتُبهر الأنظار.

وتعزز الوجهة رحلتها التفاعلية بوضع شاشات إرشادية ستساعد الضيوف على التنقل بسهولة. كما تنطلق جوازات الموسم الـ 30 مع محطات ختم جوازات السفر، حيث يمكن للضيوف جمع أختام رمزية من كل جناح.

وستكون مملكة التنين من أبرز الإضافات لهذا الموسم، حيث توفر تجربة تفاعليه غامرة تضم 11 غرفة بتصاميم مختلفة. سيخوض الضيوف مغامرة غامضة داخل عالم "بلاكستون هولو" الأسطوري لمساعدة "إغنيس"، آخر التنانين، على استعادة قواه المفقودة عبر حل الألغاز. وتتنوع أجواء الغرف بين مزيج ساحر يجمع بين الخيال، الغموض، والمغامرة.

كما تقدم القرية العالمية للمغامرين الصغار تجربة الرحالة الصغار في منطقة كرنفال®، والتي سيجري افتتاحها لاحقاً خلال الموسم، وهي وجهة مصممة خصيصًا للأطفال، تُوقظ فضولهم وتُشعل حماسهم بروح المغامرة. وتحتضن هذه الوجهة الداخلية، بتصميمها المستقبلي المضيء، مجموعةً من المسارات متعددة المستويات، وألعاب التسلق، والمنزلقات، وأحواض الكرات، والأنفاق، إلى جانب العديد من التحديات المشوّقة التي تغمرها ألوان مضيئة تمنح تجربة غامرة بطابع إبداعيٍ مميز.

وتقوم القرية العالمية ايضا بتطوير منطقة المسرح الرئيسي للظهور بحلّة جديدة، ضمن مشروع تطوير يهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات غير مسبوقة. وستشمل التحسينات توسعة المساحة المخصصة للجمهور، مما يتيح استيعاب عدد أكبر من الضيوف. كما سيشهد المسرح إنتاجات فنية أكثر تميزاً، وعروضاً حية عالمية المستوى، بالإضافة إلى عروضاً ثقافية وترفيهية تعكس تنوع الثقافات وتثري تجربة الضيوف طوال الموسم.

كما سيكون ضيوف القرية العالمية على موعد مع أروع عروض للضوء والليزر عند بحيرة التنين، التي تشهد تبديل لشاشتها العملاقة، والتي تحمل رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية كأكبر شاشة عرض تحت الماء في العالم، بشاشة جديدة كليّا توفر وضوح أعلى للتشكيلات المختلفة التي تتزين بها البحيرة. ويشهد التنين المميز الذي يتألق في وسط البحيرة تعزيزات ومؤثرات نارية جديدة أيضاً.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها عند مدخلي الشارقة وأبوظبي بأقواس جديدة، بينما يشهد نفق الشارقة تصميمًا مبهرًا، يحوّله إلى بوابة لافتة بألوان نابضة.

وسيشهد شارع فييستا توسعةً إضافيةً تتيح مزيداً من الأجواء الاحتفالية ويعزز من خيارات المطاعم والمأكولات في الوجهة التي تتجاوز عددها 200 منفذاً. أما حي الحلويات (سوق القطارات سابقاً)، فيدمج بين الأجواء الكلاسيكية واللمسات العصرية في مشهد لا يفوت لالتقاط الصور. ويستقبل ركن التشات الهندي ضيوفه بتصميم جديد ينبض بالألوان والحيوية.

وسيحظى شارع السعادة بلمسات بصرية لافتة عبر المظلات الجديدة، فيما يعود طريق آسيا تحت مسمى بوليفارد آسيا، ليحتفي بالتنوع الغني للقارة من مطابخها، ثقافاتها، وإرثها العريق.

وتعكس هذه التحسينات التزام القرية العالمية المتواصل بتقديم تجارب استثنائية لضيوفها، ترسيخاً لشعارها "عالم أكثر روعة" بعد ثلاثين موسمًا من الفرح والاكتشاف والمأكولات الشهية في الوجهة العائلية الأولى في دولة الإمارات.

نبذة عن القرية العالمية:

تعد القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة.

تحظى القرية العالمية بشعبية كبيرة ومتنامية كوجهة مفضّلة للضيوف، مما يعزّز مكانتها كالمركز الأول (#1) ترفيهياً وثقافياً في المنطقة. ومنذ افتتاحها في عام 1997، استقبلت القرية العالمية أكثر من 100 مليون ضيف، وحققت عند انتهاء موسمهما الـ 29 الماضي رقماً قياسيًا جديدًا بعدد الضيوف بلغ 10.5 ملايين.

واحتضنت القرية العالمية خلال موسمها الـ 29، 30 جناحاً جسّدت أكثر من 90 ثقافة، وما يزيد عن 3,500 منفذاً للتسوق و 250 مطعماً ومنفذاً للمأكولات. كما شارك أيضاً 400 فنان لتقديم 40,000 عرض خلال الموسم، علاوة على أكثر من 200 جولة ووجهة ترفيهية استثنائية بمنطقة "كرنفال" للألعاب، حيث أتاحت القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوق والمأكولات المتنوعة.

سيجري الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الموسم الـ 30 للقرية العالمية قريباً.

-انتهى-

