استمرت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في تحقيق نتائج مالية متميزة في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث ارتفعت إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% و19% على التوالي. كما شهد صافي الربح زيادة ملحوظة بلغت 222%، ليصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري.

أهم النتائج خلال النصف الأول 2025:

تحقيق صافي مبيعات عقارية بقيمة 11,6 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من 2025.

ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 12,9% لتصل إلى 11,5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025.

حققت الشركة نمواً ملحوظاً في قطاعات الدخل المتكرر (الفنادق والأصول التجارية)، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 4,6 مليار جنيه مصري في إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة بلغت 44,3% مقارنة بالنصف الأول من 2024.

ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 19,3% لتصل إلى 5,4 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش يصل الي 47,2% مما يعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة.

ارتفاع صافي الربح 3,0 مليار جنيه مصري بنسية 222,1% خلال النصف الأول من 2025 وهي أعلي ارباح نصف سنوية محققة في تاريخ الشركة.

شهد قطاع الفنادق أداء قوي فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 45,5% لتصل الي 2,7 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 50%.

بلغ الرصيد النقدي للشركة 8,1 مليار جنيه مصري، كما ببلغ صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0,21 مره.

ارتفاع التدفقات النقدية خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 22,6% لتصل الي 4,6 مليار جنية مصري.

أهم النتائج خلال الربع الثاني 2025:

نجحت الشركة في تحقيق 7,5 مليار جنية مصري مبيعات عقارية خلال الربع الثاني من 2025 بزيادة قدرها 9,2%.

تحقيق إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 5,1 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2025.

تحقيق أرباح بقيمة 2,0 مليار جنيه مصري قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية، مع هامش ربح تشغيلي يصل إلى 40,1%.

تحقيق صافي ربح 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2025.

القاهرة - مرة أخرى واصلت أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من 2025. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة؛ مما يؤكد المكانة القوية للشركة وقدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية. وتظهر هذه الإنجازات الالتزام الكبير الذي يحرك فريقنا في تنفيذ الخطط المهمة، والقدرة على التكيف مع تغيرات السوق والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، والرؤية المستقبلية التي تؤثر في قراراتنا. تعمل هذه العوامل جميعها على إنشاء هيكل عمل مرن يساعد على التقدم وتحقيق الأهداف المستقبلية.

النتائج المالية

النصف الاول من عام 2025:

اجمالي الإيرادات: سجلت الإيرادات الإجمالية زيادة قدرها 12,9% لتبلغ 11,5 مليار جنيه مصري خلال الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية القائمة.

الإيرادات المحققة من قطاعات الدخل المتكرر: حققت الشركة نمواً ملحوظاً في قطاعات الدخل المتكرر (الفنادق والأصول التجارية)، حيث أسهمت هذه المجالات بمبلغ 4,6 مليار جنيه مصري في إجمالي الإيرادات، مما يعكس زيادة بلغت 44,3% مقارنة بالنصف الأول من 2024.

مجمل الربح: سجلت زيادة بلغت 24,0% ليصل المبلغ إلى 5,2 مليار جنيه مصري، مع هامش ربح يبلغ 45,0% مقارنةً بـ 40,9% في النصف الأول من 2024. هذا التحسن الملحوظ في الأداء يبرز تميزنا التشغيلي وقدرتنا الفائقة على التكيف مع تحديات التضخم، كما يعكس الأثر الإيجابي للمبادرات الاستراتيجية التي اتخذناها خلال الفترة.

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية: ارتفعت بنسبة 19,3%، لتصل إلى 5,4 مليار جنيه مصري، مع تحقيق هامش أرباح تشغيلية بلغ 47,2% خلال النصف الأول من 2025.

الأرباح والخسائر الأخرى: سجلت الأرباح والخسائر الأخرى ارباح قدرها 46,7 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بخسارة قدرها 2,3 مليار جنية مصري خلال النصف الأول من 2024. يعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة قيمة الجنيه المصري بعد أن شهد انخفاضاً في وقت سابق من عام 2024، مما أثر سلباً على نتائجنا المالية في الفترات السابقة.

فوائد ومصروفات تمويلية: ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 6,5٪ لتصل إلى 912,4 مليون جنيه مصري، نتيجة زيادة مسحوبات القروض المتعلقة بمشروع اويست.

صافي الأرباح المحققة: ارتفاع صافي الربح بنسبة 222,1% حيث ارتفع من 942,7 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2024 إلى 3,0 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025.

رصيد نقدي قوي: على المستوى المالي، استمرت الشركة في الحفاظ على أرصدتها النقدية وتعزيز مستوى السيولة الخاص بها. حيث وصل رصيدنا النقدي إلى 8,1 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025، مما يمثل زيادة قدرها 6,5% مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، بينما بلغ الرصيد النقدي بالعملة الأجنبية 107,1 مليون دولار أمريكي. مع نهاية النصف الأول من عام 2025، وصل صافي الدين إلى 2,2 مليار جنيه مصري، بينما كان معدل صافي الدين مقابل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 0,21 مرة.

الربع الثاني من 2025:

في الربع الثاني من عام 2025، تأثرت نتائجنا بشكل ملحوظ بسبب انخفاض مبيعات الأراضي، خاصة عند مقارنتها بمبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2024. وقد أدى هذا الوضع إلى تأثير واضح على كل من الإيرادات وصافي الدخل خلال هذه الفترة.

اجمالي الإيرادات: في الربع الثاني من عام 2025، انخفضت الإيرادات بنسبة 15,7% على أساس سنوي، ليصل إجماليها إلى 5,1 مليار جنيه مصري. وإذا اُسْتُبْعِد تأثير مبيعات الأراضي، لكانت الإيرادات قد حققت نمواً بنسبة 8,2% مقارنة بنفس الربع من عام 2024.

مجمل الربح: بلغ إجمالي الربح خلال الربع 1,9 مليار جنيه مصري، بهامش ربح إجمالي قدره 37,8%.

الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية: بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 2,0 مليار جنيه مصري، بهامش ربح قوي قدره 40,1%.

صافي الأرباح: تحقيق صافي ربح 1,1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من 2025.

قطاع عقارات المجموعة: سجلت مبيعات العقارات في الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 7,5 مليار جنيه مصري، مما يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي تضمنت مبيعات أراضٍ بقيمة 1,5 مليار جنيه مصري

في الربع الثاني من عام 2025، أظهرت مبيعات العقارات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ إجمالي المبيعات 7,5 مليار جنيه مصري، بزيادة نسبتها 9,2%. ويتضمن هذا الرقم مبيعات أراضٍ بقيمة 1,5 مليار جنيه مصري. وعند استبعاد مبيعات الأراضي، تُظهر نتائج الربع الحالي نمواً كبيراً بنسبة 40,5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024. بلغ إجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من عام 2025 حوالي 11,7 مليار جنيه مصري، مسجلة انخفاضًا بنسبة 26% على أساس سنوي. ولا تزال المبيعات الدولية تشكل جانبًا حيويًا من عملياتنا، حيث مثّلت نحو 46% من إجمالي مبيعات العقارات، مقارنة بـ39% في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس الحضور القوي لأوراسكوم للتنمية في الأسواق وثقة العملاء في منتجاتنا. تواصل مدينة الجونة تصدّر المبيعات الجديدة بنسبة 54%، تليها O West بنسبة 31%، ثم مكادي هايتس بنسبة 15%، مما يمنحنا فرصًا واضحة للنمو المستهدف. وقد نجحنا في رفع متوسط أسعار البيع للمتر المربع في جميع الوجهات، حيث ارتفع السعر في الجونة بنسبة 45%، وفي مكادي بنسبة 77%، وفي O West بنسبة 27%. من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات العقارات بنسبة 5,5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 5,4 مليار جنيه مصري، ويُرجع ذلك على نحو رئيسي إلى التعديلات الاستراتيجية في مشروع O West لضمان تسليم المرحلة الأولى من الشقق في الوقت المحدد، ما يؤكد التزامنا برضا العملاء. كما شهدنا انخفاضًا بنسبة 7,0% في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتسجل 2.2 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2025، بهامش ربح قدره 40%. في المقابل، ارتفعت التحصيلات النقدية من قطاع العقارات بنسبة 6,2% لتصل إلى 7,8 مليار جنيه مصري، مما يعكس قدرتنا على تعزيز التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الإيرادات المؤجلة من العقارات – التي سيُعْتَرَف بها حتى عام 2029 – بنسبة 40% ليصل إلى 42,4 مليار جنيه مصري، مما يمنحنا رؤية قوية للإيرادات المتوقعة عبر جميع الوجهات خلال السنوات الأربع المقبلة، ويضعنا في موقع قوي لتحقيق نمو مستدام ومستمر.

قطاع فنادق المجموعة: شهد قطاع الفنادق أداء قوي فقد ارتفعت إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 45,4% لتصل الي 2,7 مليار جنيه مصري مصحوبا بهامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية 50% على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم.

حقق نموذج الأعمال المثبت لفنادقنا مرة أخرى نتائج رائعة على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية المختلفة حول العالم. أظهرت فنادقنا نموا قويا. وعلى أساس ربع سنوي، شهدت فنادقنا أداء قويًا على الرغم من الظروف المعاكسة، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 31,7% لتصل الي 1,5 مليار جنيه مصري، مما دفع إجمالي الأرباح التشغيلية الي 891,8 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 76,6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.ويرجع هذا النمو بقدرة فنادقنا على الحفاظ على مستويات إشغال جيدة وارتفاع أسعار الغرف المباعة مما ادي الي تحقيق نتائج مالية قوية. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 38,3% لتصل الي 800,2 مليون جنيه مصري وهامش 53% مقابل هامش 50% خلال الربع الثاني من 2024. وتماشياً مع هذا الأداء القوي، فقد ارتفع إجمالي إيرادات الفنادق خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 45,5٪ إلى 2,7 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية أيضًا بنسبة 71,0٪ ليصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري في النصف الأول 2025. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 56,6٪ لتصل إلى 1,35 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025 وهامش 50% مقابل 47% نتيجة لتحسين الكفاءة التشغيلية. يبرز هذا الأداء المالي القوي قدرة فنادقنا على التكيف والتفوق في مواجهة تحديات السوق.

قطاع إدارة المدن: استمرار نمو الإيرادات المتكررة بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 42,6% إلى 1,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2025.

واصل قطاع إدارة المدن نتائجه الإيجابية ومساهمته الفعالة في نتائج أعمال الشركة، واستمر في تأمين تدفق قوي في الإيرادات للمجموعة. فقد استمر القطاع في تحقيق نتائج مالية قوية سواء على صعيد الإيرادات وهوامش الربح. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2025 بنسبة 37,0% لتصل إلى 941,7 مليون جنيه مصري. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 33,5% لتصل إلى 322,9 مليون جنيه مصري في الربع الثاني من 2025. وبذلك فقد ارتفعت إجمالي إيرادات قطاع إدارة المدن بالمجموعة بنسبة 42,6% لتصل إلى 1,9 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2025. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 42,8% لتصل إلى 684,3 مليون جنيه مصري وهامش 36,2%.

نبذة عن المدن

الجونة، البحر الأحمر:

حافظت الجونة على ريادتها كإحدى أهم الوجهات في مصر، حيث حققت أداءً قويًا في مختلف المجالات خلال الربع الثاني من عام 2025. فقد زادت صافي مبيعات العقارات (باستثناء مبيعات الأراضي) بنسبة 50% لتصل إلى 3,3 مليار جنيه مصري، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المبيعات إلى 6,3 مليار جنيه في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 0,3% على الرغم من التحديات التي يواجها السوق. كما بلغت نسبة المبيعات الدولية 49% من الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025. وتمكنت الشركة من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 45% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 299,700 جنيه مصري/متر مربع، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وفي الربع الثاني من عام 2025، زادت الأسعار بنسبة 15% لتصل إلى 321,096 جنيه مصري/متر مربع مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024. من جهة أخرى، تم تسليم 109 وحده في النصف الأول من العام، من بين 410 وحدات من المقرر تسليمها بحلول عام 2025. وقد ارتفعت إيرادات العقارات بنسبة 29,5% إلى 3,7 مليار جنيه مصري في النصف الأول من عام 2025.

وبالتحول إلى قطاع الضيافة، شهدت إيرادات فنادق الجونة في الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 31,6٪ لتصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري على الرغم من الأحداث القائمة في غزة والبحر الأحمر. خلال الفترة نفسها، انتعشت نسبة إشغال الفنادق إلى 76% مقابل 73% خلال الربع الثاني من عام 2024. علاوة على ذلك، شهد متوسط ​​أسعار الغرف زيادة ملحوظة بنسبة 30,3%، ليصل إلى 6,216 جنيهاً مصرياً في الليلة مقارنة بالربع الثاني من 2024. مع التقدم في النصف الأول من عام 2025، واصلت إيرادات الفنادق مسارها التصاعدي، حيث نمت بنسبة 45,5% لتصل إلى 2,7 مليار جنيه مصري (النصف الأول من عام 2024: 1,8 مليار جنيه مصري). وبلغ معدل الإشغال خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 74% مقابل 68% خلال نفس الفترة من 2024، مع ارتفاع متوسط ​​سعر الغرفة بنسبة 38,7% ليصل إلى 5,705 جنيهًا مصريًا في الليلة. في حين ارتفعت كما ارتفعت اجمالي الأرباح التشغيلية لفنادق الجونة بنسبة 67,7% لتصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري. وقد شكل الأجانب 85% من إجمالي إشغال الفنادق، على مدار النصف الأول من عام 2025. وبتحويل التركيز إلى الأصول التجارية، واصل قطاع إدارة المدن أداءه الإيجابي، فقد حُقِّقَت زيادة ملحوظة في الإيرادات بنسبة 38,4%، لتصل إلى 1,7 مليار جنيه مصري. تماشياً مع هذا الأداء القوي فقد شهد إجمالي إيرادات الجونة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 32,7% ليصل إلى 9,6 مليار جنيه مصري مقارنة بإيرادات النصف الأول من عام 2024 البالغة 7,2 مليار جنيه مصري.

مشروع (O West):

خلال الربع الثاني من عام 2025، شهدت مبيعات العقارات في O West نمواً ملحوظاً نتيجة إطلاق مشروع "Park Side" الجديد، الذي يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، يمتد مشروع Park Side على مساحة إجمالية تبلغ 97 فداناً. وقد ارتفعت صافي المبيعات بنسبة 34,3% لتصل إلى 3,0 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 2,2 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2024. وبذلك، بلغ إجمالي مبيعاتنا في النصف الأول من عام 2025 حوالي 3,6 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35,4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. من جهة أخرى، ارتفع متوسط أسعار البيع بنسبة 26,6% ليصل إلى 108,850 جنيه مصري للمتر المربع، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. يمضي العمل في إنشاء نادي O West بخطى ثابتة، وقد تم بنجاح بدء التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من النادي. يضم النادي حالياً أكثر من 5,150 عضواً، مما يضمن مصدر دخل متكرر وثابت على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوقيع اتفاقية إدارة مع شركة لإدارة النادي. أما بالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت إجمالي إيرادات O West بنسبة 51% لتصل إلى 1,2 مليار جنيه مصري. يعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التركيز على تسليم المرحلة الأولى من الشقق في الوقت المحدد، مما أثر في الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع في مبيعات العقارات. ومع ذلك، نتوقع زيادة في الإيرادات خلال الأرباع القادمة، وفقاً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تسريع أعمال البناء وضمان تسليم جميع الوحدات للعملاء في الوقت المحدد.

مكادي هايتس، البحر الأحمر:

أما في مكادي هايتس، فقد حققت أداءً رائعًا في مبيعاتها العقارية خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغت 1,3 مليار جنيه مصري، مما يمثل زيادة بنسبة 32,9% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024. ومن ثم، وصل إجمالي مبيعات العقارات في النصف الأول من عام 2025 إلى حوالي 1,7 مليار جنيه مصري. ومن المهم الإشارة إلى أن المبيعات الدولية شكلت 63% من إجمالي مبيعات العقارات في هذه الفترة. شهد متوسط أسعار البيع ارتفاعًا ملحوظًا، إذ زاد متوسط سعر المتر المربع بنسبة 42,1% ليصل إلى 119,866 جنيهاً مصرياً/متراً مربعاً مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. كما ارتفع متوسط الأسعار في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 76,9% ليبلغ 119,793 جنيهاً مصرياً/متراً مربعاً، مما يدل على زيادة قيمة عقاراتنا. كما سجلت الإيرادات الإجمالية من مكادي هايتس في النصف الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 26,8% لتصل إلى 625.2 مليون جنيه مصري.

طابا هايتس، سيناء:

تظل مرتفعات طابا هي الوجهة الأكثر تحديا بالنسبة للمجموعة، ولا تزال استراتيجية الشركة على المدى القصير لفنادق طابا هايتس تتركز على تطوير وتعزيز فرص الأعمال الحالية. وستواصل الشركة في خفض معدل الإنفاق وتنفيذ العديد من مبادرات توفير التكاليف مع التأكد في الوقت نفسه من تشغيل مرتفعات طابا بكامل طاقتها عندما تتحسن الظروف، وتعود حركة السياحة. على الرغم من ذلك، شهدت الإيرادات الإجمالية لطابا هايتس في النصف الأول من عام 2025 زيادة بنسبة 60,1%، حيث بلغت 100,4 مليون جنيه مصري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما بلغ معدل الإشغال حوالي 20% خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالأرباح التشغيلية، فقد تحولت من خسارة قدرها 12,7 مليون جنيه في الربع الثاني من 2024 إلى ربح قدره 3,5 مليون جنيه في الربع الثاني من 2025. حتى الآن، يوجد فندق واحد فقط قيد التشغيل من بين الفنادق الستة.

-انتهى-

